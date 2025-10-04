Větrníky na Bruntálsku lidé v referendu odmítli, s obecním pohostinstvím souhlasí

Autor: žah
  16:12aktualizováno  16:58
Větrné elektrárny nechtějí, obecní restauraci naopak ano. V Čakové a Holčovicích na Bruntálsku lidé kromě parlamentních voleb hlasovali i v referendech. Obyvatelé Čakové rozhodovali o umístění šesti větrných turbín v obci, lidé z Holčovic se vyslovili k provozování obecního pohostinství. Je rozhodnuto.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Václav Šlauf, MAFRA

„Pro odpověď ‚NE‘ hlasovalo 148 oprávněných osob, tedy 65 procent osob, které se místního referenda zúčastnily. Rozhodnutí v místním referendu je pro zastupitelstvo obce Čaková závazné,“ informoval o výsledku hlasování starosta Čakové Petr Náhlý.

Dodal, že tím končí veškerá jednání o turbínách. „Je to pro nás jasný signál, že se dál už nebudeme v této věci angažovat,“ řekl starosta.

Lidé se v Čakové měli vyjádřit, zda souhlasí s výstavbou šesti větrných elektráren v katastru obce. Referenda se zúčastnilo 227 lidí, což je 78,8 procent oprávněných voličů. Pětašedesát procent z nich hlasovalo proti.

Větrné elektrárny chce v Čakové postavit soukromý investor – tři na obecních pozemcích, tři na soukromých. Obec za to měla získat zhruba deset milionů ročně, z tohoto obecního zisku mělo být 30 procent každoročně vyplaceno občanům.

Referendum bylo předvolebním slibem

Turbíny měly být dosud největší v Česku – se 180 metrů vysokým stožárem a nejvyšším bodem, kterého dosáhne list rotoru, ve výšce 250 metrů. O jejich konečné podobě by ale rozhodlo až povolovací řízení.

Diskuse o stavbě větrných elektráren je v Čakové dlouhodobá. „Podle větrných map máme pro tyto účely velmi dobrou polohu a investoři oslovují nás i okolní obce. Už před volbami jsme slíbili, že pokud se nějaký projekt objeví, rozhodneme prostřednictvím referenda,“ nastínil starosta Náhlý.

V podhůří Jeseníků se plánuje na čtyřicet větrníků, začíná posuzování záměru

Obyvatelé Holčovic v plebiscitu odpovídali na dotaz, zda souhlasí, aby obec provozovala restaurační zařízení v tamním Obecním domě. Odpověď ano do volební urny vhodilo 280 z celkových 384 voličů, kteří se plebiscitu zúčastnili. Tedy 72,9 procent hlasujících.

„Je to pro mě dobrý výsledek, který dál udrží společenský život v obci. Lidé se budou mít kde scházet, kde pořádat různé oslavy i další akce. Restaurace v Obecním domě navíc dává zaměstnání přímo místním občanům,“ komentoval starosta Holčovic Martin Hradil. Pohostinství zaměstnává šest lidí na plný úvazek a jednoho na částečný.

Obec restauraci provozuje od poloviny roku 2019, celý objekt zároveň zrekonstruovala. Provoz je ale ztrátový – ač si zařízení během léta na sebe vydělá, zisky nepokryjí slabší zimní sezonu. Konání referenda jí doporučil auditor, aby další postup posvětili přímo občané. Plebiscitu se zúčastnilo 63,9 procent oprávněných voličů.

Jídlo každý den restaurace i rozváží

„Ztráta je každý rok zhruba milion, loni to bylo necelé 2,4 miliony,“ popsal starosta Martin Hradil. Doplnil, že na loňské ztrátě se ale podepsala povodeň, která poničila část obce a znamenala stopku i pro pohostinství. V počátečních letech hrála velkou roli omezení kvůli covidu.

Letošní ztráta začím čítá 800 tisíc korun. „Snažíme se ztráty minimalizovat a zároveň dělat vše pro to, aby návštěvnost byla co nejvyšší. Budeme pokračovat v provozu dále.,“ dodal starosta.

Pohostinství je určeno nejen pro turisty, ale i jako služba místním, celý týden vaří a v pracovních dnech stravu lidem i rozváží. Součástí objektu je čistička odpadních vod a solární panely pořízené s dotací.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Volby 2025 aktuálně: Hnutí ANO vyhrálo před Spolu a STAN. Stačilo! se do Sněmovny nedostalo

Vítězem voleb se stane hnutí ANO. První den voleb do Poslanecké sněmovny ČR zatím předznamenává vyšší volební účast, než tomu bylo před čtyřmi roky v tutéž dobu. Nakonec mohlo k volebním urnám...

Volby 2025 a předvolební debaty a volební přenos v TV: Kde a kdy budou vysílány?

Dlouho očekávané volby do Poslanecké sněmovny jsou tady. Tradiční předvolební superdebaty jsou tak za námi. Poslední debaty ve sledovanosti vyhrála TV Prima.

Mapa volebních místností 2025: Pražanům i „náplavám“ pomůžeme najít tu pravou

Kam přijít odevzdat svůj hlas ve volbách do Poslanecké sněmovny 2025? Jednoduchá otázka pro ty, kdo v Praze volí pravidelně, těžší pro lidi, kteří se do hlavního města teprve přistěhovali nebo tu...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Nádraží Bubny je vyhlídkový sen. Z výšky to tady znali jenom ptáci, občas jeřábníci

Desítky let chodíte nějakým místem. Znáte to jen z pohledu zemského tvora, kterému není dovoleno se vznášet. Nové nádraží Bubny nad stanicí metra Vltavská dává místo zcela jiný rozměr.

Pražská tramvaj 52T zachraňovala vzácnou havarovanou „tétrojku“. Bezchybný odtah se však nekonal

V úterý večer došlo u pražského Národního divadla ke srážce dvou tramvají, které po nehodě vykolejily a výrazně paralyzovaly dopravu v centru města. Podle informací, které má deník Metro k dispozici,...

V Pardubickém kraji zatím vede ANO, po mandátu sahá i dcera Josefa Luxe

V Pardubickém kraji je prakticky rozhodnuto. Tři hodiny po uzavření volebních místností je sečteno 90 procent okrsků. S drtivým náskokem vede hnutí ANO, které vyhrálo volby s více než 34 procenty...

4. října 2025  16:32,  aktualizováno  17:34

V Ostrově se otevřel zrekonstruovaný kulturní dům za 131 milionů korun

V Ostrově na Karlovarsku se po téměř roční rekonstrukci technologií a interiérů za 131 milionů korun otevřel kulturní dům. O dnešní den otevřených dveří s...

4. října 2025  15:42,  aktualizováno  15:42

Volby 2025 aktuálně: Hnutí ANO vyhrálo před Spolu a STAN. Stačilo! se do Sněmovny nedostalo

Vítězem voleb se stane hnutí ANO. První den voleb do Poslanecké sněmovny ČR zatím předznamenává vyšší volební účast, než tomu bylo před čtyřmi roky v tutéž dobu. Nakonec mohlo k volebním urnám...

4. října 2025  17:14

V nejmenší obci Olomouckého kraje posílilo Spolu, SPD výrazně propadlo

Nejmenší obec v Olomouckém kraji, Šléglov na Olomoucku se čtyřmi desítkami obyvatel, zaznamenala pětasedmdesátiprocentní volební účast, což je o 3,5 procenta...

4. října 2025  15:28,  aktualizováno  15:28

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

První obcí na Vysočině se sečtenými hlasy voličů byl Vanov na Jihlavsku

První obcí na Vysočině, kde dnes byly sečtené hlasy ve sněmovních volbách, byl Vanov na Jihlavsku. Nejvíc hlasů tam získalo hnutí ANO, hlasovalo pro ně 22 z 50...

4. října 2025  15:25,  aktualizováno  15:25

Větrníky na Bruntálsku lidé v referendu odmítli, s obecním pohostinstvím souhlasí

Větrné elektrárny nechtějí, obecní restauraci naopak ano. V Čakové a Holčovicích na Bruntálsku lidé kromě parlamentních voleb hlasovali i v referendech. Obyvatelé Čakové rozhodovali o umístění šesti...

4. října 2025  16:12,  aktualizováno  16:58

Předseda volební komise v Moravskoslezském kraji nadýchal 2,5 promile alkoholu

Předseda jedné z volebních komisí v Moravskoslezském kraji byl pod vlivem alkoholu. Dechová zkouška provedená policií u něj v pátek ukázala 2,5 promile...

4. října 2025  15:07,  aktualizováno  15:44

V menších jihomoravských obcích už sečetly hlasy, bodovalo hlavně ANO

Do několika desítek minut od uzavření volebních místností sečetly komise v některých jihomoravských obcích odevzdané hlasy. V obci Nelepeč-Žernůvka na Brněnsku...

4. října 2025  15:05,  aktualizováno  15:05

Tři, dva, jedna – start! Chřipka se už vydala na tour po celém Česku

Česko právě vstupuje do chřipkové sezony, a odborníci varují před vážnými následky, zejména u seniorů, dětí a chronicky nemocných. Přesto je proočkovanost nízká, dokonce i mezi zdravotníky. Chřipka...

4. října 2025  16:33

Sněmovní volby v hradeckém kraji nejrychleji sečetli v Dílcích na Jičínsku

Hlasy voličů v letošních sněmovních volbách v Královéhradeckém kraji nejrychleji sečetli v obci Dílce na Jičínsku. Voleb se v obci s 41 voliči zúčastnilo 88...

4. října 2025  14:54,  aktualizováno  14:54

Sněmovní volby v Bedřichově provází tradičně velký zájem přespolních voličů

Sněmovní volby v oblíbeném jizerskohorském středisku Bedřichov na Jablonecku tradičně provází velký zájem přespolních voličů. Díky nim se volební účast už...

4. října 2025  13:39,  aktualizováno  13:39

Vítěz voleb 2025: AI model odhadl výsledky už hodinu po zavření volebních místností

Volební místnosti se dnes ve 14 hodin uzavřely a začalo sčítání hlasů. Zatímco na první oficiální výsledky si veřejnost musí několik hodin počkat, systém společnosti Blindspot Solutions dokáže s...

4. října 2025  14:55

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.