Registrace týmů pro školní rok 2026/2027 je již otevřena a organizátoři zvou k účasti jak dlouholeté, tak nové školy.
Hledej pramen vody je největší ekologickou soutěží pro děti v Ostravě. Už 25 let pomáhá žákům objevovat význam vody pro život, přírodu i město a zábavnou formou propojuje vzdělávání se skutečnými zážitky.
Účastníky čekají tematické úkoly zaměřené na bádání, pokusy, péči o rostliny, poznávání vodních míst v Ostravě i kreativní tvorbu. Soutěž nabídne prostor malým vědcům, výtvarníkům i začínajícím tvůrcům videí.
Soutěž odstartuje na jaře 2027 a vyvrcholí 4. června 2027 finále na Slezskoostravském hradě.
Na vítězné týmy čekají finanční šeky a věcné ceny v celkové hodnotě 35 000 Kč, oceněni budou také inspirativní pedagogové v rámci programu VodoAMOS.
Základní školy naleznou podrobné informace a registrační formulář na adrese: www.hledejpramenvody.cz/registrace-tymu/
Počet týmů je omezený, proto doporučujeme s registrací neotálet.
Partnerem soutěže je statutární město Ostrava.