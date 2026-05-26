Povodeň proměnila horní tok řeky Opavy. Rozhodování o její nové podobě začíná

Žaneta Motlová
  12:52aktualizováno  12:52
Rozšíření řečiště, vznik lapačů splavenin a dvě zemní hráze by mohly podle studie odborníků z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR ochránit Karlovice na Bruntálsku před až stoletou vodou. Představitelé před rokem a půl masivně vyplavené obce opatření chtějí. Jenže studie, jejíž vznik po povodni inicioval stát, není závazná pro finální projekt. O jeho podobě se nyní začne jednat.
Místostarosta Karlovic Martin Kočí ukazuje současný stav řeky Opavy v obci. Zatím je upravená jen provizorně. | foto: Alexandr Satinský, MAFRA

Budoucí podoba koryta řeky Opavy v Karlovicích záleží na Povodí Odry, jehož pracovníci právě vyhodnocují tendr na zhotovitele projektu popovodňové obnovy řeky v Karlovicích, ale také na místních lidech, jejichž pozemků by se případné úpravy dotkly.

Řeka Opava si po povodni vytvořila vlastní směr, mimo obce to tak zůstane

Studie kombinuje technická opatření s přírodě blízkými prvky ochrany, vznikla loni pro celý horní tok řeky Opavy po dohodě ministerstev zemědělství a životního prostředí jako jeden z podkladů dalšího postupu. Její představení v Karlovicích přilákalo několik desítek místních.

„S jakou šířkou koryta pracujete? Kudy poteče řeka, když bude málo vody? Postačí výška hrází? Nebude to k ničemu, když se v dalších částech řeky podobná opatření neudělají? Co se stane, když bude povodeň větší než stoletá?“ ptali se lidé.

Podle vodohospodáře Agentury ochrany přírody a krajiny Michala Krejčího, který jim celou vizi přiblížil, je vyšší ochrana pro Karlovice i další obce na horním toku Opavy stěžejní.

„Řeka tady má vysoký energetický potenciál. Když se rozvodní, je destrukce ničivější než v dolních tocích. Voda tady rozbíjí nejen upravené koryto, ale i okolní zástavbu,“ uvedl Krejčí.

Škody po povodni

  • Povodňové škody na území Povodí Odry byly vyčísleny na 6,1 miliardy korun.
  • Dosud se za zabezpečovací práce a odstraňování škod utratilo asi půl miliardy korun.
  • Do konce roku 2026 se mají uskutečnit další práce v objemu přibližně 200 milionů korun.
  • Vznikají dílčí stavby. Letos například skončila obnova podélného opevnění na řece Opavě v Nových Heřminovech, v Opavě začala oprava opevnění břehů a chystá se tam oprava jezu a opevnění koryta.
  • Stát a Povodí Odry je teď ve fázi výběru a podpisu smluv s projektanty na kompletní obnovu úseků. Někde už začala příprava projektů.
  • Řeka zatím zůstává v surovém, popovodňovém stavu.

Zdroj: ministerstvo zemědělství a Povodí Odry

Studie vychází z toho, že si Opava ve svém horním toku už při povodni v roce 1997 a poté i předloni prorazila zcela jiné koryto, než jakým byla vedena. Vodohospodářům tím ukázala, kolik prostoru potřebuje, aby při rozvodnění údolím prošla.

Karlovicím navrhují podstatné rozšíření koryta – v horní části obce ze stávajících 29 na 69 metrů, v dolní z 23 na 45 metrů. Počítají s lapači, jež zachytí materiál, který s sebou voda nese, i s hrázemi, které při povodni pomohou udržet vodu v řečišti a ochrání domy. To vše se ale týká i pozemků místních lidí.

„Už teď jsem přišla o pozemek, čtvrtina zahrady byla odplavená. je nás několik sousedů, kteří to tak mají. Koryto se rozšířilo a posunulo. Právě u nás má vzniknout ochranný val. Zajímá mě, o kolik dalšího pozemku ještě můžeme přijít,“ popsala například Ludmila Bergerová.

Dodala, že studie se jí líbí a větší ochranu vítá, ale potřebuje konkrétní informace. „Následky povodně cítíme dodnes. Ze studní zmizela voda, všude je kamení. Snad se dočkáme lepší ochrany.“

Obce řeší, jak být příště odolnější proti povodni. Pomohou nové studie

To je i cílem zástupců obce. „Budeme se snažit, aby se maximum možného propsalo do reality. Záležet bude na jednáních s Povodím Odry i ochotě lidí z Karlovic,“ řekl místostarosta obce Martin Kočí.

Získat pro společný postup chce i okolní radnice na horním toku řeky. Zároveň dodal, že Karlovice už pracují na změně územního plánu a oslovily Povodí Odry.

Řeka Opava bude mít novou podobu. V obcích se rozšíří a bude se rozlévat

Vrátit se k původnímu stavu, tedy dvacetileté ochraně, kterou měla obec do podzimní povodně 2024, obec nechce. Karlovice už díky penězům z povodňové sbírky Člověka v tísni mají i návaznou studii, co by mohlo vzniknout v okolí koryta, vyhrazeném pro rozliv řeky.

Zaměstnanci Povodí Odry právě vyhodnocují tendr na zhotovitele projektu pro Karlovice. „V nejbližších dnech podepíšeme smlouvu s projektantem, který připraví projekt nových protipovodňových opatření s přírodě blízkými prvky,“ sdělila mluvčí podniku Šárka Vlčková.

Karlovice v okrese Bruntál po ničivých povodních (17. září 2024)

Dodala, že studie Agentury ochrany přírody a krajiny nebude pro projekt závazná, budoucí podoba ale vzejde ze vzájemného jednání. „V krátké době proběhne úvodní jednání za účasti zástupců ministerstva zemědělství, Povodí Odry, projektanta a obce Karlovice.“ S účastí obce podnik počítá po celou dobu a plánuje ji zvát na pravidelné schůzky.

Také zástupci ministerstva zemědělství potvrdili, že studie agentury nebude závazná. „Počítáme s novými vodohospodářskými úpravami, které budou kombinovat technická řešení s přírodě blízkými prvky,“ podotknul mluvčí rezortu Vojtěch Bílý s tím, že se ale zohlední i zkušenosti z minulé povodně a zmínil také očekávaná projednávání s obcemi.

Tak se řeky rozlévaly před miliony let, ukázaly letecké snímky povodní

První návrh řešení pro Karlovice by měl být hotový v listopadu. Podobné procesy odstartovaly i v dalších lokalitách postižených povodní, odborníci už začali projektovat například obnovu ve Vrbně pod Pradědem či na přítocích řeky Opavy na Černé a Střední Opavě. Hotový je projekt na odstranění povodňových škod pro Krnov.

