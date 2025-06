U splavu na Ostravici se topily dvě dívky, na břeh jim pomohli svědci

Událost byla nahlášena 25. června sedm minut před půl pátou odpoledne. „Žena viděla topící se dívku u splavu na řece Ostravici ve Frýdlantě nad Ostravicí. Na místo vzlétl záchranářský vrtulník a vyjela pozemní posádka. Operátorka na lince zůstala se svědkyní v kontaktu,“ popsal Lukáš Humpl, mluvčí Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje. Nakonec se ukázalo, že se v místě topí hned dvě dívky.

Lidé, kteří byli kolem, nakonec dívkám pomohli na břeh. „V době příjezdu posádek se záchranáři komunikovaly, nejevily dechové obtíže, ani vnější zranění, avšak byly podchlazené,“ poznamenal mluvčí s tím, že záchranáři obě převezli na dětskou kliniku Fakultní nemocnice Ostrava. „Předány byly ve stabilizovaném stavu.“

„Pokud jste svědky topícího se člověka, co nejdříve zavolejte na tísňovou linku, rozhlédněte se, zda se v blízkosti nenachází záchranný kruh, který bývá u rizikových míst umístěn spolu s Rescue Pointem. Ten velmi urychluje lokalizaci volajícího. Je-li to možné, nechoďte do těsné blízkosti tonoucího. Pokud je při vědomí, podejte mu cokoliv, čeho by se mohl chytit, a mohl tak být bezpečně z vody vytažen,“ připomněl mluvčí.