Obecní retro koupaliště jsou pro radnice zátěží, ale lidé oceňují tamní klid

Petra Sasínová
  6:02aktualizováno  6:02
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Luboš Kratochvíl iDNES.cz

Tradiční obecní koupaliště z doby socialismu i první republiky sice pro samosprávy představují značnou finanční zátěž, radnice se jich však vzdát nechce. Areály ve Staré Bělé, Trnávce nebo v Klimkovicích lákají návštěvníky na nostalgickou atmosféru, neohřívanou osvěžující vodu i klidné prostředí bez hlučných atrakcí akvaparků.

Zatímco některé obce investují miliony do rekonstrukcí či využití pramenité vody, jiné, jako například Úvalno, vsadily na přestavbu v přírodní biotop.

I když nemá rád extrémní vedra, tentokrát přišly starostovi obvodu Stará Bělá Mojmíru Krejčíčkovi tropické dny vhod. Obec totiž v polovině června ukončila náročnou rekonstrukci koupaliště za 15 milionů.

Opravený areál tak zahájil novou éru vysokou návštěvností v podobě stovek lidí denně. „Bylo dobře, že jsme to stihli, protože většinu sezony vstupné nepokryje náklady na provoz,“ říká Krejčíček.

Koupaliště s pětadvacetimetrovým bazénem získalo s novými technologiemi průzračně čistou vodu a moderní zázemí. Byť někteří návštěvníci kritizují, že tam nejsou skluzavky, jiní to oceňují. „Nic proti dětem, ale na rozdíl od akvaparků je tady klid,“ říká Julie Šimůnková z ostravského Zábřehu, která už jako dítě jezdívala na koupaliště do Staré Bělé na kole přes Bělský les.

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„Má to pořád stejného ducha, ale je to opravené a čisté. Neohřívaná voda je osvěžující, na trávnících bývá dost místa. A když je pod mrakem, je to tady vůbec nejlepší,“ pochvaluje si Šimůnková.

Koupaliště je ve Staré Bělé od začátku šedesátých let minulého století, kdy komunistický režim začal budovat podobné letní areály v malých vesnicích a městečkách po celé republice. Náklady snižovala práce obyvatel, kteří na stavbách brigádničili v rámci takzvaných akcí „Z“. Po roce 1989 mnoho koupališť zaniklo kvůli ztrátovému provozu a nedostatku financí na opravy.

„Taky jsme opakovaně řešili, jestli koupaliště nezrušit. Už kvůli práci občanů, kteří jej pomáhali stavět, nám to ale přišlo hloupé,“ vysvětluje Krejčíček. Pamatuje, jak se jako kluk chodil na toto koupaliště se školou učit plavat. „Dnes má mnoho Starobělanů na zahradách vlastní bazény, ale chodí sem také hodně lidí z blízkých sídlišť,“ podotýká starosta.

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Rekonstrukce, na kterou přispělo významně i město, se oproti původním plánům prodražila o několik milionů.

O své koupaliště pečuje obec Trnávka na Novojičínsku. „Patří k dědictví našich předků,“ říká starosta Dalibor Šimečka. Rovněž v tomto areálu z roku 1974 pracovali zadarmo obyvatelé. A díky původní betonové vaně bazénu je ještě více „retro“ než ten starobělský. „Jen příprava na další sezonu nás stála asi půl milionu. Bohužel, otevřeli jsme až po horkých dnech na začátku července,“ lituje starosta.

Například z areálu podobného typu v Úvalně na Bruntálsku je dnes Plovárna na Výsluní. Místo klasického koupaliště, které se neobejde bez chemických přípravků, jej radnice v roce 2017 přestavěla na přírodní biotop s biologickým čištěním vody.

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„Šli jsme do toho s tím, že provoz budeme dotovat. Ale k našemu údivu to tak není, jsme lehce v plusu,“ pochvaluje si starosta Radek Šimek. Přírodní plovárnu na úpatí kopce Strážiště si oblíbili i turisté z širokého regionu, včetně návštěvníků z Polska.

K nejstarším dochovaným plovárnám v kraji patří vedle památkově chráněné funkcionalistické stavby z roku 1931 v Opavě koupaliště v Klimkovicích. Uvedené do provozu bylo v roce 1939, kdy se obec stala součástí Hitlerovy německé Říše.

Na stavbě museli pracovat němečtí obyvatelé městečka, ale také němečtí uprchlíci z Těšínska. Od roku 1940 tam chodili plavat hlavně mladíci z Hitlerjugend ubytovaní v nedalekém klášteře. „V roce 2010 jsme se rozhodli, že si koupaliště ponecháme, a nelitujeme,“ říká starosta Jaroslav Varga.

Areál v létě navštěvuje až čtyři sta lidí denně a navíc se tam pořádají kulturní akce. „Koupaliště nepřináší velké zisky, ale není ani v minusu,“ říká Varga. Výhodou je, že obec nemusí plnit bazén vodou z vodovodního řadu. Využívá pramen pitné vody v Krči, což snižuje náklady.

Z roku 1938 je koupaliště v části Štramberku Libotíně na Novojičínsku. „Když je krásné léto a máme hojnou návštěvnost, nemusíme provoz sponzorovat tak intenzivně,“ shrnuje starosta David Plandor. Obec uvažuje o rekonstrukci areálu s rozšířením aktivit i mimo letní sezonu.

Na Hlučínsku patří k oblíbeným koupalištím ze socialistické éry, o které se starají obce, plovárny v Píšti či Bolaticích. Třeba chátrající koupaliště v Osoblaze na Bruntálsku vzkřísily povodně v roce 2024. Radnice totiž získala v rámci programu Živel 1 dotaci 25 milionů na jeho obnovu.

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