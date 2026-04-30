Rekonstrukce takzvaného Ostravského mrakodrapu začne nejpozději koncem léta

Rekonstrukce takzvaného Ostravského mrakodrapu vysokého 68 metrů by v centru krajského města měla začít nejpozději na konci léta. Investor už získal stavební povolení. ČTK o tom dnes informovala architektka a projektová manažerka Veronika Schemmer. Návrh rekonstrukce výškového objektu připravilo studio světoznámé architektky Evy Jiřičné. Mrakodrap by měl být dokončený do tří let.
Při přestavbě objektu z druhé poloviny 60. let 20. století vznikne ve 24 podlažích 111 bytů o velikosti od 30 do 203 metrů čtverečních a s dispozicemi od 1+kk po 4+kk. Každý byt bude mít sklepní kóji a dokoupit bude možné i garážové stání v samostatném parkovacím domě. Součástí revitalizace bude i parková úprava okolí, kde vznikne volnočasová zóna. Už před získáním stavebního povolení byly v rezervaci desítky bytů.
Investorem stavby je společnost First Skyscraper, s níž město v roce 2024 podepsalo smlouvu na prodej pozemků a budovy. V první etapě stavaři očistí budovu na skelet. Přestavba umožní i dobudování teras, které budou osázeny zelení a budou mít samozavlažovací systém.
Ostravský mrakodrap byl postaven podle návrhu Jana Slezáka v letech 1965 až 1968 jako součást sídliště Jindřiška. Původně sloužil jako bytový dům. Už po několika letech ale byla budova přestavěna na kancelářský objekt. Kvůli technickým problémům byl objekt od roku 2013 prázdný. Představitelé města pak dlouho řešili jeho budoucnost, hrozila i jeho demolice. Hlavními nedostatky objektu je nefunkční opláštění či nevyhovující bezpečnostní parametry. Problematické jsou například únikové trasy.
Investora přestavby město poprvé vybralo už v roce 2022, ale zájemce o koupi nemovitostí nakonec nepodepsal příslušné smlouvy. Město tak muselo hledat nového. Magistrát proto v říjnu 2023 vyhlásil záměr budovu prodat. Nabídku podali dva zájemci.