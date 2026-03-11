Obnova knihovny pokračuje, knihy si Ostravané půjčují v někdejší čajovně

Petra Sasínová
  16:32aktualizováno  16:32
Modernizace interiérů ústřední knihovny v Ostravě pokračuje od začátku roku po více než půlročním přerušení způsobeném havarijním stavem části stropních konstrukcí. Jejich sanace přišla na deset milionů. Knihovnice zatím čtenáře obsluhují v bývalé čajovně.
Fotogalerie3

Stropy po sanaci. Havarijní stav stropních konstrukcí způsobil několikaměsíční přerušení modernizace ostravské knihovny. | foto: Knihovna města Ostravy

„S nadsázkou a rezervou říkám, že pokud nenastanou další komplikace, do Vánoc by mohlo být všechno hotovo,“ uvedla ředitelka Knihovny města Ostravy Irena Šťastná.

Budoucí podoba interiérů ústřední budovy Knihovny města Ostravy.

Fotogalerie

zobrazit 3 fotografie

Dlouho připravovaná rekonstrukce hlavního sídla ostravské knihovny u Sýkorova mostu začala v lednu 2025. Zástupci firmy, která zakázku za více než 36 milionů korun získala, však na jaře objevili praskliny na stropech.

Následné průzkumy potvrdily v některých částech budovy havarijní stav. Představitelé statutárního města vypsali neplánovanou soutěž na sanační práce, které skončily zhruba ke konci minulého roku.

„Tyto sanační práce stály v roce 2025 téměř deset milionů korun. Financování zajistil zřizovatel knihovny, tedy město Ostrava,“ doplnila ředitelka. Stavbaři poté navázali na práce podle aktualizovaného harmonogramu rekonstrukce.

V knihovně budou čítárny i tiché studovny

Veřejná knihovna od devadesátých let sídlí ve funkcionalistickém domě z 30. let minulého století, který má jako jediný v Ostravě pasáž. Ročně ji navštíví více než devadesát tisíc čtenářů.

Cílem přestavby je vytvořit instituci s moderním výpůjčním systémem a atraktivním prostředím pro setkávání čtenářů všech generací, ale také pro studium či relaxaci. „Vznikne ucelený a maximálně využitelný prostor, který umožní zkvalitnění výpůjčních i komunitních služeb,“ shrnula náměstkyně primátora Lucie Baránková Vilamová.

Létají po světě, čtou je i vězni. Vyřazené knihy z Ostravy žijí další životy

Autorem stavebních úprav interiérů je ostravský architekt Radim Václavík. Navrhl mimo jiné nové vestavby v podobě tří mezipater, kde mají být čítárny nebo tiché studovny.

„Vmáčknout všechny požadované funkce do stávajících interiérů bylo krásné dobrodružství,“ pochvaloval si práci na projektu.

Knihovna po svém uzavření funguje v omezeném režimu. Knihovníci obsluhují čtenáře v dočasné malé půjčovně umístěné naproti původnímu hlavnímu vchodu v někdejší čajovně. „Jsem ráda, že jsme se před dvěma roky rozhodli dát čajovně výpověď. Jde sice o velmi malý prostor, ale nevím, jak bychom si bez něj tak dlouho poradili,“ podotkla Šťastná.

Ostravská knihovna umí dostat děti z ghetta, za pomoc komunitě získala ocenění

Pouze zvuková knihovna funguje v původních prostorách, byť ji od loňského října do pondělí 9. března letošního roku dočasně uzavřely sanační práce. Po rekonstrukci přesídlí oddělení pro nevidomé a slabozraké do nově vybudovaného edukačního centra. Moderní zázemí a vybavení budou mít všechna oddělení. Rekonstrukce čeká také výtahy.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Galerie: Tramvaje ze Škody míří do Itálie i Německa. Takhle vypadají české vozy pro Evropu

Tramvaje ForCity Smart Bonn pro SWB jsou moderní obousměrné tříčlánkové a 100%...

Většina Čechů zná tramvaje Škoda především z pražských ulic nebo z dalších krajských měst. Jen málokdo ale tuší, jak pestrý je celý vozový park a kam všude české tramvaje míří. Právě aktuální zakázky...

OBRAZEM: Miss Czech Republic 2026 představila TOP 10 finalistek. Máte mezi nimi favoritku?

Miss Czech Republic 2026: BIKINI CHALLENGE WINNERS

Ředitelka soutěže Miss Czech Republic Taťána Makarenko představila desítku finalistek pro rok 2026. Ve finále jsou studentky, modelky i ženy s mezinárodní kariérou, nechybí ani známé tváře z Love...

Pradávní tvorové na Smíchově „přežijí“. Zanikne ovšem slavná nádražní hospoda a zmizí bariéry

Smíchovské nádraží prochází velkou proměnou.

Jižní část Smíchova prochází výraznou proměnou. Vedle developerského projektu tu roste také dopravní uzel. V historické nádražní budově zůstane unikátní dlažba s pravěkými tvory i obří lustry.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Pražské ulice jsou zajímavý retroautosalon. Havlův Golf, sovětská Lada, německé Scorpio a další

Fantomasovský Citroën jsem náhodou objevil v jedné z podzemních garáží.

Když pojmete procházku po městě jako výlet za automobilovými veterány, určitě neprohloupíte. Parkovací místa v centru i v okrajových čtvrtích nabízejí podívání pro pamětníky. Zajímavostí je, že...

Přehled výluk 2026: DPP ohlásil 4 omezení v metru, na povrchu je oprav ještě víc

Na trase metra C mezi Kačerovem a Pražského povstání se v těchto dnech mění...

Pražský dopravní podnik zveřejnil přehled plánovaných realizací nových staveb, oprav a rekonstrukcí, které ovlivní cestování v Praze v roce 2026. Čeká nás tradiční výměna dřevěných pražců na lince C,...

Krokodýl siamský si samici namlouvá vodním tancem, vibracemi těla rozkmitá hladinu

V jihlavské zoo je k vidění jeden pár vzácného krokodýla siamského. Samice...

Hluboké dunění a jemné postřikování vody nad hřbetem. Tak probíhají námluvy kriticky ohroženého krokodýla siamského. Při troše štěstí je mohou vidět i návštěvníci jihlavské zoo, která pár zmiňovaného...

11. března 2026  17:32,  aktualizováno  17:32

Policie obvinila muže, který je podezřelý, že na Tachovsku pět let týral ženu

ilustrační snímek

Téměř pět let trvajícímu domácímu násilí čelila podle policie dvaapadesátiletá žena z jedné obce na Tachovsku. Žila s dvěma dětmi ve společné domácnosti s...

11. března 2026  15:48,  aktualizováno  15:48

SP v biatlonu pokračuje v estonském Otepää. Jarní počasí tam ale komplikuje tréninky

Jessica Jislová během štafety žen v Kontiolahti.

Čeští biatlonisté se vrátili do kolotoče Světového poháru. Do estonského Otepää zamířila devítičlenná výprava, která je podobná té z minulého týdne v Kontiolahti. Ve výběru tedy opět nechybí bronzová...

11. března 2026  17:30

Údržba silnic Zlínského kraje stála v únoru 48,7 milionu Kč, víc než před rokem

ilustrační snímek

Zimní údržba silnic druhé a třetí třídy ve Zlínském kraji stála letos v únoru téměř 48,7 milionu korun. Ve druhém měsíci minulého roku to bylo zhruba 21,1...

11. března 2026  15:40,  aktualizováno  15:40

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Festival Skupova Plzeň v červnu připomene 100 let od narození Hurvínka

ilustrační snímek

Přibližně 50 představení uvede letošní 36. ročník mezinárodního festivalu loutkového a alternativního divadla Skupova Plzeň. Kromě soutěžní přehlídky nabídne i...

11. března 2026  15:30,  aktualizováno  15:30

Nejen děti mají rády tříkolky, protože jim umožňují od nejútlejšího věku udržovat rovnováhu při jízdě, ale i dospělí motoristé nepohrdnou tříkolkou motorovou na místo motocyklu, kdy podobně její...

vydáno 11. března 2026  17:14

Ve Škodě Auto opět rostou mzdy. Bonusy dosáhnou magické hranice, hlásí odbory

Nová výrobní hala pro bateriové systémy společnosti Škoda Auto v Mladé...

Odbory KOVO ve Škodě Auto ve středu oznámily, že ukončily kolektivní vyjednávání mezd ve Škodě Auto. Zaměstnanci dostanou bonus za výsledky firmy 150 tisíc korun, tarify se navýší od 1. dubna o tři...

11. března 2026  17:12

V Terezíně přibližují genocidu. Výstava vede návštěvníky k zásadní otázce

Ve Wieserově domě v Terezíně se otevřela nová stálá expozice Centra studií...

Ve Wieserově domě v Terezíně se otevřela nová stálá expozice Centra studií genocid Terezín. Multimediální projekt nazvaný Zločin beze jména mapuje zásadní zločiny proti lidskosti, které se udály v...

11. března 2026  17:02,  aktualizováno  17:02

Do prvního ročníku napajedelského participativního rozpočtu přišlo 12 návrhů

ilustrační snímek

Město Napajedla na Zlínsku nabídlo lidem možnost rozhodovat o investicích ve městě prostřednictvím participativního rozpočtu. Obyvatelé poslali do prvního...

11. března 2026  15:11,  aktualizováno  15:11

OBRAZEM: Zničené byty, ohořelá vrata. Letná se vzpamatovává z velkého požáru

Hasiči odstraňují následky úniku a zažehnutí plynu na Dobrovského ulici v Praze...

S následky požáru v Dobrovského ulici v Praze 7 se dnes dál potýkají hasiči i obyvatelé několika domů, které v úterý zasáhly plameny z hořícího plynového potrubí. Některé byty jsou zničené a pro...

11. března 2026  16:42

Advantage Consulting, s.r.o.
TECHNIK - KONSTRUKTÉR (42-55.000 Kč)

Advantage Consulting, s.r.o.
Jihočeský kraj
nabízený plat: 42 000 - 55 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Obnova knihovny pokračuje, knihy si Ostravané půjčují v někdejší čajovně

Stropy po sanaci. Havarijní stav stropních konstrukcí způsobil několikaměsíční...

Modernizace interiérů ústřední knihovny v Ostravě pokračuje od začátku roku po více než půlročním přerušení způsobeném havarijním stavem části stropních konstrukcí. Jejich sanace přišla na deset...

11. března 2026  16:32,  aktualizováno  16:32

Padající kus omítky z fasády školy zranil chlapce, soud potrestal ředitele

Okresní soud v Jihlavě uznal ředitele a majitele soukromé grafické školy Milana...

Vinným z těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti uznal ve středu Okresní soud v Jihlavě Milana Dušáka, ředitele jihlavské Střední školy grafické. Za pád omítky ze školní budovy v Křížové ulici na...

11. března 2026  16:32

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.