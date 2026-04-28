Rekonstrukce zimního stadionu v Opavě skončí v červnu, otevře se v září

Autor: ČTK
  14:51aktualizováno  14:51
ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Rozsáhlá rekonstrukce zimního stadionu v Opavě za více než 450 milionů korun skončí v červnu. Následovat bude zkušební provoz. Oficiální otevření pro veřejnost město plánuje na září. ČTK to dnes řekl Martin Kůs z tiskového oddělení radnice. Úpravy se týkaly i okolí stavby - parku a parkoviště.

"Rekonstrukce zimního stadionu patří k nejsledovanějším proměnám ve městě. Objekt, jenž byl ještě donedávna velkým staveništěm, se nyní mění v moderní arénu, která citlivě propojuje historickou hodnotu s požadavky 21. století," řekl Kůs.

Betonový skelet má nové opláštění ze skla a hliníku. "Je neuvěřitelné, jak se ze starého, chátrajícího zimáku, který byl pro Opavu spíše ostudou, stává krásný, architektonicky i funkčně zajímavý moderní stadion. Úžasné je i propojení staré architektury s novou, moderní a využívání nejmodernějších technologií. Zachovali jsme například nosné konstrukce z kvalitní oceli, které právě na bohatou historii místa odkazují," uvedl primátor Tomáš Navrátil (ANO).

Dokončena je vlastní hala včetně hrací plochy, mantinelů a pětitunové multimediální kostky nad ledem. Hráči i mládež se dočkali špičkového zázemí v podobě nových šaten, fitness prostor, wellness a rekonvalescenční zóny. Pro fanoušky jsou připraveny tribuny s kapacitou 2000 míst a možným rozšířením o dalších 500, doplňuje je nová restaurace, VIP zóna, kanceláře vedení a fanshop HC Slezan Opava přímo u vstupu. Veškerá chladicí technika, větrání i nová rolba jsou již zkontrolovány a připraveny k provozu. Ve druhé polovině dubna už byla plocha pokryta ledem.

Souběžně s dokončováním haly se mění okolí stadionu. "Úpravy se týkají plochy od křižovatky Nádražního okruhu až k ulici Zámecký okruh. Vznikne zde obnovené parkoviště s dlažbou pro desítky vozů, včetně míst pro handicapované a majitele elektromobilů. Okolí doplní nové chodníky se stojany na kola, pásy květinových záhonů a nově vysázené stromy," vyjmenoval Kůs.

Původní projekt se často měnil. Například bylo nutné kvůli vysoké hladině spodní vody, která by měla negativní vliv na stabilitu stavby, zcela změnit způsob jejího založení. Významnou komplikací byly také povodně v září 2024, které na staveništi napáchaly značné škody.

Celkové náklady na tuto rozsáhlou modernizaci dosahují přibližně 450 milionů korun bez DPH. Projekt významně podpořily dotace z Národní sportovní agentury a Moravskoslezského kraje. Stavební práce by měly skončit do konce června, na což navážou konečné úpravy parkoviště a přilehlých parčíků. Slavnostní otevření se chystá na září.

Zimní stadion v Opavě postavený v roce 1953, který byl zchátralý a už technicky nevyhovoval potřebám sportovců, získá po dokončení prací moderní tvář. Budoucnost stadionu radnice řešila několik let. Vedení města volilo mezi rekonstrukcí a stavbou nové budovy. Nakonec se zastupitelé rozhodli pro rozsáhlou opravu, která zachová některé historicky cenné architektonické prvky v interiéru zimního stadionu. Architekti očistili prostor haly od doplněných vestaveb a nechali vyniknout původní ocelové konstrukci haly.

Stadion stojí na místě dřívějšího stadionu postaveného v roce 1858, po Vídni a Budapešti byl třetí největší v Evropě. Otevřen byl v roce 1954, roku 1956 byl jako třetí v republice zastřešen.

Policie hledĂˇ seniora z Kladenska, nevrĂˇtil se do ambulance v praĹľskĂ© nemocnici

