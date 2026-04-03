Zámek ve Štáblovicích láká na největší českou kraslici. Měří přes tři metry

Autor: žah
  13:32aktualizováno  13:32
Zdobí ji motiv jarní přírody se zajíci a ovečkami a je tak velká, že figuruje i v České knize rekordů. Na zámku ve Štáblovicích na Opavsku odstartovaly velikonoční prohlídky, jejichž součástí je obří velikonoční kraslice. Lidé tam však uvidí i živá mláďata či slavnostní velikonoční výzdobu interiérů.
Rekordní kraslice je vystavená v zámeckých zahradách. „Je vysoká tři metry a...

Rekordní kraslice je vystavená v zámeckých zahradách. „Je vysoká tři metry a šedesát centimetrů a obvod má v nejširším místě 5,13 metru," popsala Dagmar Janáčková (na snímku).

Velikonoční prohlídky štáblovického zámku si už prošly desítky školáků z...
Rekordní kraslice je vystavená v zámeckých zahradách. „Je vysoká tři metry a...
Erbovní sál zámku ve Štáblovicích
Součástí jarních prohlídek zámku ve Štáblovicích na Opavsku jsou i živá mláďata.
6 fotografií

„Kraslice je vysoká tři metry a šedesát centimetrů a obvod má v nejširším místě 5,13 metru,“ popsala raritu vystavenou v zámeckém parku Dagmar Janáčková ze štáblovického zámku.

Obří vejce vyřezané ze styroporu, což je druh polystyrenu, a uvnitř vyztužené kovovou konstrukcí disperzními barvami ručně malovala zámecká výtvarnice Božena Zádrapová.

„Předtím jej celé potáhla plátnem. Práce trvala asi měsíc,“ dodala Janáčková. Na vrcholku kraslice výtvarnice umístila kohouta, slepici a kuřátko.

Rekordní vejce je součástí velikonočních prohlídek štáblovického zámku, které lákají také na jarně vyzdobené zámecké místnosti. „Velikonoce jsou svátky tradic, hravosti i starodávných zvyků, které u nás znovu ožívají v autentické atmosféře historických interiérů,“ popsala Janáčková.

Rekordní kraslice je vystavená v zámeckých zahradách. „Je vysoká tři metry a šedesát centimetrů a obvod má v nejširším místě 5,13 metru,“ popsala Dagmar Janáčková (na snímku).
Velikonoční prohlídky štáblovického zámku si už prošly desítky školáků z Opavska.
Rekordní kraslice je vystavená v zámeckých zahradách. „Je vysoká tři metry a šedesát centimetrů a obvod má v nejširším místě 5,13 metru,“ popsala Dagmar Janáčková (na snímku).
Erbovní sál zámku ve Štáblovicích
6 fotografií

O velikonoční dekorace se rovněž postarala zámecká výtvarnice a jejich součástí jsou i živí králíci či slepice hedvábnička s kuřátky.

Průvodci v dobových kostýmech návštěvníky provedou obdobím vítání jara a velikonočních svátků v minulosti a prozradí, co to byly Jidášové ohně, kde se o Velikonocích objevují čarodějnice či proč se na Velikonoční pondělí připravuje obří omeleta. Děti mohou hledat a počítat jeden ze symbolů Velikonoc.

Sváteční jarní prohlídky od začátku týdne navštěvovaly školní výpravy, na Velký pátek se zámek otvírá i návštěvníkům. Ti tam mohou jarní atmosféru přijít nasát po celé Velikonoce a každý další víkend až do 26. dubna.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

5. dubna 2026  17:02,  aktualizováno  23:16

5. dubna 2026  20:04,  aktualizováno  20:04

5. dubna 2026  19:29,  aktualizováno  19:29

5. dubna 2026  19:13,  aktualizováno  19:13

5. dubna 2026,  aktualizováno 

5. dubna 2026  20:22,  aktualizováno  20:22

5. dubna 2026  18:11,  aktualizováno  18:11

5. dubna 2026  17:42,  aktualizováno  17:42

4. dubna 2026  19:52,  aktualizováno  5. 4. 19:06

5. dubna 2026  17:25,  aktualizováno  17:25

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.