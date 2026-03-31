Místy fronty, ne všichni jsou nadšení. Polsko „zamyká“ ceny paliv, Čechy to láká

Darek Štalmach
  19:52
Pravidelné cesty českých řidičů za levným polským benzinem, jak je všichni obyvatelé příhraničních oblastí znali z doby nárůstu cen po ruském útoku na Ukrajinu, se zřejmě vrátí. Polská vláda rozhodla od úterka zastropovat ceny pohonných hmot. Její první maximum je zhruba o dvě koruny pod cenami nejlevnějších českých čerpacích stanic. To se ale může změnit. První změna přitom už přišla, ve středu bude polský benzin rozhodnutím vlády o něco dražší.

Polský vládní strop byl v úterý zhruba o dvě až tři koruny nižší než ceny na nejlevnějších pumpách v okolí Ostravy. Zatímco na Tank Ono ve Studénce a v Mošnově stál Natural 95 za 38,90 koruny a u ostravského Globusu za 39,90 koruny, v Polsku vláda stanovila maximum 6,16 zlotého, tedy po přepočtu asi 36,17 koruny za litr.

Na poslední čerpací stanici na české straně dálnice D1 před hranicí s Polskem, na EuroOilu v ostravském Koblově, se polský levnější benzin zatím v plné síle neprojevil. Natural 95 tam v úterý stál 41,90 koruny za litr, diesel 47,70 koruny. Tankujících řidičů minimum.

Polská vláda zavádí maximální ceny paliv. Nafta bude stát v přepočtu přes 43 korun

Jen několik kilometrů za hranicí, v polských Chałupkách, prodávali Orlen benzin za 6,16 zlotého a naftu za 7,54 zlotého. Při kurzu prodeje polského zlotého u České spořitelny to znamená přibližně 36,17 koruny za litr benzinu a 44,29 koruny za litr nafty. Rozdíl tak činil téměř 5,7 koruny u benzinu a více než 3,4 koruny u nafty na litr.

„Dneska a včera to bylo obecně slabší než průměrně, ale jestli v Polsku snížili ceny, tak to určitě pocítíme,“ konstatovala zaměstnankyně čerpací stanice v Koblově. „Podobné to bylo už před několika roky, kdy v Polsku drželi nižší ceny, to jsme na tržbách pocítili také.“

Do Polska i na nákup

Ne každý řidič s českou registrační značkou ale mířil za hranici jen kvůli palivu. „Nejeli jsme tady jen kvůli benzinu, ale hlavně nakoupit,“ vysvětloval jeden z českých tankujících řidičů. „Ovoce, zelenina, ale i pečivo, to vše se pořád vyplatí nakupovat tady. Ne všechno, ale je toho dost. A benzin je jen další věc, která tu cestu ještě zvýhodní.“

Právě takovou kombinaci nákupu a tankování může nové rozhodnutí Varšavy znovu posílit. Polská vláda totiž nenařídila čerpacím stanicím jednu jednotnou cenu, ale zavedla systém maximálních povolených maloobchodních cen.

Ty vyhlašuje ministr každý pracovní den a pumpy je nesmějí překročit. Pro úterý stanovilo polské ministerstvo energetiky strop 6,16 zlotého za litr benzinu 95, 6,76 zlotého za benzin 98 a 7,60 zlotého za naftu. Za porušení pravidel hrozí sankce až do výše jednoho milionu zlotých.

Polsko patří mezi nejaktivnější státy. Vláda od úterý 31. března zavedla maximální ceny pohonných hmot a zároveň výrazně snižuje daňovou zátěž. (26. března 2026)
Na čerpací stanici Orlen v Chałupkách jsou na české řidiče i na novináře zvyklí. Pumpa stojí jen několik stovek metrů od hranice nedaleko Bohumína a pro velkou část Ostravanů jde o nejbližší možnost, kde po přejezdu do Polska natankovat. Tentokrát to bylo znát i bez podrobného sčítání.

„Nic vám neřeknu, s nikým se nebudu bavit, obraťte se na centrálu,“ reagoval na dotaz reportéra zaměstnanec stanice. Zda byla fronta zhruba dvaceti aut před stojany delší než obvykle, komentovat nechtěl. Jeho kolegyně byla sdílnější. „Je tady určitě víc aut než normálně,“ říkala právě do telefonu. „Fronta je zhruba na dvacet minut, to se ale nedá nikdy odhadnout.“

Jen o několik kilometrů dál už byl obraz jiný. V Roszkowě na automatické čerpací stanici žádná fronta nebyla, podobný klid byl i na stanici Jarosz v Krzyżanowicích. I tam se v úterý prodával benzin za 6,16 zlotého a diesel za 7,54 zlotého, tedy za stejné ceny jako v Chałupkách.

„Ještě je tady klid, ale asi to zase začne, stejně jako když byly u nás nižší ceny benzinu než v Čechách,“ řekla žena obsluhující stanici v Krzyżanowicích.

Právě tohle místo je pro část českých řidičů přirozeným cílem nejen kvůli tankování, ale i kvůli nákupům. Pro mnohé z nich jde o nejbližší místo s obchodem Biedronka, další pak pokračují až do Ratiboře.

„Je to komedie“

Polské vládní opatření ale ani na místě nevyvolává jen nadšení. „Je to komedie, nikdo neví, jak to bude zítra, s ničím se nedá počítat,“ komentoval zlevnění paliv Andrzej, řidič dodávky. V Krzyżanowicích tankoval s tím, že právě předvídatelnost cen je podle něj pro podnikání důležitější než jednorázové zlevnění.

A už několik hodin poté se ukázalo, že nejistota není přehnaná. Polské ministerstvo energetiky totiž ještě v úterý odpoledne oznámilo nové maximální ceny pro středu 1. dubna. Natural 95 má nově stát nejvýše 6,21 zlotého za litr, benzin 98 pak 6,81 zlotého a nafta 7,66 zlotého.

Po přepočtu kurzem prodeje České spořitelny to znamená asi 36,46 koruny za litr u nejprodávanějšího benzinu a 44,98 koruny u nafty. Benzin tak zůstává levnější než na české straně hranice, náskok se ale hned první den zmenšil.

ZlĂ­nskĂˇ nemocnice zrekonstruovala ambulantnĂ­ ÄŤĂˇst rehabilitaÄŤnĂ­ho oddÄ›lenĂ­

