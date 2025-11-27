Restaurace v Novém Jičíně dostane přístavbu, promění se v kulturní dům

Autor: jen
  7:22
Velká proměna čeká známou novojičínskou restauraci Nové Slunce, z níž chce místní radnice vybudovat kulturní dům. Město už má k dispozici urbanisticko-architektonickou studii, která zahrnuje jak úpravy vnitřních prostor, tak novou přístavbu či proměnu dvora, zahrady i bývalého domu správce.
Studie proměny restaurace Nové slunce v Novém Jičíně na městský kulturní dům....

Studie proměny restaurace Nové slunce v Novém Jičíně na městský kulturní dům. Na vizualizaci přístavba v zadním traktu areálu. (26. listopadu 2025) | foto: Městský úřad Nový Jičín

Restaurace Nové slunce v Novém Jičíně v Husově ulici má od roku 1991 památkovou...
Studie proměny restaurace Nové slunce v Novém Jičíně a její zahrady na městský...
Studie proměny restaurace Nové slunce v Novém Jičíně na městský kulturní dům....
Pohled na restauraci Nové slunce se zahradou v Novém Jičíně nedlouho po...
6 fotografií

O vybudování reprezentativního prostoru pro kulturní a společenské akce se Nový Jičín snaží už dlouho. Nejprve pro tento účel hodlalo město využít přístavbu hotelu Praha, která se ale nakonec ukázala pro tyto účely jako nevhodná, a tak volba padla na památkově chráněnou restauraci Nové Slunce v Husově ulici.

Tu loni radnice koupila za 28 milionů korun a nyní má studii, jak bude kulturní dům vypadat.

„Podařilo se navrhnout řešení, které bude vyhovovat z hlediska funkčního i provozního. Nejvýraznější změnou je přístavba nového objektu, který bude zajišťovat zejména provozní funkce kulturního domu,“ zhodnotil studii Václav Nezval z novojičínského odboru rozvoje a investic.

Čekání na kulturák stálo Nový Jičín 50 milionů, část peněz může mít zpět

U historické budovy restaurace dělníci odstraní nepůvodní přístavby a vestavby, jinak ale mají být zásahy minimální.

„Citlivě se rozšíří nedostačující prostor jeviště a obnoví se propojení mezi hlavním a malým sálem, který dnes slouží jako restaurace,“ přiblížil místostarosta Ondřej Syrovátka.

Restaurace bude nově využívat i prostor bývalé prodejny na straně u Husovy ulice, kde bude hlavní výčep a také malý salonek pro soukromé akce.

Restaurace Nové slunce v Novém Jičíně v Husově ulici má od roku 1991 památkovou ochranu..
Studie proměny restaurace Nové slunce v Novém Jičíně na městský kulturní dům. Na vizualizaci přístavba v zadním traktu areálu. (26. listopadu 2025)
Studie proměny restaurace Nové slunce v Novém Jičíně a její zahrady na městský kulturní dům.. (26. listopadu 2025)
Studie proměny restaurace Nové slunce v Novém Jičíně na městský kulturní dům. (26. listopadu 2025)
Pohled na restauraci Nové slunce se zahradou v Novém Jičíně nedlouho po otevřené v roce 1907.
6 fotografií

K budově pak přibude zcela nové křídlo. „Kromě prodlouženého pódia budou v přístavbě například prostory pro umělce, hygienické zázemí, sklady a multifunkční místnosti, které budou fungovat jako zkušebny, salonky nebo v případě konání plesu i jako prostory k posezení nebo vedlejší hudební produkci. Vybuduje se také venkovní pódium pro konání akcí v zahradě a nové toalety,“ doplnil Nezval.

Dvůr se promění na reprezentativní veřejný prostor s velkoformátovou dlažbou a alejí stromů. V zahradě pak budou vysazeny nové stromy, které postupně nahradí dožívající kaštany.

Bývalý domek správce bude nově sloužit jako administrativní zázemí Městského kulturního střediska Nový Jičín. Za architektonickou studii zaplatila radnice 1,3 milionu korun a v příštím roce na ni chce navázat zpracováním projektové dokumentace.

Restaurace Nové slunce a současně budoucí městský kuturní dům stojí v Husově ulici.

Restaurace Nové slunce a současně budoucí městský kuturní dům stojí v Husově ulici.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Český slavík 2025: Kdo vystoupí, kdo je nominovaný a kdy zjistíme vítěze

Zlatou slavicí se stala Ewa Farna. (29. listopadu 2024)

Slavnostní vyhlášení ankety Český slavík 2025 je za dveřmi. Hlasování skončilo 9. listopadu, takže o vítězích je už jasno. Publikum i televizní diváci se vše dozvědí v pátek 21. listopadu, kdy...

Legendární tramvaj T3 slaví výročí. V pražském provozu je už 63 let

Prototyp tramvaje T3 ve vozovně Motol. Zřetelně je vidět původní čelní

Je těžké najít pražský symbol, který by byl tak rozpoznatelný jako tramvaj T3. Letos je to přesně 65 let, kdy vznikl její prototyp. V pátek 21. listopadu si navíc připomeneme další výročí vozu. Bude...

SIPO zdražuje. Od 1. ledna 2026 se mění podmínky i ceník sdruženého inkasa

ilustrační snímek

Využíváte k platbě pravidelných poplatků SIPO? Od 1. ledna 2026 vás tato služba zajišťovaná Českou poštou vyjde dráž. Co a proč se mění?

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Je tu listopadová výluka číslo 4. Pražské metro čeká omezení také příští týden

Stanice metra Českomoravská

O víkendu 22. a 23. listopadu čeká cestující linky C přerušení provozu mezi Nádražím Holešovice a Pražského povstání. Dopravní podnik nasadí náhradní autobusy. Jde o několikátou výluku metra v řadě....

Do českých poboček McDonald’s dorazí Přátelé. Někteří nechápou, jiní se těší

Ze seriálu Přátelé

Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Chandler a Ross. Svět je miluje. Na televizní obrazovky vtrhli už před více než 30 lety, dodnes mají miliony fanoušků. Toho využil i řetězec rychlého občerstvení...

Hádka dvou známých v Písku se vyhrotila, jeden muž pobodal druhého

V Písku došlo ke konfliktu mužů, jeden druhého pobodal.

Policisté vyšetřují okolnosti konfliktu dvou mužů v Písku, po kterém ve středu večer skončil jeden z nich s bodnořeznými zraněními v nemocnici. Při napadení sehrál roli alkohol.

27. listopadu 2025  10:32,  aktualizováno  10:32

Do sázení stromů v bývalém vojenském prostoru zapojilo nové ekocentrum školáky

Geopark Ralsko otevřel vlastní ekocentrum. Chce tak posílit vzdělávání o...

Geopark Ralsko otevřel vlastní ekocentrum. Chce tak posílit vzdělávání o přírodě a krajině v regionu. Do své první aktivity zapojilo desítky žáků, kteří vysadili ovocné stromy v bývalém vojenském...

27. listopadu 2025  10:32,  aktualizováno  10:32

Hokejové Dynamo může zůstat v enteria aréně, říká nová smlouva s městem

Pardubická enteria arena.

Majitel Dynama Pardubice Petr Dědek překvapil zástupce města, když je požádal o to, aby se extraliga mohla hrát dál v enteria areně. Pokud už schválenou opci využije, jeho tým bude muset v hale...

27. listopadu 2025  10:32,  aktualizováno  10:32

Promoce biblického studia z Křesťanského misijního centra Sión

27. listopadu 2025  10:21

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Nejde to a nejde to? Linka odvykání závislostí nabízí nově konzultace přes videorozhovor

Závislost nemusí mít komickou podobu jako tento muž na ilustračním snímku.

Teď típnu poslední cigaretu. Ještě jednoho panáka a konec. Závisláci potvrzují, že skoncovat se zlozvykem není snadné. Teď se nabízí nová cesta.

27. listopadu 2025  10:15

Vražda ženy poblíž mírovské věznice. Podezřelého partnera oběti policisté zadrželi

ilustrační snímek

Kriminalisté od rána vyšetřují násilnou smrt jednatřicetileté ženy v Mírově na Šumpersku. Podezřelým je o pět let starší partner oběti, kterého už policisté zadrželi. V regionu jde letos o jedenáctý...

27. listopadu 2025  10:12,  aktualizováno  10:14

Plzeň a její osobnosti se stanou dějištěm německé literární fikce

Německá spisovatelka Marion Brasch představí nejznámější místa a především...

Plzeň se stane dějištěm jedné z povídek, které mají v příštím roce přitáhnout pozornost k Česku a jeho kultuře na známém frankfurtském knižním veletrhu. Na konci léta trávila v Plzni několik týdnů...

27. listopadu 2025  10:12,  aktualizováno  10:12

U Manifesta vedle Knížecí

vydáno 27. listopadu 2025  10:02

U Manifesta vedle Knížecí

vydáno 27. listopadu 2025  10:02

TOP 8 finalistů projektu Realiťák roku 2025: porota vybrala špičku českých realitních makléřů

27. listopadu 2025  10:02

Pořádná zábava v Brně: Vyhrajte rodinné vstupenky do BRuNo Family Parku
Pořádná zábava v Brně: Vyhrajte rodinné vstupenky do BRuNo Family Parku

Hledáte místo, kde se zabaví celá rodina? BRuNO Family Park v Brně nabízí desítky atrakcí, spoustu zábavy a skvělé zázemí pro děti i dospělé....

Masivní únik plynu v pražských Nuslích. Hasiči měřili koncentraci, stála i MHD

Zásah jednotek IZS u úniku plynu v ulici Jaromírova v pražských Nuslích (27....

V Jaromírově ulici v pražských Nuslích zasahovaly všechny složky IZS u masivního úniku plynu. Jednotky hasičů měřily koncentrace v sousedních budovách. Byl zastaven provoz včetně MHD. Podle mluvčího...

27. listopadu 2025  8:52,  aktualizováno  9:48

Horácká multifunkční aréna v Jihlavě dokončena. Projekt řídila DELTA Group CZ ve spolupráci s FETTERS Management

27. listopadu 2025  9:33

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.