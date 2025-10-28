Zastupitelé města minulý týden schválili dohodu s vlastníkem, podle které dostane zpět kupní cenu sníženou asi o půl milionu. Od vymáhání vysokých pokut, které by mohly dosáhnout půldruhého milionu, město ustoupilo.
„Firma nám zaplatí jen část sankcí, na které má město podle smlouvy nárok. Kdybychom se nedomluvili, došlo by k soudnímu sporu, který by zablokoval řešení Spolku na několik dalších let, navíc s nejistým výsledkem,“ vysvětlil primátor Ostravy Jan Dohnal.
Firma, která provozuje například síť pizzerií Colloseum, si po převzetí majetku začala stěžovat na různé věci, které podle ní neodpovídaly smlouvě. Hrozila městu soudem mimo jiné kvůli údajné špatné dataci kupní smlouvy. Město pochybení odmítalo.
Restaurace vznikla už v roce 1902
Restauraci Spolek prodalo bývalé vedení města v čele s Tomášem Macurou v roce 2021. Firma reprezentovaná podnikatelem Lukášem Chlebovským slibovala atraktivní proměnu hospody, která částečně zachová její historický duch.
Restaurace vznikla v budově v Nádražní ulici z konce 19. století v roce 1902. Zřídilo ji tam Společenstvo řemeslných činností. Jako pivnice s názvem Na Společenstvu se zapsala do historie města jako oblíbený podnik horníků, intelektuálů i disidentů.
Až po sametové revoluci v roce 1989 provozovatelé změnili její původní název na Spolek. Tak hospodu lidově označovali návštěvníci po desítky let.
Město si bývalou restauraci nechce ponechat. „Pokusíme se Spolek prodat znovu s tím, že si pohlídáme investora, aby tam vznikla restaurace, která by navázala na její historii,“ uvedl Dohnal.
Chátrající objekt restaurace Spolek stojí v Nádražní ulici v centru Ostravy.
