Řidič auta v Hlučíně přehlédl motorkářku, žena na místě zemřela

Pětačtyřicetiletá motocyklistka zemřela dnes dopoledne při nehodě nedaleko Hlučína na Opavsku. Řidič osobního auta jí pravděpodobně při odbočování z hlavní silnice nedal přednost. Žena utrpěla zranění, kterým na místě podlehla. ČTK to řekla mluvčí ostravské policie Eva Michalíková.
Nehoda se stala okolo 11:00 na okraji města v Ostravské ulici. "Podle předběžně zjištěných informací jel řidič osobního vozidla Škoda Octavia po hlavní komunikaci, přičemž odbočoval vlevo a s největší pravděpodobností přehlédl motocyklistku jedoucí v protisměru," uvedla Michalíková.
Za odbočujícím vozem jeli policisté z místního obvodního oddělení. "Nehodu oznámili kolegům a požádali o další hlídky i ostatní složky integrovaného záchranného systému. Navíc poskytli oběma účastníkům dopravní nehody první pomoc. Dvaapadesátiletý řidič osobního vozidla byl mimo ohrožení života. Naopak řidička motocyklu byla ve velmi vážném stavu," řekla mluvčí.
Mluvčí moravskoslezských záchranářů Lukáš Humpl uvedl, že motocyklistka byla po nehodě v bezvědomí, selhaly jí všechny základní životní funkce. "Základní první pomoc poskytovali policisté, záchranáři následně zahájili rozšířenou resuscitaci za použití přístrojové techniky. Zasahující lékař zjistil při prvotním vyšetření přítomnost mnohočetných poranění, kterým žena přes všechnu snahu záchranářů na místě podlehla," uvedl s tím, že záchranáři se postarali i o řidiče. Jeho stav nevyžadoval další péči a byl ponechán na místě události.
Nehoda se stala na okraji města v oblasti průmyslových areálů. I když příčinou dnešní kolize bylo nedání přednosti, místní podnikatelé považují úsek komunikace za nebezpečný. Hlavně s ohledem na to, že zde řidiči často překračují povolenou rychlost.
Majitel Betonárny Hlučín Tomáš Straub ČTK řekl, že se zde dlouhodobě potýkají s kolizními situacemi. "Běžně se tady překračuje maximální povolená rychlost 70 kilometrů v hodině. Auta tady jedí i stovkou," řekl s tím, že v minulosti se dokonce obraceli na policii a požadovali snížení rychlosti. "Dostali jsme odpověď, že úsek je mimo obec a daná rychlost je v pořádku," řekl.
Podle něj ale místo připomíná spíše zastavěnou oblast. "Jsou tady například autobusové zastávky, ale chybí chodníky. Lidé chodí po krajnici. Je to riskantní. Jen z našeho areálu evidujeme denně nižší stovky výjezdů aut, často nákladních automobilů. Sedmdesátka je tady podle nás špatně," řekl.