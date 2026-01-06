Řidič, jehož auto blokovalo sanitku, se ozval policii. Proč stál tak nešikovně?

Autor: dmk
  13:42
Dramatický novoroční výjezd sanitky v Ostravě-Hrabůvce měl dohru, když policie pátrala po řidiči, který své auto zaparkoval na sídlišti tak nešikovně, že kolem něj zdravotnický vůz nemohl projet. Dnes se muž, kvůli němuž se sanitka zdržela, policistům sám ozval.

Po výzvě policie o spolupráci s identifikací řidiče, jehož auto 1. ledna v Ostravě -Hrabůvce blokovalo sanitku, přišlo rozuzlení příběhu. „Dnes dopoledne se sám řidič přihlásil na linku 158. Situace ho velmi mrzí,“ uvedla policejní mluvčí Eva Michalíková.

„Šetřením jsme zjistili, že řidič stál vedle odstaveného vozidla a na přijíždějící sanitu ihned zareagoval. Nasedl do auta a umožnil záchranářům průjezd. Událostí se i nadále dopravní policisté zabývají,“ doplnila s tím je řidič podezřelý z přestupkového jednání v dopravě.

Řidič v Ostravě blokoval cestu sanitce a bylo mu to jedno. Zásah zdržel o minuty

Incident se odehrál v noci na Nový rok v oblasti Ostrava-Hrabůvka, kde se uskutečnily předem ohlášené novoroční oslavy. Ulice byly plné lidí i aut a doprava byla omezená. Sanitka mířila k muži, jenž zkolaboval kvůli neurologickému problému na zastávce městské hromadné dopravy.

„Vážený pane, přejeme Vám ohleduplné okolí, abychom Vám mohli, až jednou budete potřebovat náš zásah, poskytnout potřebnou pomoc včas,“ uvedli záchranáři rozladěně na Facebooku směrem k řidiči.

Jejich mluvčí Lukáš Humpl v pondělí řekl, že sanitka dojela k pacientovi o několik minut později. Posádce se jej naštěstí podařilo včas ošetřit. Neutrpěl žádnou újmu, sanitka jej převezla do nemocnice.

6. ledna 2026  13:51,  aktualizováno  13:51

