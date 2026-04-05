Řidič bez oprávnění a na drogách způsobil nehodu na Opavsku se třemi zraněnými

Tři lidé se dnes časně ráno zranili při dopravní nehodě osobního automobilu mezi obcemi Svatoňovice a Vítkov-Zálužné na Opavsku. Dvaatřicetiletý muž byl z vozidla katapultován a v kritickém stavu ho vrtulník přepravil na urgentní příjem Fakultní nemocnice Ostrava. Řidič nebyl vlastníkem řidičského průkazu a byl pod vlivem drog. Novinářům to sdělili mluvčí integrovaného záchranného systému.
Nehoda se stala okolo 02:15. Podle předběžných informací jel osmadvacetiletý řidič po místní komunikaci a ze zatím nezjištěného důvodu vjel na svodidla. Auto, v němž byli i s řidičem tři lidé, se následně několikrát převrátilo a skončil v příkopu potoka.
"Spolujezdec při jízdě nebyl připoután bezpečnostními pásy, a právě z tohoto důvodu při kolizi vyletěl z vozidla. Jak se ukázalo, řidič nebyl vlastníkem řidičského oprávnění a test na drogy vyšel s pozitivním výsledkem. Zkouška na alkohol byla negativní," uvedla policejní mluvčí Eva Michalíková.
Nepřipoutaný spolujezdec utrpěl vážné poranění dolní končetiny. "Zasahující posádky provedly akutní zaškrcení dolní končetiny pomocí turniketu, nutnou imobilizaci a podaly léky tlumící bolest. Zraněný byl následně evakuován ze srázu pod vozovkou do sanitního vozidla, kde lékař pro stále se zhoršující poruchu vědomí přistoupil k zajištění dýchacích cest a napojení na umělou plicní ventilaci. Kvůli velké krevní ztrátě a oběhové nestabilitě byla muži kromě infuze a léčiv podána také transfuze plné krve, kterou máme k dispozici na palubě vrtulníku," řekl mluvčí záchranářů Lukáš Humpl. Posádky ošetřily také řidiče a dalšího šestnáctiletého muže. Jejich zranění ale nebyla vážná a záchranáři je přepravili na úrazovou ambulanci nemocnice v Opavě.
"U vozidla nebyl zjištěn únik provozních kapalin, hasiči přesto provedli preventivní opatření a instalovali sorpční hady," uvedla mluvčí hasičů Petra Lukášová. Hasiči rovněž vozidlo vyprostili zpět na silnici. Po dobu záchranných a vyprošťovacích prací byla komunikace v místě nehody uzavřena.