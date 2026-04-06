Řidič motocyklu zemřel na Opavsku, nezvládl průjezd zatáčkou

Jednašedesátiletý řidič motocyklu zemřel dnes při nehodě mezi obcemi Chlebičov a Velké Hoštice na Opavsku. Řidič nezvládl průjezd pravotočivou zatáčkou a vyjel mimo silnici do pole. ČTK to řekl policejní mluvčí Jan Segsulka.
Nehoda se stala okolo 17:35, řidič jel ve směru od Chlebičova. "Na místo ihned po oznámení vyrazily dvě posádky opavských policistů z oddělení hlídkové služby, kteří po příjezdu začali okamžitě s resuscitací řidiče. S ní pokračovali také přivolaní hasiči a zdravotníci. Bohužel i přes snahu všech zasahujících složek integrovaného záchranného systému muž svým vážným zraněním podlehl," uvedl Segsulka. Dodal, že provoz na silnici musel být dočasně v obou směrech uzavřen.
Mluvčí záchranné služby Jana Šedovičová uvedla, že muž byl po nehodě v bezvědomí a nedýchal. "Záchranáři zaintubovali dýchací cesty zraněného, aby zajistili ventilaci plic, zahájili nitrožilní podání nutných léčiv a provedli chirurgické ošetření hrudníku. I přes veškerou snahu všech zasahujících lékař musel konstatovat smrt muže pro vážná poranění hlavy, hrudníku a břicha, která byla neslučitelná se životem," řekla Šedovičová.