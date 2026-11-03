Řidiči se 23. listopadu poprvé projedou po nové části jižního obchvatu Opavy

Autor: ČTK
  13:40aktualizováno  13:40
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Řidiči se 23. listopadu poprvé projedou po nové části jižního obchvatu Opavy. Více než dva kilometry dlouhý úsek silnice I/46 propojí Hradeckou a Olomouckou ulici a umožní odvést část tranzitní dopravy mimo centrum města. Jeho otevřením se Opava přiblíží k dokončení celého silničního obchvatu. Poslední úsek jižního obchvatu mezi Olomouckou a Bruntálskou ulicí chce Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) začít stavět příští rok. ČTK to dnes řekl mluvčí města Roman Konečný.

Nová silnice naváže na již dokončenou část jižního obchvatu mezi Těšínskou a Hradeckou ulicí. Řidiči tak budou moci projet mezi Hradeckou a Olomouckou ulicí bez nutnosti projíždět centrem. "Stavba zahrnuje pět mostů, přeložky inženýrských sítí a rozsáhlé zemní práce. Kvůli členitému terénu a záplavovému území vede silnice převážně po náspech," uvedl mluvčí. Součástí stavby je také okružní křižovatka na Olomoucké ulici. Má betonový povrch, který lépe odolává zatížení těžkých vozidel.

V říjnu se práce soustředily především na dokončování asfaltových vrstev, mostů a okružní křižovatky. Před otevřením zbývá namontovat svodidla, dopravní značení a udělat další dokončovací práce. Zahájení provozu na nové silnici ale nebude znamenat úplný konec stavby. Následovat budou například vegetační úpravy a rekultivace okolních ploch. Definitivní dokončení je plánováno na červen 2027.

"Každý nový úsek obchvatu znamená méně tranzitní dopravy v ulicích, větší bezpečnost a lepší podmínky pro život obyvatel," uvedl opavský primátor Tomáš Navrátil (ANO).

Stavba silničního okruhu kolem Opavy probíhá po etapách mnoho let. První spojka S1 byla zprovozněna v roce 2009, první část jižního obchvatu začala sloužit řidičům v roce 2012. Následovaly dvě části severního obchvatu. Jeho východní úsek byl dokončen v říjnu 2019 a západní v září 2023.

Po listopadovém otevření bude k dokončení jižního obchvatu Opavy zbývat poslední úsek mezi Olomouckou a Bruntálskou ulicí. Přibližně 3,5 kilometru dlouhá silnice propojí jižní trasu s dokončeným severním obchvatem. ŘSD plánuje zahájit stavbu příští rok a dokončit ji v roce 2029. Podle zástupců ŘSD by se Opava po dokončení okruhu měla stát prvním městem v Česku s kompletně dokončeným silničním obchvatem.

Na jižní obchvat Opavy naváže také přeložka silnice II/443, která odvede dopravu mimo obytnou zástavbu sousedních Otic. Obě stavby tvoří dopravně jeden celek, mají však různé investory. Zatímco obchvat buduje stát prostřednictvím ŘSD, otickou přeložku financuje Moravskoslezský kraj s využitím evropských fondů. Stavba za 183,2 milionu korun začala letos v březnu a dokončena má být v únoru 2028.

Další plánovanou dopravní stavbou v okolí Opavy je jižní obchvat Komárova na silnici I/11. Přibližně šest kilometrů dlouhá komunikace má odvést tranzitní dopravu mimo zastavěnou část této opavské městské části. Zahájení stavby se podle současného harmonogramu očekává v roce 2028, dokončení v roce 2030.

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