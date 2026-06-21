Řidička zraněná v sobotu po srážce s kamionem u Jablunkova v nemocnici zemřela

Šestačtyřicetiletá řidička osobního vozu, který se v sobotu odpoledne srazil u Jablunkova na Frýdecko-Místecku s kamionem, podlehla těžkým zraněním. Její šestaosmdesátiletá spolujezdkyně je dál v kritickém stavu. ČTK to dnes řekla mluvčí ostravské fakultní nemocnice Petra Petlachová. Automobil s ženami se srazil v protisměru s kamionem, který po nárazu shořel. Provoz na silnici byl několik hodin v obou směrech zastavený.
Nehoda se stala před 16:00 na obchvatu Jablunkova. "Podle dosud zjištěných informací přejelo osobní vozidlo jedoucí ve směru od Třince z dosud nezjištěných příčin do protisměru, kde se střetlo s projíždějícím kamionem," uvedl pro ČTK mluvčí moravskoslezské policie Jan Segsulka. Nákladní vůz po srážce zcela shořel.
Mluvčí moravskoslezských záchranářů Lukáš Humpl uvedl, že starší žena utrpěla poranění hlavy, hrudníku, břicha a nohy. Seniorka musela být pro zhoršující se stav zaintubována a napojena na přístrojem řízenou plicní ventilaci. Ve vážném stavu byla předána na urgentní příjem Fakultní nemocnice Ostrava. Řidičku museli z havarovaného vozidla vyprošťovat hasiči. V době předání do péče záchranářům byla v bezvědomí. "Utrpěla velmi vážná vícečetná poranění, která ji ohrožovala na životě," uvedl Humpl.
Obě ženy záchranáři přepravili do ostravského traumatologického centra fakultní nemocnice. "Starší žena je i nadále v kritickém stavu. Mladší pacientka bohužel zemřela," uvedla Petlachová
Mluvčí policie dodal, že dechová zkouška na alkohol i test na jiné návykové látky byly u řidiče nákladní soupravy negativní. U řidičky osobního vozu policisté nařídili odběr biologického materiálu. Okolnosti nehody vyšetřují frýdecko-místečtí kriminalisté. Kvůli požáru kamionu, odstraňování následků nehody a dokumentování místa zůstala silnice do večerních hodin uzavřena.