Robotický sál v Městské nemocnici Ostrava umožní šetrnější a přesnější zákroky

Městská nemocnice Ostrava dnes zahájila provoz multioborového robotického sálu vybaveného chirurgickým systémem da Vinci, který lékařům umožní provádět šetrnější a přesnější zákroky. Technologie a stavební úpravy stály nemocnici a město 123,5 milionu korun. MNO chce v sále operovat více než 350 lidí za rok. Řekli to dnes zástupci MNO a města.
Sál vznikl rekonstrukcí nevyužívaného bývalého oddělení ARO v pavilonu E4. "Pro nemocnici má robotický sál a robot da Vinci obrovský význam, co se týče rozvoje chirurgické operativy. Budou se tady střídat čtyři odbornosti. Je to především urologické oddělení, potom je to chirurgické oddělení, ORL a samozřejmě gynekologická chirurgie. Pracoviště bude vytížené pět dní v týdnu," řekl ředitel MNO Petr Uhlig.
Robotický systém podle něj umožní například daleko preciznější přístup v chirurgii břicha. Lékař ovládá nástroje z konzole s detailním trojrozměrným obrazem operačního pole, ramena lze ovládat s maximální přesností.
"Nazval bych to jiný vesmír. Byli jsme zvyklí na laparoskopickou operativu, která je ve videozobrazení, to znamená, že vidíme podobný obraz jako v televizi. Nevidíme tam tu třetí rovinu," řekl primář urologie Rostislav Kuldan. U robotického systému je podle něj vidět velký rozdíl například při šití.
"U robotické operativy máte krásný precizní 3D obraz. To znamená, že vidíte všechny detaily a díky flexibilnímu konci ramene dokážete vlastně v jakémkoliv malém prostoru preparovat nebo zašít tkáň bez jakýchkoliv problémů. Oproti laparoskopii je to obrovský posun," řekl Kuldan, který v MNO vedl první robotickou operaci.
Uvedl, že výkony v robotickém sále jsou o polovinu kratší než dosud. Doba hospitalizace se zkracuje zhruba na třetinu a kratší je i doba rekonvalescence. "Pacienti vlastně už druhý den po operaci prakticky nemají žádné potíže," řekl primář.
Ředitel řekl, že pro práci v sále je potřeba sedm, osm lidí. "Je potřeba operatéra, který stojí za konzolí, pak je to samozřejmě jeho asistent, instrumentářka, jedna až dvě podle typu výkonu. Pak je to anesteziolog, anesteziologická sestra, eventuálně nějaký pomocný ošetřovatelský personál," řekl Uhlig.
Dodavatelem technologie byla společnost Synektik, která vyhrála veřejnou zakázku. Jedná se o pátého robota v Moravskoslezském kraji, MNO má nejmodernější variantu.