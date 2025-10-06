Opora v zákoně nám usnadní život, věří rodinné farmy ze severní Moravy

Martin Pjentak
  15:12aktualizováno  15:12
Součástí novely zákona o zemědělství, kterou v září podepsal prezident Petr Pavel, je i definice rodinného zemědělského hospodářství. Od nového roku se tak mohou zájemci evidovat a hlásit o získání postavení rodinné farmy. Novinku vítají také zemědělci z Moravskoslezského kraje. Podle nich jsou sedláci přínosem pro místo, kde žijí, i pro krajinu a přírodu.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Jan Pešek, MF DNES

„Jedním z našich cílů bylo ukotvit v zákoně označení rodinné farmy. Protože lokálně a generačně ukotvené zemědělství je kromě jiného i přínosem veřejného zájmu. Přibližujeme se tím Evropě, kde je tento status běžný a má silné postavení, zatímco u nás je zatím nedoceněný,“ objasnil předseda Asociace soukromého zemědělství (ASZ) Jaroslav Šebek.

„Jako rodinná farma vítáme tento zákon, protože struktura našeho zemědělství je po komunistické éře, kdy se přešlo z tradičního rodinného hospodaření na družstevní, stále narušená a nepodařilo se to napravit ani po 35 letech od revoluce,“ komentovala nově zavedený status rodinných farem rovněž Markéta Menšíková z farmy Menšík v Kunčicích pod Ondřejníkem.

Rodinné farmy mají konečně definici, výhod zatím moc ne

Podle Šebka je jedním z klíčových cílů podpora rodinných farem, ulehčení jejich fungování a zajištění budoucnosti života na venkově.

„Dnes, když farmář předává statek svému následníkovi, musí úředně ukončit všechny své svazky a jeho následník je musí znovu zjednávat. Nově je bude možné přímo předat, což zemědělcům usnadní život. A zároveň bude pro další generace snazší u toho zůstat a nebudou odcházet za prací jinam,“ popsal Šebek další z faktorů.

Důležitým tématem souvisejícím s rodinnými farmami je udržitelnost. „Když hospodaříte tam, kde předtím farmařily celé generace vašich předků, a vy počítáte, že to předáte dále vašim potomkům, máte logicky jiný vztah k půdě než u velkých podniků, které hospodaří na cizím a jedou především na ekonomický zisk, nebudete si pod sebou podřezávat větev,“ nastínila Menšíková.

S tím souvisí i takové věci jako ochrana půdy před erozí či snaha o zadržování vody v krajině. „Když hospodaříte na vlastním, máte daleko větší motivaci se o půdu dobře starat,“ podotkla.

Zákon pro sedláky má udržet rodiny na venkově. Ještě se na něm ale nedělá

Jaroslav Šebek upozorňuje i na to, že místní zemědělci jsou přínosem pro okolí. Potvrzuje to i případ z Bravantic z loňských povodní. „Když přišla velká voda, vzali jsme naši techniku a naše lidi a šli jsme do obce pomáhat,“ vyprávěl před časem farmář Martin Lička.

„A je to tím, že jako místní zemědělci jsme s obcí propojení, nevím, jestli by se tohle stalo, kdyby tady hospodařila nějaká velká společnost se sídlem někde třeba v Praze.“

„Spolupráce s panem Ličkou je pro obec přínosná. Během povodní nám půjčil těžkou techniku, kterou my nedisponujeme, i své lidi, dostali se i tam, kam hasiči nemohli,“ potvrdil starosta Bravantic Rudolf Němec.

„Dobře to funguje i jindy, pan Lička se například stará i o příkopy kolem místních komunikací u polností, které obhospodařuje. Díky tomu z nich po deštích voda bez problémů odtéká a nezaplavuje domy v obci,“ připomněl starosta.

„Předpokládáme, že po zavedení novely se o status rodinné farmy přihlásí okolo dvou tisíc subjektů,“ řekl Šebek s tím, že ASZ se bude postupně snažit dostat do legislativy další věci, které běžným sedlákům usnadní jejich práci a zbaví je přebytečné legislativy.

„Například by to bylo usnadnění prodeje produktů ze dvora nebo lepší možnost prodávat své zboží lokálně, například do okolních škol, domovů seniorů a podobných zařízení.“

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Volby 2025: Hnutí ANO vyhrálo před Spolu a STAN. Stačilo! se do Sněmovny nedostalo

Vítězem devátých sněmovních v historii Česku se stalo hnutí ANO. Volební účast byla třetí nejvyšší od vzniku samostatné České republiky. Hnutí ANO vyhrálo ve 13 krajích ze 14.

Volby 2025 a předvolební debaty a volební přenos v TV: Kde a kdy budou vysílány?

Dlouho očekávané volby do Poslanecké sněmovny jsou tady. Tradiční předvolební superdebaty jsou tak za námi. Poslední debaty ve sledovanosti vyhrála TV Prima.

Mapa volebních místností 2025: Pražanům i „náplavám“ pomůžeme najít tu pravou

Kam přijít odevzdat svůj hlas ve volbách do Poslanecké sněmovny 2025? Jednoduchá otázka pro ty, kdo v Praze volí pravidelně, těžší pro lidi, kteří se do hlavního města teprve přistěhovali nebo tu...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Nádraží Bubny je vyhlídkový sen. Z výšky to tady znali jenom ptáci, občas jeřábníci

Desítky let chodíte nějakým místem. Znáte to jen z pohledu zemského tvora, kterému není dovoleno se vznášet. Nové nádraží Bubny nad stanicí metra Vltavská dává místo zcela jiný rozměr.

Pražská tramvaj 52T zachraňovala vzácnou havarovanou „tétrojku“. Bezchybný odtah se však nekonal

V úterý večer došlo u pražského Národního divadla ke srážce dvou tramvají, které po nehodě vykolejily a výrazně paralyzovaly dopravu v centru města. Podle informací, které má deník Metro k dispozici,...

Obviněný šéf silničářů ujišťoval, že nic neprovedl. Přesto bude odvolán

Ředitel organizace Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje Roman Hanák brzy skončí ve funkci. Na čtvrtečním jednání krajské rady navrhne jeho odvolání hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL) společně s...

6. října 2025  16:52,  aktualizováno  16:52

Pojišťovna odmítla pojistit muže s Downovým syndromem, zastal se ho ombudsman

Pojišťovna odmítla pojistit muže s Downovým syndromem, podle veřejného ochránce práv Stanislava Křečka šlo o diskriminaci. Pojišťovnu vyzval, aby muže...

6. října 2025  15:09,  aktualizováno  15:09

Lékař po ruce v noci i z ciziny. Online pohotovost odlehčí přeplněným čekárnám

Zdlouhavému čekání na pohotovosti, mnohdy kvůli banálním problémům, se nově vyhne zhruba 95 tisíc lidí na Znojemsku. Od úterý totiž mohou využít aplikaci online pohotovost, díky které mají možnost se...

6. října 2025  16:22,  aktualizováno  16:22

Manželé přes Česko vezli ukradená kola i odcizený přívěs s bagrem

Úspěšnou pátrací akci a poděkování od rakouských kolegů si připsali na konto policisté z Olomouckého kraje, především hlídka z dálničního oddělení Kocourovec. Ta totiž vypátrala manželskou dvojici,...

6. října 2025  16:22,  aktualizováno  16:22

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Silnici na Chrudimsku uzavřel střet náklaďáku s osobákem, jeho řidič nepřežil

Na silnici mezi Luží a Štěpánovem na Chrudimsku se v pondělí ráno stala vážná dopravní nehoda osobního a nákladního vozu. Při čelním střetu zemřel řidič osobního automobilu. Úsek byl po dobu šetření...

6. října 2025  10:52,  aktualizováno  16:08

Potíže kvůli nehotové dálnici D49 trvají. Starostové se chtějí zbavit kamionů

Nespokojení starostové z okolí dosud nehotové části dálnice D49 do Fryštáku se snaží vyřešit špatnou dopravní situaci, která u nich panuje. Nejraději by byli, kdyby přes jejich obce nejezdila...

6. října 2025  16:02,  aktualizováno  16:02

Včera kolem 17. hodiny! Pohled od Čechova mostu! Nádhera!

vydáno 6. října 2025  15:59

Včera kolem 17. hodiny! Pohled od Čechova mostu! Nádhera!

vydáno 6. října 2025  15:58

Jablkobraní i tanec v Josefově Dole

Jablečná soutěž s taneční zábavou se koná v pátek v kulturním sále Muzea místní historie v Josefově Dole.

6. října 2025  15:47

Historická radnice v Mohelnici se dočkala rekonstrukce, úředníci se vrátí zpět

V Mohelnici na Šumpersku se blíží ke konci rozsáhlá rekonstrukce budovy staré radnice z roku 1564. Součástí oprav, které zohledňovaly původní architekturu...

6. října 2025  14:11,  aktualizováno  14:11

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Lidé dali v referendu stopku spalovně, Písek to bude stát stovky milionů korun

Opuštění projektu na výstavbu zařízení na energetické využití odpadu (ZEVO) bude stát Písek stovky milionů korun. Město musí především řešit, jak bude nakládat s odpady a čím bude vytápět byty a...

6. října 2025  15:42,  aktualizováno  15:42

Rušná neděle na D1. Jeden řidič letěl přes 200, druhý ještě k tomu nadýchal

Více než dvoustovkou se po dálnici D1 v neděli řítil řidič z Polska. Přílišný spěch se mu nevyplatil. Na místě přišel o řidičský průkaz a musel zaplatit kauci. Nebyl to ten den jediný rychlý řidič na...

6. října 2025  15:32,  aktualizováno  15:32

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.