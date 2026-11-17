Požár rodinného domu v Lomnici na Bruntálsku způsobil v pondělí odpoledne předběžnou škodu tři miliony korun. Hasičům se při zásahu podařilo uchránit majetek v hodnotě sedmi milionů korun. Požár likvidovaly čtyři jednotky hasičů. Událost se obešla bez zranění. Příčinu požáru vyšetřují kriminalisté ve spolupráci s hasiči. ČTK to řekla mluvčí hasičů Petra Lukášová.
Oznámení o požáru přijali hasiči před 15:45. V době jejich příjezdu byl rodinný dům silně zakouřený. "Hasební práce jsme vedli uvnitř i vně objektu a nasadili jsme čtyři vodní proudy. Kvůli vyhledání skrytých ohnisek museli hasiči za pomoci výškové techniky rozebírat také střešní konstrukci," doplnila mluvčí.
Požár se podařilo lokalizovat v 16:35, jeho úplnou likvidaci velitel zásahu ohlásil ve 21:31. Na místě zasahovali profesionální hasiči z Bruntálu a dobrovolné jednotky z Lomnice, Břidličné a Moravského Berouna.
Obyvatelé domu byli při příjezdu policistů na zahradě, evakuace proto nebyla nutná. Kvůli zásahu byla silnice I/45 v místě požáru uzavřena a policisté odkláněli dopravu. Příčina vzniku požáru zatím není známá. Okolnosti události prověřují bruntálští kriminalisté ve spolupráci s hasiči.