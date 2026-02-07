Rodinný pokoj je určen především pro matku, její novorozené dítě, otce dítěte a případně jedno starší dítě.
„Cílem této služby je vytvořit klidné a bezpečné prostředí pro celou rodinu, podpořit ranou vazbu mezi rodiči a dítětem a umožnit tatínkům být plnohodnotnou součástí prvních společných dní po porodu,“ popsala mluvčí nemocnice Andrea Jarošová.
Rodinný pokoj je navržen tak, aby se v něm rodina cítila bezpečně, klidně a přirozeně. „Je vybaven manželskou postelí, pohodlnou pohovkou, televizí, sociálním zařízením a kuchyňskou linkou, která umožňuje základní přípravu jídla i drobné občerstvení během dne,“ uvedla mluvčí.
„Prostor dává rodičům možnost odpočívat, být spolu a soustředit se jen na to nejdůležitější – společné začátky s novým členem rodiny. Každý detail pokoje je přizpůsoben tak, aby podporoval pohodu, soukromí a pocit jistoty v prvních dnech po porodu,“ doplnila.
„Rodinný pokoj vnímáme jako další krok ke zlepšování péče o rodičky a jejich rodiny. Chceme maminkám nabídnout nejen odbornou zdravotní péči, ale také komfort, soukromí a možnost sdílet první okamžiky s miminkem společně s partnerem. Do budoucna plánujeme budovat další rodinné a nadstandardní pokoje, abychom dokázali co nejlépe uspokojit rostoucí požadavky rodiček,“ uvedl ředitel Moravskoslezské nemocnice Opava Karel Siebert.
Zdravá návštěva
Tatínkům nemocnice poskytuje během pobytu v rodinném pokoji nocleh a možnost doprovázet maminku po celou dobu hospitalizace.
Doprovod musí být zdravotně v pořádku a bez známek infekčního onemocnění.
„Přítomnost otce po porodu má významný pozitivní vliv nejen na psychickou pohodu maminky, ale také na adaptaci novorozence. Rodinný pokoj umožňuje přirozené fungování rodiny už od prvních hodin po narození dítěte,“ doplnil primář gynekologicko-porodnického oddělení Marek Fabián.
Pokoj je poskytován podle aktuální obsazenosti oddělení a po dohodě s ošetřujícím personálem. „Rezervace tedy není automatická a závisí na provozních možnostech nemocnice v daném období,“ upozornila mluvčí.