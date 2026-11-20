Bývalý dlouholetý dramaturg opavských festivalů Další břehy a Bezručova Opava Petr Rotrekl dnes odhalil hvězdu se svým jménem na Jantarovém schodišti slávy v Dolní oblasti Vítkovic v Ostravě. Schodiště věže Bolt Tower tak zdobí hvězdy už 13 osobností, které obdržely moravskoslezské kulturní Ceny Jantar za celoživotní přínos. Organizátoři zároveň oznámili, že v příštím roce přibude na schodišti hvězd více. První z nich bude patřit zpěvačce Věře Špinarové a odhalena bude v březnu k desátému výročí jejího úmrtí.
Rotrekl ČTK řekl, že hvězda na schodišti slávy je pro něj velká pocta. "Trošku se červenám, protože to je velké ocenění. Jsem rád, že jsem v tom zástupu kulturních manažerů a dramaturgů první, protože si myslím, že je to oblast - kulturní dramaturgie a kulturní management - strašně důležitá pro prezentaci umění, pro to nabízet umění takzvaným normálním lidem, zprostředkovávat vztah k umění. My umělce velmi ctíme a milujeme, ale já si myslím, že umělci potřebují taky nás, takže ten vztah je obapolný, obdivuhodný," řekl Rotrekl.
Opavské festivaly pořádal téměř 30 let až do odchodu do důchodu a organizoval jich přes 50. Řekl, že rád vzpomíná například na ročník s benátskou tematikou. "Tehdy se podařilo skutečně udělat z Opavy na 14 dnů takové malé Benátky, kdy přijeli i benátští gondoliéři a my jsme ty gondoly provozovali na opavském Stříbrném jezeře. Byly jenom dvě gondoly, ale nám se podařilo během víkendu svézt 1000 Opavanů," řekl Rotrekl.
Schodiště bývalé Vysoké pece číslo 1 v DOV zdobí hvězdy umělců, jejichž význam přesáhl hranice Moravskoslezského kraje a obdrželi kulturní Cenu Jantar za celoživotní přínos. První hvězdy v roce 2019 odhalili zpěvačka Marie Rottrová a fotograf Jindřich Štreit. Pak k nim přibyly například hvězdy výtvarníka Eduarda Ovčáčka, fotografa Viktora Koláře, sopranistky Patricie Burdy Janečkové či herce Norberta Lichého.
"V příštím roce budeme slavit desáté výročí Cen Jantar a zároveň si budeme připomínat desáté výročí odchodu ostravské hudební ikony Věry Špinarové, vůči které my od počátku cítíme určitý dluh," řekl kreativní ředitel Cen Jantar Aleš Honus.
Udělení ceny Špinarové podle něj organizátoři zvažovali už v prvním ročníku. "Ale protože šlo o první ročník, vůbec jsme netušili, jak to dopadne, zda Ceny Jantar budou mít nějakou delší budoucnost, tak jsme nakonec od toho záměru ustoupili. Nicméně od té doby si každý rok říkáme, ta Věrka na Bolt Tower chybí, měla by tady být. A právě u příležitosti toho dvojitého desátého výročí jsme se rozhodli tento dluh splatit," řekl Honus.
Hvězda Špinarové se na schodišti věže Bolt Tower bude odhalovat v březnu, kdy desáté výročí jejího úmrtí budou připomínat i vzpomínkové koncerty Janáčkovy filharmonie v nedaleké aule Gong. "A během galavečera Cen Jantar bychom rádi oznámili ještě několik dalších jmen, protože podobný dluh cítíme i vůči několika dalším moravskoslezským osobnostem," řekl Honus.