Trvalo pár let, než nás začali brát vážně, říká ředitel Knižního festivalu Ostrava

Petra Sasínová
  6:22aktualizováno  6:22
Hlavní tváří sedmého ročníku Knižního festivalu Ostrava, který v pátek začal a pokračuje v sobotu, je jedna z nejúspěšnějších spisovatelek – Alena Mornštajnová. S ní a s další stovkou autorů, překladatelů, novinářů, vědců a jiných osobností se návštěvníci setkávají na výstavišti Černá louka.
Ředitel Knižního festivalu Ostrava a městské společnosti Černá louka Jan Šumbera (19. února 2026) | foto: Alexandr Satinský, MAFRA

Autogramiády, autorská čtení, besedy a debaty na nejaktuálnější témata se odehrávají na ploše přes tři tisíce metrů čtverečních. Do Ostravy tentokrát přivezlo produkci na sedmdesát vystavovatelů, a to především knižních nakladatelů z celé republiky.

Duchovním otcem a ředitelem festivalu, jenž loni přilákal takřka deset tisíc lidí, je Jan Šumbera, který zároveň vede městskou společnost Černá louka.

Na co se letošní ročník festivalu zaměřuje?
Podobně jako v předchozích letech se především snažíme seznamovat lidi s kvalitní literaturou všech možných žánrů a umožnit jim také setkání s autory. Naším cílem je, aby každý návštěvník našel to, co ho zajímá, a objevil třeba i něco nového. Reflektujeme také aktuální dění ve společnosti. Ačkoliv oficiálně nedáváme festivalu žádné podtituly, tak na poradách jsme se shodli, že se letos zaměříme na slušnost.

Proč?
Nejsem sám, komu vadí, že ze společnosti se slušnost vytrácí. Přitom je nesmírně důležitá. Toto téma bude rezonovat hlavně na naší scéně Voices of Freedom a Respekt. Čekají nás tam třeba debaty o roli médií v rozdělené společnosti či o tom, co přinesla nová vláda Andreje Babiše, kterou připravili naši partneři z Týdeníku Respekt a Centra Pant. Kupříkladu loni byly velkým tématem dezinformace. V roce 2022, kdy Rusko napadlo Ukrajinu, jsme také okamžitě zareagovali a na scéně Voices of Freedom jsme se tomuto konfliktu věnovali, zatímco vedle nás vznikalo uprchlické centrum.

Tváří letošního Knižního festivalu Ostrava se stala známá spisovatelka Alena Mornštajnová. (19. února 2026)

Z plakátů pro letošní ročník se usmívá autorka bestsellerů Alena Mornštajnová, na seznamu účinkujících je také Bianca Bellová, Martin Groman, Jiří Březina, Nina Špitálníková, Kamila Hladká a mnoho dalších. Na koho se nejvíce těšíte?
Všichni jsou důležití a nechci nikoho upřednostňovat. Spíše bych doporučil, aby si každý pročetl program a vybral si sám. Jsem ale například moc rád, že opět přijede Karin Lednická, která byla tváří festivalu v roce 2023 a svou podporou i přístupem nám hodně pomohla.

Jak vybíráte nakladatele a autory?
Máme stálou základnu nakladatelů, do níž patří třeba Albatros, Jota, Host, Paseka, ostravské nakladatelství Protimluv, které je s námi od začátku, a mnohé další. Knižní trh je dost dynamický a živý, občas nějaké nakladatelství skončí nebo ho pohltí někdo větší, takže se to mění. A výběr autorů hodně vychází z toho, kdo vydá novou knihu a chce ji prezentovat.

Vše o Knižním festivalu Ostrava 2026

Jaké byly okolnosti vzniku festivalu?
Než jsem v roce 2019 na Černou louku nastoupil, fungoval několik let předchůdce festivalu – knižní veletrh. Jeho úroveň ale upadala. Jako vášnivý čtenář jsem se na to nemohl dívat a řekl jsem si, že buď to budeme dělat pořádně, anebo vůbec. Tak jsem společně s kolegy vymyslel nový festivalový koncept, kterého se držíme, protože se ukázal jako úspěšný a životaschopný. Svědčí o tom fakt, že každý rok přichází více lidí.

Jak vzpomínáte na první ročníky?
Zpočátku jsme nebyli moc populární. Museli jsme většinou osobně přesvědčovat nakladatele i autory, kteří měli nějakou zkušenost s veletrhem, aby se do Ostravy vrátili. Postupně uvěřili, že to opravdu chceme dělat jinak, a začali nás brát. Pár let to ale trvalo. Teď nás pojí i osobní přátelství, mnozí nakladatelé i spisovatelé říkají, že se do Ostravy vždycky těší, což mě naplňuje radostí.

Průzkumy ukazují, že lidé čtou pořád méně. Jak to hodnotíte?
Moje zkušenost nejen s ostravským knižním festivalem mi říká, že to není tak špatné. Jsem opravdu nadšený, že knižní svět zajímá tolik lidí. Na našich besedách musíme často přidávat židle, nebo dokonce prodlužovat otevírací dobu pavilonu, aby se dostalo na všechny zájemce o autogram.

Jan Šumbera v roce 2017, kdy stál v čele Ostravského informačního servisu.

Připadá mi neobvyklé spojení knižní kultury s festivalem cestovního ruchu Dovolená. Obě akce mají i společnou vstupenku. Jak to jde dohromady?
Nutno říct, že fungovaly společně už v době knižního veletrhu, a to navíc ve spojení s veletrhem Svatba, což jsme okamžitě zrušili. S tématem dovolená mají ale knížky víc společného, než se na první pohled zdá. Třeba už tím, že člověk si většinou na dovolenou bere knihu, také tam často vznikají cestopisy. Zpočátku jsme sice zvažovali, že to oddělíme, ale ukazuje se, že i nakladatelé toto spojení kvitují. Symbióza knižního festivalu s Dovolenou se naopak prohlubuje.

Jak konkrétně?
Dosud jsme měli na knižním festivalu dvě scény, vedle Voices of Freedom také nakladatelskou stage Českého rozhlasu Dvojka, ale nestačilo to, protože zájem o program stále roste, takže jsme letos otevřeli třetí scénu s názvem Louka. Je umístěná právě v sekci Dovolená nad knižním festivalem v prvním patře. Prezentujeme tam třeba nakladatelství Jota, které se mimo jiné zaměřuje také na cestopisy.

Jak toto spojení funguje z pohledu návštěvníků?
Reakce lidí nás přesvědčují, že je vítané. Návštěvníci, kteří přijdou primárně kvůli knihám, si chodí na Dovolenou odpočinout a načerpat cestovatelskou inspiraci. Ale funguje to i naopak. Letos jsme na festivalu cestovního ruchu otevřeli také gastroscénu, kde návštěvníci mohou ochutnat konkrétně španělskou kuchyni, ale máme tam také valašské speciality nebo dobroty z Polska. Hlavním partnerem letošní Dovolené je totiž Mazovské vojvodství, které bude prezentovat tento nádherný kousek Polska i s jeho chutěmi.

Jak si představujete další rozvoj stále úspěšnějšího knižního festivalu?
Nechceme nějak moc rychle expandovat a udělat z něj obrovskou akci, která by zaplnila celé ostravské výstaviště. Určitě chceme rozvíjet a vylepšovat to, co jsme vytvořili, aby se k nám lidé i nadále rádi vraceli. Mým přáním je, aby festival více prorostl do města. Už se nám to daří ve spojení s Centrem Pant, kde je doprovodný program v podobě setkání s některými autory. Chtěli bychom vytvořit i další menší scény, kde by si návštěvníci mohli vychutnávat literaturu a setkávání i poté, co se zavřou brány výstaviště. V hledáčku zatím máme Starou Arénu a Divadlo loutek.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

21. února 2026  7:10

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

