Čeští vědci nalezli v Tatrách nový druh sarančete. Na počátku nálezu byla neostrá fotografie, která se objevila na portálu, kam lidé mohou nahrávat snímky rostlin a živočichů. Saranče našel tým odborníků v horní části Žiarské doliny ve slovenských Západních Tatrách. Novinářům to dnes sdělil mluvčí Ostravské univerzity Tomáš Neščák. Nově popsané saranče dostalo vědecké jméno Podismopsis kristini na počest slovenského entomologa Antona Krištína.
Cesta k objevu nového druhu začala u Roberta Vlka z Regionálního muzea v Mikulově, kterého na portálu iNaturalist zaujala fotografie sarančete podobného s rodem Podismopsis. "Bylo to hodně překvapivé, protože v Západních Tatrách tento rod dosud nebyl zaznamenán. Nejblíže byl pozorován asi 450 kilometrů od Západních Tater v rakouských Alpách. Rozmazaná fotografie nakonec spojila odborníky z několika institucí. Při společné výpravě do Žiarské doliny jsme potvrdili, že tam sarančata tohoto rodu skutečně žijí. Při podrobném srovnání s příbuznými druhy se ukázalo, že jsme našli dosud nepopsaný druh," uvedl Vlk.
Po návratu z výpravy začali odborníci shánět exempláře příbuzných druhů. Chtěli si být jistí, že tatranské saranče není pouze běžnou variabilitou již známého druhu. "Ze švýcarského muzea v St. Gallenu jsme si vypůjčili jedince blízce příbuzného alpského druhu a z Národního muzea v Praze exempláře dalších dvou druhů. Díky tomu jsme mohli saranče porovnat přímo a ověřit i rozdíly v tělesných znacích, které na fotografii nejsou vidět,“ řekl spoluautor studie Jaroslav Holuša z České zemědělské univerzity v Praze.
Nově objevený druh měří přibližně 1,5 až dva centimetry. Žije v nadmořské výšce 1820 až 1920 metrů. Dosud nebyl popsán zřejmě i proto, že se podobá jiným horským sarančatům.
"Zkoumali jsme tělesné znaky sarančí, porovnávali jejich DNA a analyzovali také zvukové projevy samců. Rozdíly mezi blízce příbuznými evropskými druhy jsou drobné a týkají se například tvaru a žilnatiny zkrácených křídel, délky tykadel či stavby samčích kopulačních orgánů. Zvukové projevy naopak zůstávají velmi podobné,“ řekl Petr Kočárek z Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity, který byl součástí týmu odborníků. Srovnání DNA ukazuje, že se tatranské saranče a příbuzný alpský druh Podismopsis keisti začaly vyvíjet odděleně přibližně před 200.000 až 300.000 lety.