Rozpočty moravskoslezských měst zasáhly mzdy, energie i povodňové škody

Růst mezd, financování nepedagogických pracovníků, ale i navyšování cen energií či stavebních materiálů nebo škody napáchané povodněmi v září 2024 znamenaly největší zásah do rozpočtů okresních měst v Moravskoslezském kraji v končícím volebním období. Investice měst mířily například do dopravní a vodohospodářské infrastruktury, ale také do velkých rekonstrukcí či nových staveb, zjistila ČTK.
K největším investicím v Ostravě, kde žije zhruba 270.000 obyvatel, patřila především obnova vodohospodářské infrastruktury po povodních, které z provozu odstavily i Ústřední čistírnu odpadních vod v Ostravě-Přívoze. Náklady byly 718 milionů korun. Město dokončilo i rozsáhlou modernizaci Domova Korýtko, který slouží seniorům i klientům s různými formami demence. Šlo o investici za 631 milionů korun. V Městské nemocnici Ostrava pak vybudovalo parkovací dům za 541 milionů korun.
"Nejvýznamnější zásahy do rozpočtu v rámci běžných výdajů v minulém období představují nárůsty mezd u zřízených příspěvkových organizací a obchodních organizací, založených městem, Městské policie Ostrava a statutárního města," řekla mluvčí magistrátu Gabriela Pokorná.
Hospodaření Opavy, která je s přibližně 55.000 obyvateli třetím největším městem regionu, ovlivnily především předloňské povodně. "Celý rok 2025 a pokračování v roce 2026 bylo ve znamení oprav a rekonstrukcí po povodních. Z valné většiny je hotovo," řekl mluvčí magistrátu Roman Konečný. Investice města směřovaly například do vybudování sběrného dvora v Kylešovicích, revitalizaci rekreační oblasti Stříbrné jezero nebo do proměny Dukelských kasáren, kde vznikají byty.
K zásadním investicím třiapadesátitisícového Frýdku-Místku patřila v posledních letech především výstavba kanalizačního řadu v místních částech Skalice, Chlebovice, Zelinkovice-Lysůvky a Lískovec-Gajerovice téměř za 380 milionů korun. Město ale například nechalo za 75 milionů korun opravit hasičskou zbrojnici ve Střelniční ulici, investovalo 78 milionů korun do vzniku nového sídla městské policie nebo dokončilo volnočasový areál Rivka Park za 65 milionů korun. Mluvčí magistrátu Jana Musálková Jeckelová uvedla, že právě v oblasti investic byl pro město největším dopadem do rozpočtu skokový nárůst cen stavebních materiálů a prací kvůli válečnému konfliktu na Ukrajině a prudký nárůst inflace. Výrazně hospodaření ovlivnilo i navýšení platových tarifů ve veřejném sektoru.
Hospodaření Karviné, kde žije přibližně 50.000 obyvatel, podle mluvčí magistrátu Moniky Dankové ovlivnilo například snížení podílu na příjmech z loterií, ale také nižší příjmy od těžební společnosti OKD nebo náklady spojené s převodem financování nepedagogických pracovníků na města. K významným investičním projektům patří například aktuální přestavba historických Zámeckých koníren v parku Boženy Němcové, která by měla stát přes 165 milionů korun nebo rozsáhlá modernizace tamní polikliniky, která stále pokračuje.
Třiadvacetitisícový Nový Jičín v končícím volebním období dokončil největší investici za posledních 20 let. V červnu otevřel zrekonstruovaný venkovní bazén, jehož přestavba stála 110 milionů korun. K dalším významným investicím patří i aktuální stavba nového chodníku a vodovodu v místní části Žilina za více než 38 milionů korun. Město ale investovalo například i do výstavby nové ocelové lávky pro pěší a cyklisty v ulici Novosady nebo do úprav školských zařízení a jejich okolí. "Nejvíce zasáhlo do rozpočtu navyšování mezd, financování nepedagogických pracovníků, ale také nerealizované kapitálové příjmy z prodeje majetku města, kdy se například přístavba Hotelu Praha prodala za míň, než jsme předpokládali," řekla mluvčí radnice Marie Machková.
Na hospodaření patnáctitisícového Bruntálu mělo podle mluvčího radnice Jiřího Ondráška největší dopad navyšování mezd, ale také růst cen energií a služeb i postupné zvyšování výdajů na zajištění veřejných služeb a provoz a údržbu městských zařízení a organizací. "Z pohledu celkového objemu investic směřovalo nejvíce finančních prostředků, přes 139 milionů korun, do dopravní infrastruktury, tedy do rekonstrukcí a výstavby místních komunikací, chodníků a parkovacích ploch na území města," řekl Ondrášek. Město ale například také nechalo revitalizovat fasády divadla nebo modernizovalo základní a mateřské školy.
Vývoj rozpočtů měst Moravskoslezského kraje v letech 2022 až 2025:
Statutární město Ostrava
ROK PŘÍJMY VÝDAJE INVESTICE DLUH
2022 14.113,912 14.187,100 3216,200 3114,858
2023 15.564,621 14.876,278 3255,778 2569,992
2024 17.653,928 15.760,474 3681,756 2088,275
2025 17.553,247 17.172,562 3748,729 1750,047
Pozn.: rozpočet je uveden v milionech korun, jde o skutečnost k 31. prosinci daného roku
Zdroj: Magistrát města Ostravy
Statutární město Opava
ROK PŘÍJMY VÝDAJE INVESTICE DLUH
2022 1949,038 1974,845 743,910 459,973
2023 1909,921 1775,473 328,744 438,483
2024 2324,591 2072,145 387,642 391,078
2025 2338,213 2232,976 482,027 343,673
Pozn.: rozpočet je uveden v milionech korun, jde o skutečnost k 31. prosinci daného roku
Zdroj: Magistrát města Opavy
Statutární město Frýdek-Místek
ROK PŘÍJMY VÝDAJE INVESTICE DLUH
2022 1684 1657 347 272
2023 1871 1706 197 331
2024 1907 1863 260 291
2025 2039 2004 293 217
Pozn.: rozpočet je uveden v milionech korun, jde o skutečnost k 31. prosinci daného roku
Zdroj: Magistrát města Frýdku-Místku
Statutární město Karviná
ROK PŘÍJMY VÝDAJE INVESTICE DLUH
2022 1436,464 1400,352 303,923 0
2023 1636,450 1438,204 231,805 0
2024 1652,192 1433,596 176,735 0
2025 1754,046 1698,868 333,169 0
Pozn.: rozpočet je uveden v milionech korun, jde o skutečnost k 31. prosinci daného roku
Zdroj: Magistrát města Karviné
Město Nový Jičín
ROK PŘÍJMY VÝDAJE INVESTICE DLUH
2022 815,154 991,585 262,960 63,797
2023 894,704 852,539 141,673 58,130
2024 1080,383 896,470 195,119 51,464
2025 929,398 1075,864 302,287 44,797
Pozn.: rozpočet je uveden v milionech korun, jde o skutečnost k 31. prosinci daného roku
Zdroj: Městský úřad Nový Jičín
Město Bruntál
ROK PŘÍJMY VÝDAJE INVESTICE DLUH
2022 544,802 554,119 77,206 0
2023 630,036 572,364 91,111 0
2024 638,813 637,039 145,259 0
2025 629,783 671,943 105,711 0
Pozn.: rozpočet je uveden v milionech korun, jde o skutečnost k 31. prosinci daného roku
Zdroj: Městský úřad Bruntál