Mozek silniční sítě v Česku se stěhoval. Můžou za to předloňské povodně

Darek Štalmach
  16:22aktualizováno  16:22
Sledovat Metro na Googlu
Raději pryč. Svůj dispečink Národního dopravního informačního centra (NDIC), který sleduje provoz na nejdůležitějších silnicích v České republice, Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) pro jistotu přestěhovalo. O pár set metrů dál a hlavně výše. Reagovalo tak na povodeň ze září roku 2024, která zasáhla tehdejší sídlo dispečinku v areálu ostravského Střediska správy a údržby dálnice.

„Měli jsme poměrně zásadní problémy s fungováním centra v průběhu samotných povodní i následně po nich. Nemůžeme připustit situaci, že by Národní dopravní informační centrum kvůli nějaké přírodní katastrofě nebylo funkční,“ vysvětlil důvody stěhování generální ředitel ŘSD Radek Mátl.

NDIC je v podstatě informačním mozkem silniční dopravy v republice. Nepřetržitě sbírá údaje od policie, hasičů, záchranářů, silničních správních úřadů i jednotlivých správců komunikací. Využívá také kamerové a meteorologické systémy či automatickou detekci kolon.

Ostravský dispečink Národního dopravního informačního centra, které sleduje provoz na nejdůležitějších silnicích v Česku, se pro jistotu přestěhoval.
Ostravský dispečink Národního dopravního informačního centra, které sleduje provoz na nejdůležitějších silnicích v Česku, se pro jistotu přestěhoval.
Ostravský dispečink Národního dopravního informačního centra, které sleduje provoz na nejdůležitějších silnicích v Česku, se pro jistotu přestěhoval.
Ostravský dispečink Národního dopravního informačního centra, které sleduje provoz na nejdůležitějších silnicích v Česku, se pro jistotu přestěhoval.
5 fotografií

Získané informace následně předává řidičům prostřednictvím informačních tabulí na silnicích, webu Dopravniinfo.cz, rádií, navigací a dalších informačních systémů. Provoz centra zajišťuje 21 operátorů a dalších 12 pracovníků call centra, a to nepřetržitě 24 hodin denně sedm dní v týdnu.

Jen v roce 2025 centrum evidovalo 739 692 unikátních dopravních událostí. Nejvíce jich přibylo v říjnu, přes 76 tisíc, zatímco nejslabší byl únor s necelými 35 tisíci. V průměru tak jde o více než dva tisíce událostí denně.

Povodně v roce 2024 urychlily změnu, která by podle vedení ŘSD dříve či později stejně musela nastat. Původní pracoviště fungovalo více než dvě desetiletí a jeho technické vybavení už zastarávalo. Nové prostory na Hornopolní ulici jsou větší, mají rozsáhlejší zobrazovací techniku a kompletně nové elektronické a síťové vybavení.

„Na SSÚD Ostrava to fungovalo 21 let, takže i samotné vybavení, elektronika a propojení už byly zastaralé. Došlo i k modernizaci prostor a veškerého napojení na síť,“ vysvětlil další důvod změny Mátl.

Řidiče nejčastěji zajímá průjezdnost D1

Stěhování se odehrálo letos na jaře prakticky bez přerušení provozu. Rekonstrukce nového pracoviště podle Mátla vyšla na jednotky milionů korun. Součástí centra není jen sál pro sledování silničního provozu. V sousední místnosti fungují také operátorky bezplatné telefonní linky 800 280 281, na kterou se podle mluvčího ŘSD Jana Rýdla obrací ročně kolem 65 tisíc řidičů. Ti se nejčastěji ptají na kolony, uzavírky a průjezdnost své trasy, případně žádají o pomoc při poruše auta nebo když jim dojde palivo.

„Často volají třeba i když sněží,“ doplnila informace o zájmu jedna z operátorek. A třeba při povodních v září 2024 podle pracovnic centra počet telefonátů vystoupal až ke zhruba šesti stovkám denně. „Nejčastější dotaz je ale jasný. Jak vypadá D1 mezi Brnem a Prahou,“ shrnul Rýdl.

Řidičům mezi Ostravou a Příborem má ulevit nová dálniční propojka

Jak významná je role centra právě pro navigace, ukázaly podle Mátla právě už zmiňované povodně v roce 2024. Kvůli nutnosti přepnout na záložní pracoviště tehdy došlo přibližně na 24 hodin k výpadku systému a údaje v navigacích nebyly po určitou dobu přesné.

Z Ostravy se navíc ovládají i některé prvky přímo na dálnicích. Patří mezi ně například úsek zvýšené rychlosti 150 kilometrů v hodině na D3. Pokud se zhorší počasí nebo se stane nehoda, mohou operátoři rychlost snížit zpět na 130, případně na 100 kilometrů v hodině.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Kolik toho víte o vesmíru?

Tento pozoruhodný pohled na Velkou rudou skvrnu a bouřlivou jižní polokouli...

Planety, černé díry, Měsíc nebo slavné vesmírné mise. Vesmír fascinuje lidstvo od nepaměti a dodnes skrývá řadu tajemství. Myslíte si, že se vyznáte ve Sluneční soustavě a poznáte základní...

V Letenských sadech hořelo, na nábřeží se odkláněla veřejná doprava

Hasiči likvidují požár porostu v Letenských sadech. (10. srpna 2026)

V Praze v Letenských sadech hořelo. Na místě zasahovalo několik jednotek hasičů. Podle policie byl kolem deváté hodiny požár uhašen, nedošlo k žádnému zranění. Strážníci teď budou zjišťovat příčinu...

Tichý zabiják neodpočívá ani v létě. Horko umí zamávat se zdravím, pozor na tlak

Mnoho lidí si vysoký tlak spojuje hlavně se stresem, pracovním vypětím nebo...

Léto je období, kdy máme konečně pocit, že se život zpomalil. Dny jsou delší, kalendář méně přeplněný a místo nekonečných porad řešíme spíš to, zda vyrazit na koupaliště nebo si dopřát kopeček...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Tesco může v Česku změnit majitele. Ve hře je i polská Biedronka, ta ale míří jinam

Češi nakupují například v polské Lubawce. (28. 9. 2023)

Britští vlastníci Tesca zvažují prodej svých aktivit ve střední Evropě. Pokud by k němu skutečně došlo, jedním z možných zájemců má být údajně také polská Biedronka. Její případný vstup na český trh...

Dům jako chalupa v Mrazíkovi? V Podolí vyřešili slunce nečekaně jednoduchým trikem

Jednoduchým poskládáním pater vznikl dům s výhledem i celodenním světlem. Stačí...

Plánovači budoucnosti už v 60. letech přemýšleli o městech, kde se nejen rodinné domy, ale celé bytové domy budou natáčet ke Slunci, aby si obyvatelé užili dostatek jeho světla a tepla. Otáčivé domy,...

Strážci národního parku Č. Švýcarsko pokutovali turisty za rytinu do skály

ilustrační snímek

Strážci národního parku České Švýcarsko uložili turistům pokutu za rytinu do skály. Video malého výletníka, který ryje do skály nad Pravčickou bránou nedaleko...

18. srpna 2026  16:18,  aktualizováno  16:18

Pec pod Sněžkou baví děti i dospělé: Koloběžky, koktejly i brutální stoupáky

„Pozor, jedou kolobrndisti!“

Krkonoše nejsou jen Sněžka a nekonečné túry. Pec pod Sněžkou nabízí zábavu pro děti i dospělé, od koloběžek a rysa přes medvědy až po saunu, koktejly s výhledem a pořádnou horskou výzvu.

18. srpna 2026

Nové dílny v Č. Třebové pro klienty Domova u studánky vyjdou na 68 milionů korun

ilustrační snímek

Výstavba sociálně terapeutických dílen v České Třebové pro handicapované klienty Domova u studánky bude stát 67,6 milionu korun včetně DPH. Je to o 11 milionů...

18. srpna 2026  16:11,  aktualizováno  16:11

VIDEO: Ochráncům přírody se poprvé podařilo nafilmovat vlčata v srdci Jeseníků

Ochráncům přírody se poprvé podařilo nafilmovat vlčata v srdci CHKO Jeseníky.

Unikátní záběry letošních zhruba tři měsíce starých vlčat zveřejnila nyní Společnost přátel Jeseníků (SPJ). Mláďata těchto velkých šelem se vůbec poprvé podařilo zachytit v samotném srdci chráněné...

18. srpna 2026  17:42,  aktualizováno  17:42

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

V Děčíně se kus skály zřítil na střechu firmy. Policie uzavřela silnici

V Děčíně se sesunula část skalního masivu v Teplické ulici. (18. srpna 2026)

V Děčíně se sesunula část skalního masivu v Teplické ulici. Skalní blok se zřítil na střechu firmy Stroj Union. Úsek silnice I/13 od Pivovarské po Saskou ulici je obousměrně uzavřený pro auta i...

18. srpna 2026  15:32,  aktualizováno  17:19

Festival filmové komedie v Novém Městě nad Metují nabídne 13 soutěžních snímků

ilustrační snímek

Letošní 48. ročník Festivalu české filmové komedie v Novém Městě nad Metují na Náchodsku nabídne 13 soutěžních snímků. V novoměstském kině ho zahájí v neděli...

18. srpna 2026  15:40,  aktualizováno  15:40

Zimní stadion na brněnském Úvoze má zmodernizované technologické zázemí

ilustrační snímek

Zimní stadion na brněnském Úvoze prošel modernizací, týkala se technologického i provozního zázemí. Vyšla bezmála na deset milionů korun, náklady pokryla...

18. srpna 2026  15:39,  aktualizováno  15:39

Karlovarský kraj zrušil zákazy kvůli nebezpečí požárů

ilustrační snímek

V Karlovarském kraji skončí dnes o půlnoci stav zvýšeného nebezpečí vzniku požárů. Nařízení zakazující rozdělávání ohňů nebo používání pyrotechniky bylo...

18. srpna 2026  15:26,  aktualizováno  15:26

Hradecká policie obvinila sedm lidí z rozsáhlé výroby a distribuce pervitinu

ilustrační snímek

Královéhradecká policie obvinila sedm lidí z rozsáhlé výroby a prodeje pervitinu. Skupina podle detektivů vyrobila a dál uvedla do oběhu přes 1,5 kilogramu...

18. srpna 2026  15:17,  aktualizováno  15:17

Hradecký kraj chce posílit připravenost obcí na sucho, situace není kritická

ilustrační snímek

Situace v Královéhradeckém kraji kvůli suchu není kritická, je ale nutné posílit připravenost obcí na nadcházející roky. Vyplynulo to z dnešního zasedání...

18. srpna 2026  15:12,  aktualizováno  15:12

Nový portál nemocnic Kraje Vysočina rozšíří elektronické služby pro pacienty

ilustrační snímek

V nemocnicích spravovaných Krajem Vysočina bude od září spuštěn Portál pacienta pro elektronickou komunikaci. Naváže na eAmbulanci, jež v těchto nemocnicích...

18. srpna 2026  15:07,  aktualizováno  15:07

Na Plzeňsku bude o víkendu festival Hip Hop Kemp, chystá se na něj i policie

ilustrační snímek

Po šestileté přestávce se na hudební scénu vrací festival Hip Hop Kemp, který se naposledy konal v roce 2019 v Hradci Králové. Nyní bude 21. a 22. srpna v...

18. srpna 2026  15:05,  aktualizováno  15:05

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.