Dopravní kalvárie na Rudné v Ostravě končí, stavbaři se však stěhují nedaleko

Darek Štalmach
  6:42aktualizováno  6:42
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Jen na jediný den si od dopravních omezení oddychnou řidiči na jedné z nejvytíženějších ostravských komunikací. Jakmile totiž skončily dvě významné uzavírky, začnou práce nedaleko na podobně zásadní komunikaci.

Už v úterý odpoledne s předstihem skončila dvoutýdenní oprava asfaltu na Rudné ulici mezi sjezdy Nad Porubkou a Plzeňská. A i když ve čtvrtek, tedy včera, po mnohaměsíční opravě konečně došlo ke zprovoznění mostů přes Frýdeckou ulici a železniční trať, už dnes začne další dlouhodobé omezení.

Dělníci začnou v Ostravě opravovat Plzeňskou ulici, přesněji most přes Rudnou. Práce potrvají zhruba rok. (20. srpna 2026)

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Tentokrát na Plzeňské ulici, kde oprava mostu potrvá až do příštího léta.

„Zahájení prací koordinujeme s ostatními akcemi ve městě, konkrétně jsme v tomto případě čekali na konec omezení Rudné ulice,“ odůvodnil termín zahájení mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) pro Moravskoslezský kraj Miroslav Mazal.

Oprava potrvá do léta příštího roku. Letos chce ŘSD zvládnout přibližně polovinu prací, po zimní přestávce bude pokračovat druhá část rekonstrukce.

Zúžené jízdní pruhy v obou směrech

Oprava zasáhne jak samotný most, tak vozovku či jeho vybavení, například svodidla a zábradlí. Plzeňská zůstane průjezdná, řidiči však budou muset počítat se zúženými jízdními pruhy v obou směrech.

Zakázku získal ze sedmi přihlášených uchazečů Strabag s nabídkovou cenou 24,9 milionu korun.

Silničáři původně počítali s tím, že úsek Rudné mezi mimoúrovňovými křižovatkami Nad Porubkou a Plzeňská otevřou až ve středu ráno. Práce ale skončily dříve. „Závěr oprav asfaltů na příjezdu od Opavy byl ještě rychlejší, než jsme čekali,“ vysvětlil Mazal.

Úsek tak byl plně zprovozněn už v úterý odpoledne.

Poslední omezení na Rudné v Kunčicích mají zmizet dnes. ŘSD tam po několikaměsíčních opravách otevře oba mosty, jeden nad Frýdeckou ulicí a druhý nad železniční tratí.

Rudná tak bude opět průjezdná v plné šířce po celé své trase v rámci Ostravy. Hned následující den se ale práce přesunou na již zmiňovanou Plzeňskou ulici, kde začne rekonstrukce mostu.

Silničáři začínají opravovat most v Plzeňské ulici, který vede nad Rudnou. Práce potrvají rok.

Silničáři začínají opravovat most v Plzeňské ulici, který vede nad Rudnou. Práce potrvají rok.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

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