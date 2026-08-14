„Kamionu začal hořet návěs, řidič stačil tahač odpojit a poodjet s ním asi padesát metrů,“ informovala krajská mluvčí hasičů Kamila Langerová.
Na místo vyjely profesionální jednotky hasičů z nejbližších stanic v Ostravě-Přívozu a Ostravě-Zábřehu. „Požár byl likvidován pomocí tří proudů, uhasit se jej podařilo o půl jedenácté,“ dodala Langerová.
K incidentu vyjeli i policisté. „Na místě koordinujeme dopravu. Řidiče žádáme, aby byli obezřetní a dbali pokynů policistů na místě,“ uvedla policejní mluvčí Eva Michalíková.
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