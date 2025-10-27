Dopravní kalvárie v Ostravě v další fázi. ŘSD začíná bourat druhé poloviny mostů

Darek Štalmach
  17:52aktualizováno  17:52
Zhruba v polovině je oprava mostů na velmi frekventované Rudné ulici v Ostravě, která dlouhodobě blokuje dopravu ve značné části města. Stavebníci firem najatých Ředitelstvím silnic a dálnic (ŘSD) k výměně těchto mostů už převedli dopravu na ty nově postavené a zahájili bourání dalších polí v opačném směru.

„V současnosti pokračuje demolice severní části mostu nad Polaneckou ulicí. Bourací práce by měly trvat zhruba do konce tohoto týdne, maximálně do začátku příštího. Následně začneme s přípravnými pracemi na založení a výstavbě nové konstrukce,“ přiblížil hlavní důvod zahájení bourání starých částí opravovaných mostů mostní technik ŘSD Pavel Stanovský.

Podle něj postupují práce obdobně také na dalším mostě, který vede přes Místeckou ulici. „Tam jsme minulý týden převedli provoz na nově dokončenou polovinu. Od pondělka tam probíhají přípravné práce k demolici druhé poloviny,“ doplnil.

Dalším opravovaným objektem na Rudné je přemostění železniční tratě v Kunčicích. „Na tomto mostě bychom měli mít první polovinu hotovou do konce letošního roku. Poté začne demolice druhé poloviny,“ řekl Pavel Stanovský s tím, že právě oprava mostu nad železniční tratí zatím přináší nejvíce nečekaných problémů.

Zdržení v řádu týdnů

Podle něj se celkově opravy mírně zpozdily, avšak jen v řádu týdnů.
„U každého z mostů došlo k drobnému zdržení, většinou kvůli technickým odlišnostem původních konstrukcí. Staré mosty měly jinou nosnou technologii, nyní používáme prefabrikované nosníky, které se vyrábějí mimo stavbu a následně se jen osazují. Je to rychlejší postup, ale vyžaduje přesnější přípravu,“ vysvětlil mostní technik.

Demolice části mostu na Rudné ulici v Ostravě. (27. října 2025)
Demolice části mostu na Rudné ulici v Ostravě. (27. října 2025)
Demolice části mostu na Rudné ulici v Ostravě. (27. října 2025)
Demolice mostu na Rudné ulici v Ostravě. (27. října 2025)
4 fotografie

Práce budou pokračovat i přes zimu. „Zakládání mostů je možné provádět i v zimě, nejsou k tomu potřeba tak přísné klimatické podmínky jako u betonáží,“ uvedl Pavel Stanovský.

ŘSD počítá s tím, že do května až června příštího roku budou mosty přes Polaneckou a Místeckou zprovozněny v plném profilu. Poslední most nad železniční tratí má být hotov zhruba v září 2026.

Oprava Frýdlantských mostů se blíží konci

Do té doby zůstane doprava na Rudné omezena na jeden jízdní pruh v každém směru, který se bude podle postupu prací postupně překlápět.

Opravy mostů na Rudné patří k nejrozsáhlejším dopravním stavbám v Ostravě za poslední roky. Současně se pracuje i v centru města, kde pokračuje rekonstrukce Frýdlantských mostů a přestavba dopravního uzlu na náměstí Republiky.

Podle Dopravního podniku Ostrava se při pracích objevily neočekávané závady ve stavebně-technickém stavu mostní konstrukce, které vyžádaly změnu harmonogramu. Tramvajová výluka potrvá až do 16. prosince 2025, tramvaje se na trať vrátí 17. prosince.

Modernizace uzlu by měla přinést zjednodušení přestupů, zlepšení přístupu k nástupištím a celkové zpřehlednění prostoru. Přístup umožní výtahy a pohyblivé chodníky, dosavadní tři nástupiště nahradí dvě širší. Automobily by měly po mostech začít jezdit znovu na začátku roku 2026.

Dopravu v Ostravě výrazně omezuje série oprav velmi frekventovaných mostů, a to jak na Rudné ulici (červené značky), tak takzvaných Frýdlantských mostů (modrá značka).

Dopravu v Ostravě výrazně omezuje série oprav velmi frekventovaných mostů, a to jak na Rudné ulici (červené značky), tak takzvaných Frýdlantských mostů (modrá značka).

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Metro čekají dvě výluky za sebou, po víkendové přijde sváteční. Provoz MHD ovlivní i prázdniny

Cestující už jsou na to zvyklí. Rekonstrukce stropní desky stanice Florenc omezuje provoz metra C pravidelně. Ani výluka linky B kvůli rekonstrukci stanice Českomoravská není žádná novinka. Tentokrát...

Vymění eskalátor na Hájích za lanovku? O osudu obousměrného unikátu se rozhodne v lednu

Někteří si z něj dělají legraci. Chodcům ale pomáhá. Jen je trochu mate a často nefunkční. Důvodem je mimo jiné to, že jezdí v obou směrech. Co bude s problémovým eskalátorem na Hájích dál?

Tajemství Prahy na státní svátek: Dny otevřených dveří a speciální akce, které nesmíte minout

Den vzniku samostatného československého státu patří mezi nejvýznamnější české státní svátky. Letos si můžete volný 28. říjen užít například při návštěvě otevřených úřadů, muzeí či historických...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Řidiči zpozorněte! Od listopadu platí povinnost zimních pneumatik

Řidiči by neměli otálet s přezutím. Od 1. listopadu totiž vstupuje v platnost zákonná povinnost mít na autě zimní pneumatiky, a to až do 31. března. Nejde přitom jen o formalitu – zimní gumy...

Konečná, Feri a Kopřiva. Co dělají někdejší poslanečtí benjamínci dnes?

Politická kariéra mladičkých poslanců začala slibně, někdy ale také rychle skončila. Jejich cesty vedly různými směry – z lavic poslaneckých do těch Bruselu, pryč z politiky nebo do lavice...

Festival ve znamení fascinujících hlasů z celého světa. Čeká nás deset pozoruhodných koncertů

Na festivalu Prague Sounds vystoupí například mexická zpěvačka Silvana Estrada, umělec Alva Noto a kytarista Fennesz. Mezinárodního mezižánrový hudební festival začíná v sobotu.

28. října 2025  21:15

Tisíce Plzeňanů oslavily státní svátek, za levné vstupné viděli výstavy či zoo

Tisíce lidí dnes v Plzni využily akci města a státní svátek strávily prohlídkami muzeí, galerií, památek či zoologické zahrady. Na tradiční oslavy vzniku...

28. října 2025  19:23,  aktualizováno  19:23

Provoz na dálnici D35 směrem na Moravu zablokovaly nehody u Dašic

Kvůli dvěma nehodám je uzavřena dálnice D35 mezi exitem 144 Časy a exitem 148 Dašice. Doprava stojí ve směru z Hradce Králové na Olomouc, řekl mluvčí krajské policie Tomáš Dub.

28. října 2025  18:42,  aktualizováno  20:21

Dálnice D6 u Hořesedel je po nehodě čtyř osobních aut průjezdná

Dálnici D6 u Hořesedel na Rakovnicku ve směru na Prahu uzavřela dnes vpodvečer na víc než dvě hodiny nehoda čtyř osobních aut. Dva lidé utrpěli lehká zranění....

28. října 2025  18:28,  aktualizováno  20:43

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

V Telči připomínají pamětní desky letce RAF Jaroslava Zapletala a Adolfa Koukala

Dvě nové pamětní desky v Telči na Jihlavsku připomínají válečné letce Jaroslava Zapletala a Adolfa Koukala. Oba se ve druhé světové válce zapojili do bojů...

28. října 2025  17:51,  aktualizováno  17:51

V Bouzově odhalili pamětní desku rodákovi a letci RAF Františku Navrátilovi

Pamětní deska rodákovi a letci britského Královského letectva (RAF) Františku Navrátilovi byla dnes odpoledne odhalena v Bouzově na Olomoucku, kde se tento...

28. října 2025  17:33,  aktualizováno  17:33

Převrácený kamion blokuje v Praze nájezd na dálnici. Komplikace potrvají hodiny

Převrácený kamion blokuje v Praze nájezd z Kbelské ulice na dálnici D10. Vozidlo prorazilo svodidla, leží na boku. Komplikace potrvají zřejmě několik hodin.

28. října 2025  17:02,  aktualizováno 

Tři dny divadelní a hudební extáze. Do Paláce Akropolis míří porce zábavy s loutkami v hlavní roli

Ve čtvrtek v žižkovském klubu Palác Akropolis začíná Mezinárodní festival Nekropolis. Nabídne loutky, hudbu a divadelní experiment. Přijedou na něj umělci z celé Evropy v čele se světoznámým...

28. října 2025  18:47

Plzeň při oslavách státního svátku udělila městská ocenění čtyřem osobnostem

Čtyři lidé, kteří se svou prací zasloužili o dobré jméno Plzně, obdrželi dnes při tradičních oslavách vzniku samostatného Československa městská ocenění....

28. října 2025  17:05,  aktualizováno  17:05

Smělý přepych: Bob Mackie, jevištní kouzlo a výběr z luxusních, na míru šitých oděvů

28. října 2025  17:55

Bankovní identita usnadňuje život – i maminkám. Jak si ji zařídit?
Bankovní identita usnadňuje život – i maminkám. Jak si ji zařídit?

Bankovní identita je vaším digitálním klíčem k úřadům i k firmám. Už nemusíte vyplňovat formuláře, chodit na pobočky a hlavně stát ve frontách na...

Kasowitz LLP a Mishcon de Reya LLP zveřejňují aktualizovanou zprávu o politickém pronásledování starosty Tirany Eriona Veliaje

28. října 2025  17:46

Sídliště Solidarita

Pozdní podzim na Sídlišti Solidarita v Praze 10-Strašnicích.

vydáno 28. října 2025  17:33

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.