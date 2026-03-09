Velká svízel pro motoristy v Ostravě. Frekventovaný tah se na čtyři dny zcela uzavře

Darek Štalmach
  14:02aktualizováno  14:02
Čtyři těžké dny čekají na konci týdne ostravskou dopravu. Kvůli nutnému zrání betonu při rekonstrukci mostu na Rudné ulici přes Místeckou přeruší Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) na tomto extrémně vytíženém úseku od čtvrtka do neděle provoz.

Omezení na strategické tepně, kterou denně projede na 40 tisíc vozidel, začne ve čtvrtek v šest hodin ráno, tedy ještě před vypuknutím ranní dopravní špičky.

„Kvůli technologii, která je v tomto případě nezbytná, provedeme tento týden na čtyři dny úplnou uzávěru ulice Rudná, a to na stavbě mostu u křížení s Místeckou ulicí,“ konstatoval mluvčí ŘSD Jan Rýdl. „Výluka skončí, pokud se nestane nic mimořádného, v neděli pozdě odpoledne.“

Důvodem k radikálnímu zastavení dopravy na silnici první třídy je specifická konstrukce tamního mostu. Na rozdíl od podobných objektů, které lze opravovat po polovinách bez přerušení provozu, tvoří tento jednu monolitickou konstrukci.

Aby se propojily dvě již vybudované části mostu, musí se dobetonovat zbývající středový pás, který tvoří zhruba dvacet procent šířky mostovky. Proces tuhnutí betonu je však extrémně citlivý na jakékoliv vnější vlivy.

Dopravní peklo v Ostravě bude pokračovat, řidiče potrápí dlouhé kolony

„Aby životnost byla zajištěna na slibovaných sto let, musíme zajistit stav, kdy tato část konstrukce nebyla zatížena dopravou ani vibracemi, aby spojení zmiňovaných dvaceti procent mostu mohlo v klidu ztvrdnout,“ vysvětlil detaily Roman Daniel, ředitel oblasti Mosty společnosti Strabag s tím, že nasazení techniky je naplánováno tak, aby výluka trvala jen nezbytné čtyři dny.

Řidiči přitom během uzávěry na mostě příliš stavebního ruchu neuvidí. „Prakticky tam nebude vidět žádná technologie, nebudou tam vidět kromě čtvrtka a neděle ani pracovníci. Je to z toho důvodu, že je skutečně potřeba poskytnout betonáži čas, aby vyzrála, abychom získali požadovanou pevnost,“ vysvětlil mluvčí ŘSD. „V podstatě jde o přímou výměnu současné trpělivosti řidičů za století následného bezproblémového fungování.“

Uzavírka mostu přes Místeckou ulici je součástí širší modernizace, při které ŘSD opravuje hned čtyři mosty na Rudné současně. Kromě křížení u Hornbachu se intenzivně pracuje také ve Svinově na mostě nad Polaneckou ulicí.

„Během týdne tam bude probíhat montáž betonových nosníků, čímž se začne kompletovat druhá nosná konstrukce,“ doplnil Roman Daniel k postupu prací v západní části města.

Třetím v pořadí je most nad ulicí Frýdeckou a čtveřici uzavírá přemostění železniční tratě v Kunčicích.

Most nad tratí v Kunčicích otevře až v srpnu

Aby se město během výluky zcela nezastavilo, připravilo ŘSD dvě hlavní objízdné trasy.

Pro vnitroostravskou dopravu je určena trasa vedoucí z Rudné přes ulice Plzeňská, Mariánskohorská a Místecká, přičemž řidiči se budou moci otočit na mostě v Moravské ulici a najet zpět na Rudnou ve směru na Havířov.

Pro dálkový tranzit je pak doporučena objížďka vedoucí po dálnici D1 až na sjezd u Vrbice, následně po Bohumínské a Frýdecké ulici zpět na Rudnou.

Dobrou zprávou pro Ostravany je, že konec největších omezení je na dohled. „Tři ze čtyř mostů půjdou do provozu letos v červnu. Nebude to jeden den, bude to postupně,“ uzavřel výčet stavu oprav Jan Rýdl.

Společně s červnovým otevřením mostu nad Místeckou se uleví také řidičům pod ním, kde práce výrazně omezují plynulost dopravy. Poslední, technologicky nejsložitější most přes Frýdlantskou dráhu v Kunčicích by měl být hotov v srpnu.

Po mostu v Rudné ulici nad ulicí Místecká v Ostravě obvykle denně projede čtyřicet tisíc automobilů. Nyní od čtvrtku rána do nedělního odpoledne ani jedno.

