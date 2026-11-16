Lehni si tam! Parta hecovala kamaráda, který hazardně přecházel silniční tah

Autor: dmk
  17:32
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Parta hecovala kamaráda, který hazardně přecházel silniční tah | foto: Facebook / Nicola UrbanováiDNES.tv

Ostravští policisté se zabývají počínáním nezletilých na místní dopravní tepně v Rudné ulici. Skupina dětí zde hecovala chlapce, který bohorovně přecházel vytíženou silnici, přičemž také musel přelézt svodidla, a na kamarády ukazoval různá gesta. Z hloučku se ozývalo „Dělej“ či „Lehni si tam.“

Hazardní chování u autobusové zastávky natočila mobilem uživatelka skupiny Ostrava, kde video v neděli také zveřejnila.

„Co si myslíte o tom, jak se baví dnešní děti tím, že u Rudné probíhají mezi autama a máchají rukama 67 atd a ještě se u toho natáčí?“ napsala ve svém příspěvku s vybídnutím k debatě, zda má svědek v takovém případě volat policii. „Není to úplně o tom, že se něco stane jim, ale odpovědnost ponese i řidič, kterému tam vběhnou.“

Podle jednoho z diskutujících se podobné hazardování dělo také v části Přívoz.

VIDEO: Řidič při předjíždění hazardoval se životy všech, za horizont vůbec neviděl

Ostatně policisté už také toto jednání prověřují. „Tato událost nebyla policii oznámena, proto jsme se jí začali zabývat z úřední povinnosti. Nyní činíme kroky ke ztotožnění osob. Žádáme veřejnost, aby v případě jakýchkoli poznatků k danému incidentu volala na linku 158,“ uvedla k videu policejní mluvčí Nikol Bočková s tím, že o extempore v Přívoze policisté nevědí.

„Chceme upozornit, že takové jednání může skončit tragicky, proto doporučujeme, aby rodiče své děti poučili o tomto nevhodném chování,“ doplnila.

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