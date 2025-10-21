Rybáři jen pár kilometrů od Karviné chytili rekordního sumce, překonali i úlovek Vágnera

Dalibor Maňas
  9:12
Pár kilometrů od Karviné, v polském Rybniku, se tamním rybářům podařil ojedinělý kousek. Z Rybnického jezera vytáhli dva muži o víkendovém soutěžním klání sumce o délce 292 centimetrů. Překonali tak světový rekord. Organizátoři soutěže rybu změřili a poté ji pustili zpátky do vody.

Rekordní úlovek se povedl na víkendové rybářské soutěži v Rybniku. „Krzysztof Pyra a Adrian Gontarz z Polské rybářské akademie v laguně Rybnik ulovili sumce rekordmana,“ informoval Dzennik Zachodni.

Slezští rybáři se v Rybniku sešli na Mikado Cupu, který se odehrával na rybnické laguně. Jednalo se o dvoudenní rybářskou soutěž dvojic, které lovily z lodi.

„Obrovský sumec byl na břeh vytažený 19. října. Byla dlouhý 292 centimetrů. Jedná se o nový světový rekord v rybolovu,“ popsali v Dzenniku Zachodnim s tím, že světový rekord byl ve Slezsku překonán o sedm centimetrů.

Krzysztof Pyra a Adrian Gontarz z Polské rybářské akademie ulovili na Rybnickém jezeře sumce rekordmana o délce 292 centimetrů.

Fotogalerie

zobrazit 2 fotografie

Sumec byl ulovený technikou přívlač, tedy nahazováním a vytahováním umělé nástrahy, která se používá při lovu dravých ryb.

„Rybnické jezero je známé rekordními dravými rybami,“ poznamenali v Dzenniku Zachodnim. Největší tamní ulovené kusy měly přes dva metry a vážily přes 100 kilogramů.

Kde se to zastaví? Rybář Vágner opět zlomil rekord, sumec měřil přes 270 cm

Rybnická laguna, známá také jako Rybnické jezero, je umělá nádrž o rozloze 4,5 kilometrů čtverečních, která přehrazuje vody řeky Rudy s přehradou v Rybniku Stodoły. Byla vytvořena pro potřeby elektrárny v Rybniku.

V nádrži žije mnoho druhů ryb a podle odborníků je považována za jednu z nejlepších rybářských lokalit v Polsku. Asi před dvanácti lety tam byla například chycena býložravá piraňa.

Tuzemský rekordman

Mezi nejznámější české rybáře patří Jakub Vágner, který za netradičními úlovky vyráží po celém světě. Nedávno opět posunul český rekord, když chytil sumce, který měří 272 centimetrů.

Další rekordní kus rybáře Vágnera. Obří sumec si v přehradě bral metry šňůry

Jen dva týdny předtím přitom slavil pokoření této mety s úlovkem dlouhým 268 centimetrů. „Když jsem před 14 dny chytil sumce o délce 268 centimetrů, ani ve snu by mě nenapadlo, že se letos setkám s ještě větším obrem,“ napsal Vágner v příspěvku na Facebooku.

A dodal, že vůbec poprvé v Česku překonal hranici 270 centimetrů.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Znáte slavné hlášky z oblíbených pohádek? Otestujte se

Bylo, nebylo... Na světě se objevil malý kvíz. Otestujte své znalosti hlášek z oblíbených pohádek a zjistěte, jestli jste moudrým rádcem, nebo jen obyčejným tovaryšem. Kvíz vás provede největšími...

Na březích Novomlýnských nádrží se odehrál příběh, který si budou rybáři pamatovat ještě dlouho

Devátý ročník legendárního mistrovství Evropy v lovu kaprů Stairs2Hell 2025 přinesl všechno, co k tomuto závodu patří – napětí, nezdolnou vůli, dojetí i chvíle, kdy se voda stala svědkem lidských snů.

Nabourali formuli 1 na dálnici. Kdo to zaplatí? Odpovědi má policie i pojišťovna

Zkuste si představit jistě reálnou situaci. Na křižovatce nedobrzdíte a narazíte zezadu do auta před vámi. Jistě nepříjemné, jste jasným viníkem nehody. Případné opravy zaplatí vaše povinné ručení....

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Signal Festival 2025 rozzáří Prahu. Máme 5 tipů, co letos nevynechat na největší show světla

Prahu už brzy rozzáří třináctý ročník Signal Festivalu, největší přehlídky digitálního a kreativního umění v Česku. Od 16. do 19. října oživí město desítky světelných instalací, projekcí a...

KVÍZ: Černý most, nebo Barrandov? Které sídliště vzniklo dřív?

Praha je jako živý organismus, neustále se vyvíjí a proměňuje. Právě proto se její podoba během stovek let změnila k nepoznání. Událostí, které k tomu přispěly, je nespočet – požáry, asanace,...

Na Kladensku po střetu dodávky a náklaďáku zemřel řidič. Silnice je uzavřená

Na silnici I/7 u obce Kvílice na Kladensku narazila v úterý dopoledne dodávka do nákladního auta, řidič dodávky nehodu nepřežil. Řidič nákladního auta je vážně zraněný. Silnice je uzavřená, na místě...

21. října 2025  10:22,  aktualizováno  11:30

Chrudim připravuje výstavbu osvětlení fotbalového stadionu v Novoměstské ulici

Chrudim připravuje výstavbu osvětlení fotbalového stadionu v Novoměstské ulici. Kvůli jeho absenci hraje klub MFK Chrudim druholigové zápasy na stadionu v...

21. října 2025  9:33,  aktualizováno  9:33

Inzeráty už nestačí. Mladé lékaře nemocnice úspěšně lákají na kempy mediků

Nové chirurgy, internisty, neurology, ale třeba i očaře, kožaře, lékaře pro urgentní příjem, pediatry a další specialisty shánějí nemocnice napříč celou Vysočinou. Většina zdravotnických zařízení...

21. října 2025  11:12,  aktualizováno  11:12

Moravská filharmonie chystá ke státnímu svátku sérii koncertů po celém kraji

Moravská filharmonie Olomouc (MFO) připravila k nadcházejícímu státnímu svátku Dne vzniku samostatného československého státu sérii koncertů v šesti městech po...

21. října 2025  9:20,  aktualizováno  9:20

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Dochází vám nápady na zdravé svačiny? Rostlinní hrdinové Alpro Kids přicházejí na pomoc!

21. října 2025  10:54

Místo mediků úředníci. Hradec chce koupit výstavní budovu fakulty

Královéhradecký magistrát usiluje o získání reprezentativní budovy Lékařské fakulty Univerzity Karlovy (LF UK) v Šimkově ulici. Město objekt kdysi vlastnilo a historicky na něj drží předkupní právo....

21. října 2025  10:52,  aktualizováno  10:52

Osmnáctiletý řidič vyjel ze silnice, po nárazu do mostku skončilo auto na střeše

Teprve osmnáctiletý řidič havaroval v pondělí večer na silnici mezi obcemi Slatiňany a Sobětuchy na Chrudimsku. Vyjel ze silnice, najel do příkopu a po nárazu do betonového mostku skončil se svým...

21. října 2025  10:52,  aktualizováno  10:52

Noční požár bytu v Ústí zachvátil i lodžii, záchranáři ošetřovali jednoho člověka

Při nočním požáru bytu a lodžie v osmém patře panelového domu v Ústí nad Labem se zranil jeden člověk. Z objektu ve Větrné ulici se samovolně evakuovalo 33 lidí. Hasiči oheň dostali rychle pod...

21. října 2025  8:22,  aktualizováno  10:47

Ústecký kraj nechá za 230 milionů korun digitalizovat pečovatelské služby

Ústecký kraj nechá za 230 milionů korun digitalizovat pečovatelské služby v regionu. Většinu prostředků pokryje Fond pro spravedlivou transformaci, kraj...

21. října 2025  9:09,  aktualizováno  9:09

GALERIE: Žluté lázně rozzáří Evropa. Koloseum, Akropolis i Tower Bridge se zjeví na břehu Vltavy

Žluté lázně se od konce října promění v magickou říši světla a fantazie. Světelná výstava Srdce Evropy návštěvníky provede napříč kontinentem – od antického Řecka přes renesanční Itálii až po moderní...

21. října 2025  10:45

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba
Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

ÚS odmítl návrh na zrušení zákona, podle kterého se Beneš zasloužil o stát

Ústavní soud (ÚS) odmítl návrh na zrušení zákona, podle kterého se druhý československý prezident Edvard Beneš zasloužil o stát. Plénum se návrhem věcně...

21. října 2025  8:48,  aktualizováno  8:48

ÚS odmítl návrh na zrušení zákona, podle kterého se Beneš zasloužil o stát

Ústavní soud (ÚS) odmítl návrh na zrušení zákona, podle kterého se druhý československý prezident Edvard Beneš zasloužil o stát. Plénum se návrhem věcně...

21. října 2025  8:48,  aktualizováno  8:48

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.