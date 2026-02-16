České dráhy obnoví přímý spoj, o kterém zpívá Mládek. Vlak pojede jen jednou týdně

Žaneta Motlová
  11:11
V polovině prosince jej zrušili, od března pojede znovu. Opavu s Prahou opět propojí přímý rychlík Českých drah, národní dopravce ale snižuje frekvenci spojů. Místo třikrát týdně tam a zpět trasu mezi Opavou a Prahou napřímo vlak zdolá jednou týdně. Zástupci Opavy jednají o dalším navýšení počtu přímých spojů.

Zprávy z dráhy

Spoj proslavil Ivan Mládek svou písní Rychlík jede do Prahy, přičemž rým Z Opavy, z Opavy jede rychlík do Prahy...takřka zlidověl.

„Od 6. března 2026 pojede znovu přímé vlakové spojení Prahy s Opavou. Cestující už vyhledají spoj v jízdních řádech a probíhá i prodej jízdenek a rezervací,“ potvrdil Petr Šťáhlavský z tiskového oddělení Českých drah.

Protože rychlík opět pojede na podnikatelské riziko Českých drah bez dotace radnic či kraje, mění dopravce model jeho provozu.

„Vlak pojede jednou týdně z Prahy do Opavy v páteční odpolední špičce a jednou týdně v nedělní odpolední špičce z Opavy do Prahy. Jedná se o dny a časové období s nejvyšší poptávkou,“ dodal Šťáhlavský.

České dráhy své přímé rychlíky Opava-Praha zrušily ke 14. prosinci loňského roku. Důvodem byla ekonomika zájem cestujících byl tak malý, že se to nevyplatilo. Opavě zůstalo přímé spojení s Prahou pod hlavičkou konkurenčního RegioJetu s jedním spojem tam a zpět denně. A strhla se vlna kritiky.

ČD: Rozšíření spojů je stále otevřené

Z Opavy totiž přímý rychlík Českých drah před zrušením vyjížděl třikrát do týdne před šestou ranní a v Praze byl za zhruba tři a půl hodiny. Zhruba o půl hodiny dříve tutéž trasu denně jezdil RegioJet. Rychlík Českých drah od půlky prosince zmizel, RegioJet posunul odjezdy o hodinu později. A brzký ranní spoj začal chybět.

S oběma dopravci jednali zástupci opavské radnice. „Naším cílem je, aby se Opavané a lidé z okolí dostali do Prahy co nejdříve ráno, bez zbytečných přestupů a komplikací. Jednáme od prosince,“ vysvětlil primátor Tomáš Navrátil.

S Českými drahami minulý týden řešil otázku návratu vybraných spojů i v dalších dnech. „Rozšíření spojení mezi Opavou a Prahou je otevřené,“ potvrdil jednání Šťáhlavský.

Primátor Navrátil zároveň oslovil i RegioJet. „Jednal jsem také se společností RegioJet, která své spoje posunula o hodinu. Bohužel své rozhodnutí měnit nechce,“ komentoval Navrátil.

16. února 2026  12:32,  aktualizováno  12:32

Oprava ledové plochy v brněnské hale Rondo se posunula na příští rok

ilustrační snímek

Ledovou plochu brněnské haly Rondo, kde hraje extraligová Kometa Brno, opraví městská společnost Starez-sport až v příštím roce. Původně chtěla s čtyřměsíčními...

16. února 2026  11:54,  aktualizováno  11:54

