Rychvald a Dolní Lutyně na Karvinsku podpoří domov pro seniory v Bohumíně

Obce Rychvald a Dolní Lutyně finančně podpoří stavbu domova pro seniory v Bohumíně na Karvinsku. V zařízení tak získají místa pro své obyvatele. Novinářům to dnes sdělila mluvčí bohumínské radnice Jana Končítková.
Komplex s kapacitou 100 lůžek má vzniknout v oblasti Na Panském II blízko centra Bohumína. Největší městská investice v novodobé historii za zhruba 300 milionů korun by měla začít v roce 2028. Už dříve se Bohumín dohodl na spolupráci s Moravskoslezským krajem, který se v memorandu zavázal k podpoře ve výši 80 milionů korun. Nyní podepsali memorandum o spolupráci i starostové Rychvaldu a Dolní Lutyně.
"Na začátku letošního roku jsme oslovili naše sousední obce, zda by měly zájem, aby domov sloužil také jejich obyvatelům. Bavili jsme se o možnostech spolufinancování výstavby i následných provozních nákladů. Našli jsme společnou řeč, která vyústila v uzavření memoranda o spolupráci," řekl místostarosta Bohumína Igor Bruzl (nestr.).
Rychvald se na stavbě domova bude podílet 14 miliony korun, Dolní Lutyně dá 10,5 milionu korun. "Podíl na investici odpovídá předpokládané rezervaci kapacit pro obyvatele obou obcí. Rychvald počítá se čtyřmi lůžky, Dolní Lutyně se třemi," uvedla Končítková.
Společný postup při budování zařízení je podle zástupců obcí efektivnější než budování vlastních zařízení. "Spolupráci v zajištění pobytové péče pro seniory považujeme za smysluplnou, protože demografická křivka hovoří jasně. Nemá smysl tříštit síly," řekl starosta Dolní Lutyně Pavel Buzek (STAN).
Bohumín už dokončil geologický průzkum území a nyní hledá zpracovatele architektonické studie nového domova. Vítěz výběrového řízení by měl být znám v polovině měsíce. Návrh by město mohlo mít do konce letošního roku, následovat bude projektová příprava. Stavba by měla trvat zhruba dva roky.
Zařízení nabídne zázemí nejen seniorům odkázaným na pravidelnou péči, ale také lidem s Alzheimerovou chorobou nebo jinými formami demence. Součástí areálu budou kromě pokojů klientů také společenské místnosti, zimní i venkovní zahrada či kaple.