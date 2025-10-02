Na ombudsmana se obrátila dívka ze sousedství továrny. Problémem byl zápach, hluk, zvýšený provoz a světelný panel s názvem továrny.
Na počátku stál podle ombudsmana nesprávný postup stavebního úřadu. Udělil povolení ke stavbě výrobní haly, aniž by jednal s lidmi z okolí jako s účastníky řízení.
„Z žádosti o povolení stavby muselo být zřejmé, že obyvatelé žijící poblíž mohou být záměrem přímo dotčení na svých právech. A to jak při výstavbě, tak při následném provozu haly. Proto neměli být jako účastníci řízení opomenuti,“ vyhodnotil ombudsman Stanislav Křeček.
Tím však pochybení úřadu nekončí. Továrna podle ombudsmana vyrostla do podoby, která se zásadně liší od schváleného projektu. Pootočila se, změnila rozměry i konstrukční řešení.
Teprve když byl investor s těmito pracemi téměř hotov, požádal stavební úřad o takzvanou změnu stavby před dokončením. Ten si podle ombudsmana ale řádně neověřil skutečný stav rozestavěnosti stavby a změny schválil.
„Považuji za podstatné, aby stavební úřad neřešil změny od stolu, ale jel se vždy přesvědčit o skutečné fázi stavby přímo na místo. Pokud zjistí, že odchylky oproti schválenému projektu již byly provedeny, měl by zahájit řízení o odstranění stavby,“ uvedl Křeček.
Stížnosti místních na postup stavebního úřadu nepomohly. Podle krajského úřadu, který je posuzoval, investor jednal v dobré víře a kvůli dřívějšímu souhlasu stavebního úřadu měl za to, že postupuje správně. Provoz továrny tedy mohl pokračovat.
S tím ombudsman nesouhlasil. Rozhodnutí rozporoval u nadřízeného úřadu, kterým je ministerstvo pro místní rozvoj. To mu dalo za pravdu a nezákonné rozhodnutí o změně stavby zrušilo. Stavební úřad zahájil řízení o odstranění stavby a s lidmi žijícími v blízkosti továrny nyní jedná už jako s účastníky řízení.