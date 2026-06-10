S ochranou proti povodni v Ostravě-Nové Vsi pomůžou mobilní uzávěry podjezdů

Ostrava dala 680.000 korun na prostředky, které pomůžou s ochranou proti povodni v městském obvodu Nová Ves. Jde například o mobilní uzávěry podjezdů. ČTK to dnes řekl primátor Jan Dohnal (ODS). Při povodních, které krajské město zasáhly v září 2024, byla Nová Ves nejpostiženějším obvodem. Voda zaplavila jeho severní část, z domů ji museli odčerpat hasiči.
Dohnal řekl, že další protipovodňová opatření ve městě logicky směřovala do jeho nejpostiženější části. Voda se do ní dostala mimo jiné průjezdy a propustky pod železniční tratí. V případě podchodu pod tratí má obvodu pomoci dřevěná výztuž doplněná o speciální protipovodňovou plachtu, kterou tlak vody přitlačí ke stěně a zamezí průtoku vody. Zábrany, plachtu a výdřevu pořídí městský obvod, potřebný materiál zaplatí město.
Dalším z kritických míst v Nové Vsi je protipovodňová zeď za ulicí U Hrůbků. "Úsek byl tehdy navýšen třemi řadami pytlů s pískem, v době kulminace voda dosahovala o 60 centimetrů výše. Město nyní zafinancuje pro území protipovodňové zábrany, které navýší hráz o 70 centimetrů," uvedl primátorův náměstek Aleš Boháč (Starostové pro Ostravu). Dodal, že pokud Povodí Odry úsek později upraví, bude možné zábrany použít na kterémkoliv jiném místě ve městě.
Povodeň v září 2024 zasáhla podstatnou část Ostravy. Nejvíce škod napáchala v obvodech Nová Ves, Koblov a v Antošovicích. Poškodila 400 rodinných domů a několik bytových domů. Celkem 14 budov voda poškodila natolik, že je bylo nutné strhnout.