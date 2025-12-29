„Sad se promění v komfortní a reprezentativní místo, které bude vybízet k relaxaci i aktivnímu trávení volného času, bude ideálním prostředím pro konání nejrůznějších kulturních a sportovních akcí,“ uvedl vítkovický starosta Richard Čermák.
„Součástí záměru je vybudování vodní plochy, která společně se zrenovovanou stávající fontánou přispěje ke zpříjemnění klimatu parku,“ doplnil Čermák.
Opravy se budou týkat také chodníků. Vzniknou i nové, částečně mlatové, které propojí střed sadu se stávajícími i novými vstupy z okolních ulic. Vznik nových vchodů podle starosty zlepší přístup do parku.
Marx, Churchill i Stalin
„V renovaci budeme pokračovat i vzhledem k plánovaným změnám v okolí blízkého náměstí Jiřího z Poděbrad. Nejvýraznější bude rozšíření Divadla Mír,“ uvedl starosta.
Vítkovický sad, který zásobovali dřevinami z celého světa i majitelé tamních železáren, vznikl jako Marxův v roce 1922.
Za nacistické okupace se jmenoval podle vůdce Hitlerjugend Baldura von Schirach, po válce nesl krátce jméno Winstona Churchilla, následně se změnil na Stalinův a nakonec se ustálilo pojmenování po komunistické političce Jožce Jabůrkové zavražděné v koncentračním táboře.
O financování revitalizace sadu nemá radnice ještě úplně jasno. „Budeme se snažit získat prostředky z externích zdrojů. Každopádně první část projektu začne rekonstrukcí plotu ze strany od Lidické ulice,“ dodal Čermák.
Sad Jožky Jabůrkové leží v ostravském obvodu Vítkovice.
