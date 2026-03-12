Sad u střelnice trpěl záplavami a poklesy terénu, fotbal tam hráli předchůdci Baníku

Petra Sasínová
  14:22aktualizováno  14:22
K zaniklým kulturním a společenským centrům Ostravy, která připomínají badatelé z Archivu města Ostravy, patří nejstarší městský park u někdejší střelnice. Vznikl v roce 1852 z iniciativy střeleckého spolku na pravém, tedy slezském břehu řeky Ostravice. S centrem tehdejší Moravské Ostravy jej spojovala dřevěná lávka ústící ke Střelniční ulici.
Na snímku je zachycena historická městská plovárna, která se dříve nacházela v...

Na snímku je zachycena historická městská plovárna, která se dříve nacházela v Komenského sadech v Ostravě. Tato plovárna byla oblíbeným místem pro rekreaci obyvatel města od konce 19. století až do poloviny století dvacátého. | foto: Archiv města Ostravy

Tento historický plán zachycuje širší centrum Moravské Ostravy na konci 19....
Tento historický plán s názvem „Situation des Stadtparkes in M. Ostrau“...
Na obrázku je historická situační skica (mapový náčrt) s německým názvem...
Na snímku je zachycen historický pohled na Komenského sady v Ostravě, konkrétně...
6 fotografií

„Střelecký klub vybudoval střelnici, vysadil stromy a keře, zřídil cesty a postavil lavičky. Vedle pravidelného nedělního cvičení ve střelbě se tam každoročně pořádaly slavnostní střelby v den císařových narozenin,“ přiblížila archivářka Šárka Glombčíková.

Na náklady města a majitele radvanického pivovaru vznikla také výletní restaurace, kde se konaly koncerty, plesy, hornické slavnosti. Opodál byly zřízeny první městské říční lázně.

To, že se park nedochoval do dnešních dnů, zavinilo mimo jiné umístění v záplavové oblasti.

Na snímku je zachycena historická městská plovárna, která se dříve nacházela v Komenského sadech v Ostravě. Tato plovárna byla oblíbeným místem pro rekreaci obyvatel města od konce 19. století až do poloviny století dvacátého.
Tento historický plán zachycuje širší centrum Moravské Ostravy na konci 19. století, kdy město procházelo dramatickou proměnou v moderní průmyslovou metropoli.
Tento historický plán s názvem „Situation des Stadtparkes in M. Ostrau“ (Situační plán městského parku v Moravské Ostravě) z února 1902 zachycuje ranou fázi vývoje dnešních Komenského sadů.
Na obrázku je historická situační skica (mapový náčrt) s německým názvem „Situations Plan Skizze“, která zobrazuje soutok řek Ostravice a Lučiny v Ostravě. Dokument pochází z roku 1870, což potvrzuje datum v levém dolním rohu (24. April 1870).
6 fotografií

Povodně lokalitu opakovaně ničily. „Jedny z nejhorších záplav areál postihly v srpnu 1872 a pak o osm let později, kdy se Ostravou prohnala do té doby největší zaznamenaná povodeň,“ líčila Glombčíková.

V souvislosti s regulací Ostravice pak byl park obnoven. „Úprava areálu byla svěřena známé opavské zahradnické firmě a město na ni uvolnilo 1 400 zlatých,“ doplnila archivářka. S opraveným hudebním pavilonem byl park slavnostně otevřen opět v květnu 1888.

Ostravské stopy: Oblíbená místa? Rozhodně Jindřiška a Bazaly, říká Plac

Další atraktivitu získal na počátku 20. století díky tenisovým kurtům. V souvislosti s výstavbou nové střelnice a vznikem Komenského sadů u Nové radnice však význam parku upadal.

Hornická činnost

Oblast také trpěla poddolováním v důsledku hornické činnosti. „V roce 1922 tam poklesl terén o 1,5 metru. Následkem toho se tam tvořily velké louže a prolákliny,“ uvedla archivářka.

Zrod a zlatá éra
(1852–1901)

Areál vznikl v roce 1852 z iniciativy moravskoostravského střeleckého spolku na pravém břehu řeky, v místech bývalého jezdeckého cvičiště. S centrem města jej spojovala dřevěná lávka, která ústila přímo do Střelniční ulice.

Kulturní vyžití: Kromě samotné střelnice s dráhou dlouhou 133 metrů zde vyrostla výletní restaurace. Ta se stala centrem dění – konaly se zde koncerty hornické hudby (pravidelně každý čtvrtek), plesy, divadelní představení i velkolepé hornické slavnosti.

Lázně a sport: V blízkosti byly zřízeny první městské říční lázně. Na počátku 20. století areál doplnily také tenisové kurty.

Katastrofy: Park byl opakovaně ničen povodněmi, zejména v letech 1872 a 1880. V prosinci 1901 navíc původní hostinec zcela zničil požár, po němž byla v roce 1902 postavena nová, modernější jednopatrová budova.

Na základě směnné smlouvy pak přešel park i s hostincem do rukou tehdejšího majitele dolů Johana Wilczka, který jej posléze pro veřejnost uzavřel.

Areál Staré střelnice ale ještě čekala jedna slavná éra. Na části pozemku bývalého sadu vzniklo 19. srpna 1934 hřiště fotbalového klubu SK Slezská Ostrava, dnešního Baníku.

Fotbal se tam hrál 25 let. Z dřevěných tribun mohlo utkání sledovat až třicet tisíc fanoušků.

Konečná historie

S rozvojem města a výstavbou modernější Nové střelnice (v místech dnešní Nové radnice) začal význam starého parku upadat. Osudovým se pro tuto lokalitu stalo zmíněné poddolování.

Veřejnosti byl park definitivně uzavřen počátkem 30. let.

Po odchodu fotbalistů areál postupně pustl. Budova původní restaurace byla po roce 1934 adaptována na obytný dům, který byl však v roce 1945 poškozen a následně demolován.

Dnes historií proslulým areálem prochází moderní čtyřproudová komunikace a po původním parku či tribunách nezbyly téměř žádné viditelné stopy.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

OBRAZEM: Miss Czech Republic 2026 představila TOP 10 finalistek. Máte mezi nimi favoritku?

Miss Czech Republic 2026: BIKINI CHALLENGE WINNERS

Ředitelka soutěže Miss Czech Republic Taťána Makarenko představila desítku finalistek pro rok 2026. Ve finále jsou studentky, modelky i ženy s mezinárodní kariérou, nechybí ani známé tváře z Love...

U Dvoreckého mostu už jsou jámy. Krištof Kintera promění zanedbané místo ve světelný hit

Na vyústění Dvoreckého mostu v Praze 5 vznikne „park lamp“. Jeho autorem je...

U Dvoreckého mostu vzniká světelný park, který má přilákat turisty i místní. Okolí zkratky mezi Zlíchovem a Podolím bude na západním břehu ozdobeno lampami z celého světa. Projekt Light Removes...

Pradávní tvorové na Smíchově „přežijí“. Zanikne ovšem slavná nádražní hospoda a zmizí bariéry

Smíchovské nádraží prochází velkou proměnou.

Jižní část Smíchova prochází výraznou proměnou. Vedle developerského projektu tu roste také dopravní uzel. V historické nádražní budově zůstane unikátní dlažba s pravěkými tvory i obří lustry.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Pražské ulice jsou zajímavý retroautosalon. Havlův Golf, sovětská Lada, německé Scorpio a další

Fantomasovský Citroën jsem náhodou objevil v jedné z podzemních garáží.

Když pojmete procházku po městě jako výlet za automobilovými veterány, určitě neprohloupíte. Parkovací místa v centru i v okrajových čtvrtích nabízejí podívání pro pamětníky. Zajímavostí je, že...

Přehled výluk 2026: DPP ohlásil 4 omezení v metru, na povrchu je oprav ještě víc

Na trase metra C mezi Kačerovem a Pražského povstání se v těchto dnech mění...

Pražský dopravní podnik zveřejnil přehled plánovaných realizací nových staveb, oprav a rekonstrukcí, které ovlivní cestování v Praze v roce 2026. Čeká nás tradiční výměna dřevěných pražců na lince C,...

Skiareál Lipno v neděli zakončí sezonu, Zadov udrží provoz do Velikonoc

ilustrační snímek

Skiareál Lipno v neděli zakončí sezonu. Další lyžařská střediska na jihu Čech pak provoz udrží ještě v dalších týdnech. Provozovatelé skiareálů hodnotí...

12. března 2026  14:10,  aktualizováno  14:10

SP v biatlonu Otepää 2026: V mužském sprintu jede pětice Čechů

Michal Krčmář na trati štafetového závodu v Kontiolahti

Pětice českých biatlonistů jede v úvodním závodě osmého dílu Světového poháru v biatlonu. V estonském městě jím je sprint mužů. Češi se pokusí zlepšit hlavně střelbu, která je minulý týden ve Finsku...

12. března 2026  15:43

Policisté vyšetřují útulek Bouchalka. Veřejný tlak teď může uškodit, říkají

Šest štěňat našel za vraty muž z Kladna. Strážníci zvířata převezli do útulku

Praktiky útulku Bouchalka, který funguje v Buštěhradu na Kladensku, vyšetřují kriminalisté. V případu prověřují podezření na týrání zvířat. Nikdo zatím není stíhaný. Útulek je soukromý, jeho...

12. března 2026  15:32,  aktualizováno  15:32

„Dělá se mi z vás nevolno.“ Doksanský čelil výzvám k rezignaci, své řekli i rodiče

Na přelomu listopadu a prosince 2025 se poslanec Denis Doksanský (ANO) účastnil...

Dalšímu „grilování“ čelil na zastupitelstvu v Hradci Králové poslanec za hnutí ANO Denis Doksanský. V únoru kvůli pracovnímu vytížení rezignoval na členství v komisi městské rady pro výchovu a...

12. března 2026  15:32,  aktualizováno  15:32

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Konflikt v Íránu se podle odborníka Kříže nevyvíjí tak, jak USA asi očekávaly

ilustrační snímek

Konflikt na Blízkém východě se podle Zdeňka Kříže z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity nevyvíjí tak, jak Spojené státy zřejmě očekávaly. V Íránu...

12. března 2026  13:55,  aktualizováno  13:55

Slovenští experti na vzácná onemocnění patří ke evropské špičce, chybí jim však systémová podpora

12. března 2026  15:24

Na obloze v těchto dnech svítí zvířetníkové světlo, viditelné je do 20. března

ilustrační snímek

Na večerní obloze v těchto dnech svítí zvířetníkové neboli zodiakální světlo. Jde o sluneční světlo rozptýlené na částicích meziplanetární hmoty v rovině...

12. března 2026  13:41,  aktualizováno  13:41

Šestimetrový model bakterie E.coli zval v Brně na Dny elektronové mikroskopie

Ĺ estimetrovĂ˝ model bakterie E.coli zval v BrnÄ› na Dny elektronovĂ© mikroskopie

Šest metrů vysoký model bakterie Escherichia coli se dnes na několik hodin objevil na brněnském náměstí Svobody. Neobvyklý model byl pozvánkou na akci Dny...

12. března 2026  13:40,  aktualizováno  13:40

Po požáru je dům v Holešovicích neobyvatelný. Lidé půjdou do náhradních bytů

Hasiči odstraňují následky úniku a zažehnutí plynu na Dobrovského ulici v Praze...

Osm obyvatel domu v pražských Holešovicích, který v úterý vážně poškodil několikahodinový požár unikajícího plynu, by mělo získat od radnice náhradní ubytování. Objekt je nyní neobyvatelný a zůstává...

12. března 2026  15:12,  aktualizováno  15:12

Brno chystá změnu v Jugoslávské. Jednosměrky ve městě zklidňují dopravu

Jugoslávská ulice je paralelní cestou s ulicí Merhautovou, která navazuje na...

Řidiči využívají Jugoslávskou ulici v brněnských Černých Polích jako zkratku, aby nemuseli jet za tramvají po Merhautově. Radnice Brna-sever proto plánuje její zjednosměrnění. Opatření má zpomalit...

12. března 2026  5:52,  aktualizováno  15:07

První „ostrá“ tramvaj se projela po Dvoreckém mostě. Testovala signalizaci

Zkušební test tramvaje na novém Dvoreckém mostě v Praze. (12. března 2026)

Nový Dvorecký most v Praze se ve čtvrtek vydala testovat první „ostrá“ tramvaj. Stavba, která spojí Podolí se Smíchovem je těsně před dokončením, první cestující a chodci by se tu měli projíždět či...

12. března 2026  15:02,  aktualizováno  15:02

Lyžařská sezona v Plzeňském kraji pomalu končí, v provozu jsou jen části areálů

ilustrační snímek

Teplé jarní počasí a místy i déšť zhoršily podmínky pro lyžování v Plzeňském kraji. Část menších areálů ukončila provoz, jinde omezují večerní lyžování i...

12. března 2026  13:16,  aktualizováno  13:16

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.