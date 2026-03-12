Sad u střelnice trpěl záplavami a poklesy terénu, fotbal tam hráli předchůdci Baníku

„Střelecký klub vybudoval střelnici, vysadil stromy a keře, zřídil cesty a postavil lavičky. Vedle pravidelného nedělního cvičení ve střelbě se tam každoročně pořádaly slavnostní střelby v den císařových narozenin,“ přiblížila archivářka Šárka Glombčíková.
Na náklady města a majitele radvanického pivovaru vznikla také výletní restaurace, kde se konaly koncerty, plesy, hornické slavnosti. Opodál byly zřízeny první městské říční lázně.
To, že se park nedochoval do dnešních dnů, zavinilo mimo jiné umístění v záplavové oblasti.
Povodně lokalitu opakovaně ničily. „Jedny z nejhorších záplav areál postihly v srpnu 1872 a pak o osm let později, kdy se Ostravou prohnala do té doby největší zaznamenaná povodeň,“ líčila Glombčíková.
V souvislosti s regulací Ostravice pak byl park obnoven. „Úprava areálu byla svěřena známé opavské zahradnické firmě a město na ni uvolnilo 1 400 zlatých,“ doplnila archivářka. S opraveným hudebním pavilonem byl park slavnostně otevřen opět v květnu 1888.
Další atraktivitu získal na počátku 20. století díky tenisovým kurtům. V souvislosti s výstavbou nové střelnice a vznikem Komenského sadů u Nové radnice však význam parku upadal.
Hornická činnost
Oblast také trpěla poddolováním v důsledku hornické činnosti. „V roce 1922 tam poklesl terén o 1,5 metru. Následkem toho se tam tvořily velké louže a prolákliny,“ uvedla archivářka.
Zrod a zlatá éra
Na základě směnné smlouvy pak přešel park i s hostincem do rukou tehdejšího majitele dolů Johana Wilczka, který jej posléze pro veřejnost uzavřel.
Areál Staré střelnice ale ještě čekala jedna slavná éra. Na části pozemku bývalého sadu vzniklo 19. srpna 1934 hřiště fotbalového klubu SK Slezská Ostrava, dnešního Baníku.
Fotbal se tam hrál 25 let. Z dřevěných tribun mohlo utkání sledovat až třicet tisíc fanoušků.
Konečná historie
S rozvojem města a výstavbou modernější Nové střelnice (v místech dnešní Nové radnice) začal význam starého parku upadat. Osudovým se pro tuto lokalitu stalo zmíněné poddolování.
Veřejnosti byl park definitivně uzavřen počátkem 30. let.
Po odchodu fotbalistů areál postupně pustl. Budova původní restaurace byla po roce 1934 adaptována na obytný dům, který byl však v roce 1945 poškozen a následně demolován.
Dnes historií proslulým areálem prochází moderní čtyřproudová komunikace a po původním parku či tribunách nezbyly téměř žádné viditelné stopy.