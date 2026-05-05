Muž odsouzený za zapálení domu úřednice hnal spor až k Nejvyššímu soudu. Neuspěl

Josef Gabzdyl, ČTK
  10:22aktualizováno  10:22
Za podpálení automobilů a domu karvinské úřednice si pachatel Roman Salakvarda s konečnou platností odpyká 11 let ve vězení. Jeho dovolání nyní odmítl Nejvyšší soud v Brně, neuspěl už dříve u ostravského Krajského soudu. Zbývá mu případně už jen Ústavní soud. Případ předloni rozbouřil veřejné mínění coby potvrzení nárůstu násilí vůči úředníkům.

Motivem činu devětačtyřicetiletého muže byla v květnu 2024 podle soudů msta, orgán sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) totiž počátkem roku 2024 vydal předběžné opatření, kterým obžalovanému a jeho ženě už poněkolikáté odebral děti. Umístil je do dětského domova.

Noční požár zničil dvě zaparkovaná auta a plameny těžce zasáhly i dům. Rodina, která spala uvnitř, stihla včas uniknout.

Obhajoba v dovolání kritizovala dokazování a zpochybňovala mužovo přiznání z přípravného řízení. Nejvyšší soud však nenašel důvod k zásahu.

„Vina obviněného a jeho účelová obhajoba, která byla vedena snahou vyvinit se, byla vyvrácena důkazy, a to především kamerovým záznamem, na němž je zaznamenán pachatel skutku, jakož i jeho protiprávní jednání, když bylo spolehlivě prokázáno, že pachatelem skutku je obviněný,“ stojí v rozhodnutí.

Salakvarda podle rozsudků polil benzinem a zapálil dvě osobní auta zaparkovaná u domu. Plameny přeskočily na dřevěný přístřešek a na střechu domu, oheň se dostal také do ložnice.

Zásah hasičů při požáru domu a automobilů v Petrovicích u Karviné. Oheň údajně založil nespokojený klient jedné sociální pracovnice. (27. května 2024)
Obžalovaného Romana Salakvardu vedou do soudní síně, za noční žhářský útok na auta a dům karvinské úřednice dostal jedenáct let vězení. Na fotografii se k němu snaží dostat jeho manželka. (20. ledna 2025)
Obžalovaného Romana Salakvardu vedou do soudní síně, za noční žhářský útok na auta a dům karvinské úřednice dostal jedenáct let vězení. (20. ledna 2025)
Zásah hasičů při požáru domu a automobilů v Petrovicích u Karviné. Údajně šlo o mstu klienta sociální pracovnice. (27. května 2024)
Uvnitř spali dva dospělí a dvě děti. Všichni se včas evakuovali. Úřednice však poté trpěla posttraumatickou stresovou poruchou. Škoda na majetku činí podle verdiktu nejméně čtyři miliony korun.

Obžalovaný muž opakovaně měnil výpovědi. Nejprve se přiznal, později uvedl, že dům zapálili Ukrajinci, kterým prodával auto, a prý se mu tak chtěli zavděčit. U hlavního líčení vinu zcela popřel. „Nic jsem nezapálil, pořád si budu tvrdit svoje,“ konstatoval muž, který ženě po odebrání dětí vyhrožoval přesně tím, co se pak stalo.

Jedenáctiletý trest vězení za násilí proti úřední osobě, poškození cizí věci a porušování domovní svobody vyměřil karvinský okresní soud, připojil i nařízení zaplatit zhruba šest milionů korun pojišťovnám a poškozeným.

Muž se hned v soudní síni okresního soudu odvolal, ale nepochodil u Krajského soudu v Ostravě. Po odmítnutí dovolání by se odsouzený mohl obrátit ještě se stížností na Ústavní soud.

„Proženu ti kulku hlavou, ty svině.“ Záznamy z napadení úředníků děsí

Salakvarda má v trestním rejstříku osm záznamů například za nebezpečné vyhrožování nebo výtržnictví. Ve vězení však dosud nebyl ani jednou.

Rodina po požáru domu žila dlouho u příbuzných, na její podporu vznikla i finanční sbírka. Úřednice byla v pracovní neschopnosti až do února roku 2025, manžel jen o několik měsíců kratší dobu.

Současně magistrát v Karviné tehdy vyzval ke zlepšení ochrany úředních osob. Podle vedení města je problém například v tom, že když úředníci podají trestní oznámení, podezřelý má právo podívat se do spisu, ve kterém se mohou nacházet jejich osobní údaje včetně adresy bydliště. Ostatně ještě před útokem Salakvarda ženě vyhrožoval, že dobře ví, že i ona má děti.

V tomto konkrétním případě však poskytla adresu nechtěně sama úřednice. Na sociální síti nabízela k prodeji lego pro děti a obžalovaný pod anonymním profilem projevil zájem a dotázal se na adresu, kterou mu sdělila.

5 pumptracků v Praze, které musíte vyzkoušet. Jeden je nejdelší na světě

