Samosběr jahod v Moravskoslezském kraji letos nabízí jediná farma. Začíná v sobotu

Martin Pjentak
  9:42aktualizováno  9:42
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Už tuto sobotu mohou zájemci vyrazit na první samosběr jahod v Moravskoslezském kraji. Letos jej v regionu nabízí pouze farma Lička v Sedlnicích na Novojičínsku. Minimálně ze začátku sezony budou nutné rezervace. Cena za kilo jahod je 90 korun.
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O samosběr jahod na farmě Lička v Sedlnicích je každoročně značný zájem. | foto: Alexandr Satinský, MAFRA

„Se samosběrem jahod začínáme v sobotu 6. června, sběrové dny budou vždy v pondělí, ve středu a v sobotu, dokud bude co trhat,“ uvedla Hana Prokl Ličková z farmy Lička.

Na první termínu bude nutné se předem rezervovat. Rezervační systém spouští farma ve středu 3. června ve 14 hodin, odkaz na něj bude dostupný na jejích webových stránkách i sociálních sítích. „Na první sběry bude rezervace povinná, postupně až bude dozrávat více jahod, bude možné přijet i bez ní,“ přiblížila Hana Prokl Ličková. Za kilo nasbíraného ovoce lidé letos zaplatí 90 korun.

Za stovku i trojnásobek. Kolik letos stojí jahody na trhu, farmě či v obchodě

Místem sběru bude jahodové pole na okraji Sedlnice kousek od kruhového objezdu na Mošnov a Studénku. Úroda by měla být přinejmenším stejně dobrá jako loni. „Začátek roku přitom úplně příznivě nevypadal. Nejprve bylo dlouho sucho, potom přišly jarní mrazíky a většina prvních květů pomrzla, takže o tu první várku jahod jsme přišli. Pak nasadily další květy, teď dozrávají a vypadá to, že jich bude dost,“ vylíčila farmářka. Otázkou je, co s úrodou udělá další počasí. „Když je sucho, plody nerostou, když moc prší, objevují se různé choroby a slimáci.“

Jahody ze Sedlnic

Místo: pole farmy Lička na kraji Sedlnic
Zahájení sběru: 6. června 2026
Trasa: Ze silnice II/464 od kruhového objezdu na Mošnov, mošnovskou průmyslovou zónu a Studénku. Cestou od Nového Jičína je třeba projet celé Sedlnice, na konci obce jsou směrovky k poli.
Parkoviště: auto je možné nechat na silnici k poli.
Cena: 90 korun za kilogram
Rezervace: odkaz na rezervační systém najdete na stránkách či sociálních sítích farmy Lička.

Letos je farma Lička jediná v kraji, kdo samosběr jahod nabízí. Získala za to certifikát Moravské Kravařsko regionální produkt v kategorii zážitek. „Samosběry u nás probíhají od konce jara do podzimu. Začínáme jahodami, následují různé druhy zeleniny, končíme na podzim ovocem. Lidé u nás mohou sbírat třeba hrášek, saláty, papriky, cukety, červenou řepu, mrkev, zelí, anebo i květiny,“ informovala Hana Prokl Ličková.

V oblíbenosti dlouho vedly jahody, některé druhy zeleniny či drobného ovoce je už dohánějí. „Třeba borůvky lidé vysbírají sami, ty se na prodejnu nedostanou, rybízu se u nás samosběrem sklidí až dvě třetiny úrody, někdy i více,“ dodala. Kromě samosběrů provozuje farma i takzvané bedýnky a v sezoně nabízí také prodej ze dvora.

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