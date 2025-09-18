Scénické akty & kytarová virtuozita v jedinečném dialogu

V neděli 21. září v 15:00 se v prostorách galerie Kožane Město v Metylovicích otevře návštěvníkům unikátní výstava, která představí autorský projekt předního českého fotografa Martina Skřivánka. Výstava nese název „Loucký klášter“ a vznikla přímo v prostorách stejnojmenného historického areálu ve Znojmě.
Loucký klášter, monumentální historický objekt, jenž ve své architektuře nese stopy několika dramatických období, se stal nejen inspirací, ale i autentickým dějištěm tohoto fotografického vyprávění. Skřivánek zde vytváří emocionálně silné, výtvarně promyšlené scénické fotografie, akty, které kombinují historický kontext s prvky symboliky, osobní výpovědi a překvapivými kontrasty. Celý projekt je koncipován jako vizuální divadelní představení, kde klášter zároveň slouží jako kulisa, jeviště i „účastník“ tohoto příběhu, čímž vdechuje těmto obrazům jedinečnou atmosféru propojení historie, umění a hlubokého lidského prožitku.
Slavnostní vernisáž bude doprovázena temperamentní hrou kytarového virtuosa Lukáše Sommera, vynikajícího kytaristy, skladatele a pedagoga, který se dlouhodobě věnuje propagaci moderních trendů ve výuce hry na kytaru.
Tato výstava slibuje jedinečný zážitek, který spojuje vizuální umění s hudebním provedením a nabízí hluboký pohled na propojení historie a současnosti. Výstava bude v galerii Kožane Město přístupná až do 4. ledna 2026.