Sdílená doprava na Novojičínsku vyšla až napodruhé, s vandaly už se nepotýká

Pravidelné stížnosti lidí na poházené elektrokoloběžky, které místo parkovacích míst ležely na trávnících a dalších místech, a nakonec po pár měsících krach společnosti re.volt, která službu provozovala. Tak to vypadalo v roce 2021, kdy se radnice v Novém Jičíně a Kopřivnici poprvé domluvily, že obyvatelům měst poskytnou možnost sdílené ekologické přepravy.

Letos to města vyzkoušela znovu, nabídla lidem sdílená kola, a jak se během prvních týdnů ukázalo, služba zatím funguje perfektně.

„Měli jsme samozřejmě po předchozích zkušenostech trochu obavy, ale zároveň i naději, že to nějak půjde. Doufali jsme, že se ke kolům budou lidé chovat trochu lépe než k elektrokoloběžkám,“ přiblížil novojičínský místostarosta Ondřej Syrovátka. „Nakonec to předstihlo naše očekávání, předpokládali jsme, že bude okolo stovky výpůjček denně, ale bývá jich i 220 a podobně, v obou městech to dělá 400 až 500 výpůjček za den,“ řekl Syrovátka.

Lidé mohou jezdit i mezi městy

„Zaznamenali jsme už i několik přejezdů mezi Novým Jičínem a Kopřivnicí, což je takový bonus pro uživatele, který se nám podařilo domluvit, takže jsme rádi, že i tuto možnost lidé využívají,“ pochvaloval si Syrovátka.

Obavy zpočátku panovaly rovněž v Kopřivnici. „Sdílené elektrokoloběžky nepřijala část obyvatel nejlépe, byly s tím spojené i různé případy vandalismu. Sdílení kol ale funguje bez problémů, možná je to také tím, že samotný systém je lépe nastavený, zatím jsme se nesetkali, že by někdo kolo někde pohodil, tak jak to bylo s koloběžkami,“ sdělil místostarosta Kopřivnice David Monsport.

Službu poskytuje společnost Nextbike. V každém městě je k dispozici třicítka stanovišť a 75 kol. První půlhodina jízdy je zdarma.

