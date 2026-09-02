Šéf Svatováclavského hudebního festivalu není na pódiu ředitelem, ale muzikantem

Ředitel Svatováclavského hudebního festivalu, klarinetista Igor Františák, nechce získat nálepku nejlépe hrajícího festivalového ředitele. Hudba si podle něj zaslouží, aby ji interpretoval dobrý muzikant, ne úspěšný ředitel. Jakmile vezme do ruky nástroj, nechává proto manažerské starosti stranou, řekl. Svatováclavský hudební festival, který prezentuje především starou a duchovní hudbu, začíná dnes a na několika místech Moravskoslezského kraje potrvá do 28. září. Vystoupí na něm například operní pěvec Adam Plachetka či zpěvačka Dasha s projektem Ellaboration.
Pro Františáka je vlastní koncert v určitém smyslu oázou. Zatímco příprava festivalu vyžaduje dlouhé plánování, rozhodování a koordinaci, na pódiu se může soustředit jen na hudbu. Pomáhá mu přitom tým lidí, díky němuž může při vystoupení ředitelskou roli odložit. "Když hraji, jsem prostě muzikant," shrnuje svůj přístup.
Zkušenost aktivního interpreta se promítá i do toho, jak festival připravuje. Při sestavování programu podle něj člověk, který sám pravidelně vystupuje, vnímá mnoho detailů jinak než čistý organizátor. Dokáže se dívat na jednotlivé interprety nejen z hlediska organizačních možností, ale také z pohledu muzikanta a posluchače. I proto se snaží hledat rovnováhu mezi uměleckou kvalitou a praktickou stránkou festivalu a zároveň respektovat specifika Moravskoslezského kraje.
Při výběru koncertů navíc myslí i na sebe jako posluchače. "Každý koncert, který nabízíme, by měl být natolik zajímavý a jedinečný, abych na něj chtěl jít i já," říká. Jedním z koncertů, na které se letos těší nejvíce, je vystoupení mužského vokálního souboru Orpheus. Osm mužských hlasů v programu tradiční pravoslavné hudby vnímá jako silný zážitek. "Člověk přestane řešit všechny starosti a poslouchá nejen ušima, ale i srdcem," říká.
Hudba se tak pro Františáka ani po letech nestala rutinou. Jako interpret i posluchač navštíví ročně více než 150 koncertů a právě množství různých setkání podle něj přináší další a další zkušenosti. Obtížnější než samotné vystupování je proto skloubit všechny role, které zastává - vedení festivalu, vlastní koncertní činnost, pedagogickou práci a osobní život. "A času je bohužel pořád stejně," konstatoval. Z pozice festivalového ředitele zároveň vnímá, že kultura potřebuje širší podporu. Přál by si větší zapojení soukromých dárců, firem i jednotlivců.
Důležitým paradoxem jeho dvojí role je, že festival nemění jen jeho jako organizátora, ale také jako muzikanta. Právě díky němu se výrazněji dostal k historickým klarinetům a začal se věnovat staré hudbě. Setkávání s umělci, s nimiž by se jinak možná nepotkal, jeho vlastní hudební směřování postupně proměňuje. "Jedna z nejkrásnějších věcí na tom je, že člověk něco vytváří pro druhé, ale zároveň ho setkávání s mimořádnými umělci neustále proměňuje," říká.