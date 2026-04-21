Šéfka ostravského muzikálu se loučí inscenací inspirovanou jejím životem

Muzikálový soubor Národního divadla moravskoslezského (NDM) připravuje premiéru autorské inscenace Tak se nám stalo. Děj vychází ze života šéfky muzikálu Gabriely Petrákové, která se po 16 letech touto premiérou s Ostravou loučí a stává se kmenovou režisérkou a dramaturgyní muzikálového souboru Divadla J. K. Tyla v Plzni. ČTK to řekla mluvčí NDM Šárka Swiderová.
"Děj muzikálu s hudbou Zdeňka Krále a libretem Tomáše Vůjtka vychází ze skutečného života Gabriely Petrákové a jejích dvou kamarádek. Šéfka muzikálu je tedy autorkou námětu a zároveň muzikál režíruje," uvedla mluvčí. Premiéra bude v Divadle Jiřího Myrona 23. dubna.
Muzikál s humorem i vážně vypráví hudební příběh o síle ženského přátelství v dobách, na které by dnes někteří rádi zapomněli. O dobách normalizačních i o čase, kdy se na náměstích cinkalo klíči a mnozí převlékali kabáty. "Měla jsem silnou chuť reflektovat nedávnou minulost na jevišti, protože doba, ve které sami žijeme, se nám vždy propisuje do osobních životů a vztahů. Musíme si to připomínat, abychom pro naše děti nachystali něco lepšího," uvedla Petráková.
Muzikál Tak se nám stalo je inspirován zážitky a životními peripetiemi tří kamarádek - Gáby, Hanky a Lídy. A také syna Hany. Libretista Tomáš Vůjtek základní téma autorsky přepracoval. "Lákalo mě, že můžu na příběhu těch tří holek ukázat dobu, ve které jsem já sám vyrůstal. Ta reflexe doby nedávné je nutná, protože lidé zapomínají, a někteří i cíleně lžou. Ti, kteří tu dobu nezažili, pak můžou být zmateni. Proto je o těch časech třeba vyprávět. Klidně i s humorem, ale pravdivě,"uvedl Vůjtek.
V hlavních rolích se představí Martina Vlčková, Andrea Gabrišová, Michaela Horká, Veronika Prášil Gidová, Tomáš Krpec a Lukáš Adam. V dalších rolích pak Roman Harok, Jan Vlas, Hana Fialová, Lukáš Vlček či Tomáš Savka. Hudební nastudování si vzal na starost Marek Prášil. Choreografii Ladislav Cmorej a Simona Machovičová. Scénu vytvořil David Bazika, kostýmy Hana Kelar Knotková.
Petráková vystudovala zpěv na Janáčkově konzervatoři v Ostravě. Hostovala v NDM a působila i v souboru Slezského divadla Opava. Poté vystudovala operní režii na Hudební a taneční fakultě Akademie múzických umění v Praze (HAMU). Od roku 2010 působí v NDM, kde uvedla muzikály Marguerite, Noc na Karlštejně, Josef a jeho úžasný pestrobarevný plášť, Kočky, Sunset Boulevard, Rebecca, Květiny pro paní Harrisovou či muzikálovou moderní klasiku v podobě Producentů nebo Chicaga.
Ve funkci ji vystřídá šéfka mimořádných projektů NDM Kateřina Svobodová. Dosavadní šéfka jí předává muzikálový soubor průběžně, ta ho naplno povede od nové sezony.