Pro medvědy i losy. V Beskydech se po dvaceti letech sporů začal stavět ekodukt

Po dlouhých letech čekání začalo Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) se stavbou ekoduktu nad velmi frekventovanou silnicí I/68 u Mostů u Jablunkova na Třinecku. Stavba nazývaná také jako šelmochod by měla poblíž česko-slovenské hranice vytvořit jeden z hlavních migračních koridorů hlavně pro velké savce a šelmy.
Vizualizace ekoduktu na Jablunkovsku nad silnici I/11 | foto: Ředitelství silnic a dálnic

„Po předání staveniště začaly přípravné práce pro stavbu nového nadchodu pro zvěř nad silnicí I/68 poblíž Mostů u Jablunkova,“ informoval Miroslav Mazal z týmu komunikace ŘSD.

„V těchto dnech probíhají demontáže svodidel včetně odstranění značek, následovat bude kácení dřevin. Obousměrná doprava zůstane zachována, kvůli bezpečnosti dělníků bude zúžena do jednoho pruhu pro každý směr,“ doplnil.

Ekodukt má mít délku zhruba čtyřicet metrů, volnou šířku téměř šedesát metrů a vozovku překlene nedaleko někdejší celnice na česko-slovenské hranici.

„Zakázku za přibližně 144,6 milionu korun korun získala společnost Firesta-Fišer, hotovo má být do roku 2028,“ doplnil zástupce ŘSD.

Podobnou stavbu v horském terénu Jablunkovské brázdy požadovali ochránci přírody dlouhodobě.

Bariér pro zvěř stále přibývá

„V Česku chybí funkční biokoridor pro velké savce, který by spojoval severovýchod republiky s jejím jihozápadním okrajem. Zjednodušeně Beskydy se Šumavou,“ přiblížil Dalibor Dostál, ředitel společnosti Česká krajina.

Vizualizace ekoduktu na Jablunkovsku nad silnici I/11

Podle něj Česko leží například na přirozené migrační trase losů z Polska směrem na jih, jenže velká zvířata u nás narážejí na stále větší počet bariér.

„Budování dálnic a železnic vytváří pro losy těžko překonatelné překážky. Na nich jsou sice budovány přechody pro zvěř, takzvané ekodukty, ale v České republice je jich zatím málo a často chybí na potřebných místech,“ dodal.

Právě oblast Mostů u Jablunkova patří z hlediska migrace velkých savců k nejvýznamnějším místům v republice. Silnice I/68 zde přetíná prostor mezi moravskou a slezskou částí Beskyd a zároveň navazuje na přeshraniční trasu směrem na Slovensko. O nutnosti vybudovat zde přírodní koridor se přitom mluví už téměř dvacet let.

Ekodukt je totiž součástí závazku, který vznikl při příchodu automobilky Hyundai do Nošovic. V takzvané Deklaraci porozumění z listopadu 2006 se stát, kraj, Správa CHKO Beskydy i ekologické organizace dohodly na vybudování migračního koridoru mezi Slezskými a Moravskoslezskými Beskydami. Podle spolku Děti Země však přípravy stavby trvaly nepřiměřeně dlouho.

Mapka umístění ekoduktu poblíž Mostů u Jablunkova, kousek před hranicí se Slovenskem

„Pokud se automobily začaly vyrábět už za dva roky od podpisu deklarace a ekodukt má být funkční až dvaadvacet let poté, je to podle nás důkaz neschopnosti Ředitelství silnic a dálnic,“ konstatoval už dříve předseda Dětí Země Miroslav Patrik.

O samotné realizaci ekoduktu se podle něj rozhodlo až v roce 2018, společné územní a stavební povolení bylo vydáno v roce 2023 a jeho platnost musela být v loňském roce prodloužena.

Přípravy stavby ekoduktu na české straně trvaly tak dlouho, že mezitím Slováci postavili obdobnou stavbu jen o pár set metrů dál, ve Svrčinovci. Migrační koridor je tak na slovenské straně funkční už několik let, zatímco česká část vznikne až nyní.

Starostka Mostů u Jablunkova Zuzana Sikorová stavbu vítá. „Obci stavba ekoduktu určitě neublíží, z hlediska ochrany životního prostředí je to dobrý úmysl,“ konstatovala starostka. „Navíc by stavba neměla dopravu v obci nijak zvlášť omezit,“ řekla Sikorová.

Ekodukt neboli šelmochod vznikne u Mostů u Jablunkova poblíž česko-slovenské hranice.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

