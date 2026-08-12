Ochránci mapovali vlky v Beskydech. Populace je stabilní, na dobytek útočí méně

Martin Pjentak
  8:42aktualizováno  8:42
Sledovat Metro na Googlu
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: David Peltán, MAFRA

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
19 fotografií
Letošní zimní mapování velkých šelem v Beskydech a přilehlých oblastech potvrdilo, že vlci se stabilně pohybují na celém sledovaném území. Dobrá zpráva je, že konfliktů s chovateli dobytka v regionu ubývá. Populace rysů zůstává vyrovnaná a zvířata se objevují i v nových lokalitách, naopak výskyt medvěda se na české straně hranice nepodařilo prokázat již několik let.

Ochránci přírody a dobrovolníci během února 2026 prošli rekordních 3 700 kilometrů čtverečních a zaznamenali stovky stop šelem. Na vlky narazili všude, rysům se daří udržovat stabilní populaci a objevili se i v nových lokalitách.

Letos mapovali ochránci přírody spolu s dobrovolníky o něco větší území než v předchozích letech. K tradičním místům jako Moravskoslezské, Vsetínské, Slezské a Kysucké Beskydy, Javorníky, Vizovické vrchy a sever Bílých Karpat přibyly nově Hostýnské vrchy a také podhůří Beskyd. Celkem hlídky prošly území o rozloze 3 700 kilometrů čtverečních.

„Nejvíce získaných údajů se podařilo získat o vlku obecném, u něhož se našlo v terénu 211 pobytových stop, tedy o 50 více než loni, a dalších 46 záznamů na fotopastech,“ informoval Michal Bojda z Hnutí Duha Šelmy, který se na mapování podílel.

Rysů v Beskydech nepřibývá, zjistili ochránci při mapování šelem

Na české straně byla zdokumentována skupina pěti až šesti vlků v centrálních Javorníkách, fotopast pak ukázala výskyt vlčího páru i ve Vizovických vrších.

Nejpočetnější skupina šesti vlků se pohybuje v Kysuckých Beskydech, další byly stopovány i v Kysucké vrchovině.

„Stopy pobytu vlka jsme přitom našli prakticky na celém sledovaném území, to znamená, že vlci se zde pohybují běžně, je to pro ně už stálé teritorium,“ podotkl Bojda.

Nová loviště

Populace vlka je tak v oblasti již řadu let stabilní. „Jejich počty nemohou růst do nekonečna, jsou limitovány množstvím přirozené potravy na daném území. Když je kořisti málo, reagují vlci tak, že se rodí méně mláďat,“ objasnil Bojda.

„Mláďata, když dospějí, opouštějí smečku a hledají vlastní loviště jinde, většinou v podhůří Beskyd, a i tam jde o to, kolik potravy v dané lokalitě najdou,“ popsal ochranář.

42. ročník mapování velkých šelem v CHKO Beskydy a v navazujících pohořích na Slovensku, ukázal, že vlci se v tomto prostředí zabydleli.
Dorka žije v současnosti ve specializovaném parku pro vlky v Belgii ve společnosti samce Nuka. (8. října 2025)
Dorka v současnosti ve specializovaném parku pro vlky v Belgii. (8. října 2025)
Vlče Dorka při záchranném pobytu ve stanici v Bartošovicích na Novojičínsku. (8. října 2025)
19 fotografií

Výskyt rysa byl nejčastěji potvrzen ve východní a centrální části Moravskoslezských Beskyd, dále pak v centrálních Javorníkách, v Kysucké vrchovině a v Kysuckých Beskydech.

Deset až dvanáct...

„Oproti předchozím letem jsme našli jeho pobytové stopy také ve Vsetínských a Slezských Beskydech a v Jablunkovské vrchovině,“ sdělil Bojda.

Populace rysa ostrovida se podle jeho slov udržuje na počtu deseti až dvanácti dospělých jedinců.

„Pozorujeme zde již několik let stagnaci, kdy přírůstek mláďat stačí pouze pokrýt úbytek jedinců,“ nastínil Bojda.

Mapování šelem bylo bez sněhu náročnější, průzkum však potvrdil rysy i vlky

Výskyt medvěda hnědého prokazovalo pouze pět stop na slovenské straně hranic. „V Moravskoslezských ani Vsetínských Beskydech nebyl výskyt medvěda věrohodně prokázán už několik let, o jeho trvalém výskytu víme pouze v Javorníkách,“ podotkl Bojda.

V CHKO Beskydy pak v poslední době poklesl i počet škod způsobených vlky. „Loni bylo krajskému úřadu doručeno 33 žádostí týkající se náhrady škody způsobené vlkem obecným a vyplacena částka ve výši 924 tisíc korun za zhruba 90 kusů zvířat,“ informovala mluvčí krajského úřadu Nikola Birklenová s tím, že letos už hejtmanství obdrželo 53 žádostí.

Ne všechny tyto události se ale týkají Beskyd. „V letošním roce je viditelný nárůst opakovaných útoků vlků, nicméně pouze u několika žadatelů zejména na Krnovsku,“ doplnila.

Zlepšení situace v Beskydech je podle Bojdy dáno tím, že chovatelé se už na přítomnost vlků adaptovali. „Domníváme se, že díky pomoci od státu a různým dotacím se jim podařilo stáda lépe zabezpečit a zabránit tak případným útokům,“ uzavřel Michal Bojda.

24. dubna 2023
Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Roční iDNES Premium zlevňuje na 490 Kč. Čtenáři navíc získají 1 000 Kč na dovolenou

Ilustrační obrázek

Cestovatelé mohou uspořit v rozpočtu a ještě získat zajímavé čtení na celý rok.

V těchto dnech se láme osud českého Tesca. Britové už hledají kupce pro své obchody

Prodejna Tesco v obchodním komplexu Centro Zlín ve Zlíně-Malenovicích.

Britští vlastníci Tesca podle mnohých finančních médií rozjíždějí prodej svých aktivit ve střední Evropě a bankéři už oslovují možné kupce. Nejčastěji se v souvislosti s novými majiteli skloňují...

KVÍZ: Kolik toho víte o vesmíru?

Tento pozoruhodný pohled na Velkou rudou skvrnu a bouřlivou jižní polokouli...

Planety, černé díry, Měsíc nebo slavné vesmírné mise. Vesmír fascinuje lidstvo od nepaměti a dodnes skrývá řadu tajemství. Myslíte si, že se vyznáte ve Sluneční soustavě a poznáte základní...

KVÍZ: Jste milovníkem italské kuchyně? Tak se ukažte!

Jídelní lístek, který obsahuje klasické pizzy, „pizzerty“ a nové inovace, jako...

Pizza, těstoviny, tiramisu nebo Aperol Spritz. Italská kuchyně patří bezpochyby k nejoblíbenějším na světě a za pravou italskou pizzou i dalšími specialitami cestují lidé z celého světa. Myslíte si,...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

V Letenských sadech hořelo, na nábřeží se odkláněla veřejná doprava

Hasiči likvidují požár porostu v Letenských sadech. (10. srpna 2026)

V Praze v Letenských sadech hořelo. Na místě zasahovalo několik jednotek hasičů. Podle policie byl kolem deváté hodiny požár uhašen, nedošlo k žádnému zranění. Strážníci teď budou zjišťovat příčinu...

Barrandovský kopec bez pozlátka luxusu. Nafotili jsme zákoutí, kterým se filmová čtvrť nechlubí

Barrandov v postranních uličkách.

Filmový magnát Miloš Havel. Režiséři a herecké star. Takhle obvykle vnímáme Barrandov, hlavně jeho filmovou čtvrť. Jenže k dokonalosti to tady některá místa mají hodně daleko. Projděte se s námi...

Při nočním střetu s autem v Ostravě zemřel šedesátiletý chodec

ilustrační snímek

Šedesátiletý chodec zemřel v noci na dnešek na následky zranění, která utrpěl při střetu s osobním automobilem v Ostravě. Nehoda se stala v úterý několik minut...

12. srpna 2026  10:11

Cyklistický závod Czech Tour omezí v Kroměříži o víkendu dopravu

ilustrační snímek

Cyklistický závod Czech Tour omezí v Kroměříži o nadcházejícím víkendu dopravu. Řidiči nebudou moci v sobotu a v neděli zaparkovat na některých místech v...

12. srpna 2026  10:03,  aktualizováno  10:03

Kamionu se při havárii z návěsu vysypaly nosníky a převrátil bagr

Kamion převážející bagr a ocelové nosníky havaroval krátce po čtvrté hodině...

Kamion převážející bagr a ocelové nosníky havaroval krátce po čtvrté hodině ráno na silnici I/35 u Hrubé Skály na Turnovsku. Náklad se převrátil z návěsu a silnice byla několik hodin neprůjezdná....

12. srpna 2026  11:42,  aktualizováno  11:42

Libuši Šafránkovou střídá jiná herecká legenda. Děti z Bullerbynu jsou zpátky v éteru

Libuše Šafránková a Petr Svojtka v pohádce Malá mořská víla (1976)

Oblíbená dětská knížka Děti z Bullerbynu ožívá v nové rozhlasové četbě s Bárou Hrzánovou na Rádiu Junior. Patnáctidílné zpracování přináší zpět svět dětských her, kamarádství, spiklenectví a malých...

12. srpna 2026  11:41

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Drobná stavba? Ale jděte. Bradáčová žaluje dodatečné povolení kácení na Klínovci

Úsek lesní cesty označované jako rondo, která je propojkou mezi lyžařskými...

Nejvyšší státní zástupkyně Lenka Bradáčová podala správní žalobu proti rozhodnutí Krajského úřadu Karlovarského kraje, které dodatečně povolilo rozšíření skiareálu na Klínovci. Rozhodnutí podle ní...

12. srpna 2026  11:32

V sobotu začne v Litomyšli festival věnovaný baroku

ilustrační snímek

Letošní 11. ročník duchovně-kulturního festivalu Litomyšlské dny barokní tradice, který začíná v sobotu, kombinuje procházky městem, prohlídky barokních...

12. srpna 2026  9:51,  aktualizováno  9:51

Při nočním střetu s autem v Ostravě zemřel šedesátiletý chodec

ilustrační snímek

Šedesátiletý chodec zemřel v noci na dnešek na následky zranění, která utrpěl při střetu s osobním automobilem v Ostravě. Nehoda se stala v úterý několik minut...

12. srpna 2026  9:49,  aktualizováno  9:49

Překvapení při hledání kompresoru v lomu, potápěči objevili utopenou dodávku

Vytáhnout stařičký kompresor se snaží potápěči jihočeských hasičů. Stroj je pod...

Velké překvapení čekalo na hasiče ze dvou krajů, kteří od pondělka zasahují v zatopeném bývalém lomu u Lipnice nad Sázavou na Havlíčkobrodsku. Protože se na hladině objevila olejová skvrna, hledali v...

12. srpna 2026  10:42,  aktualizováno  11:29

Ranní básnické hlášky z Hlavního nádraží

vydáno 12. srpna 2026  11:23

Nejkrásnější druh světa i líhnutí z kukel. Motýlárium láká na exotické druhy

Modrý motýl z Amazonie, Morpho peleides, je považován za nejkrásnějšího motýla...

Exotičtí motýli z celého světa i líhnutí jedinců z kukel přímo před zraky návštěvníků. To vše je v těchto dnech k vidění v oblíbeném motýláriu v olomouckém Florcentru. „Každý den tak přinese nové...

12. srpna 2026  11:22,  aktualizováno  11:22

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Čamrdářství v Brně. Fungovala tam domácí výrobna knoflíků, zjistili archeologové

Skleněné lahve použité ke knoflíkářské výrobě. Archeologové je objevili při...

Na znaky takzvaného čamrdářství narazili archeologové v Táborské ulici v brněnských Židenicích. Během dohledu na stavbě zachytili dvě odpadní jámy, v nichž našli zbytky opracovaných říčních mušlí -...

12. srpna 2026  11:22,  aktualizováno  11:22

Kvůli vedrům spotřebovávají koupaliště více chemie, penčické je odstavené

ilustrační snímek

Vysoké teploty a s nimi spojená vysoká návštěvnost koupališť zvyšují v Olomouckém kraji nároky na údržbu kvality bazénové vody. Na koupališti v Penčicích u...

12. srpna 2026  9:40,  aktualizováno  9:40

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×