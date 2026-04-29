Senior utrpěl vážné popáleniny při požáru bytu v Karviné, je v ohrožení života

Autor: ČTK
  14:37aktualizováno  14:37
ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Při požáru bytu v Karviné-Novém Městě se dnes ráno vážně zranil osmašedesátiletý muž. Utrpěl popáleniny na 30 procentech těla a byl v kritickém stavu letecky transportován do popáleninového centra Fakultní nemocnice Ostrava. Příčinu požáru na místě zjišťují kriminalisté a znalci, povolán byl i pes na vyhledávání hořlavin. ČTK to dnes sdělili zástupci záchranné služby a policie.

Informaci o kouři v jednom z bytových domů přijalo operační středisko v brzy ráno. "Hasiči z hořícího bytu vynesli osmašedesátiletého muže," uvedl mluvčí záchranářů Lukáš Humpl. Dodal, že senior utrpěl rozsáhlé popáleniny třetího stupně v oblasti obličeje, krku, zad a končetin, navíc se nadýchal horkého kouře. Muž byl v přímém ohrožení života, proto ho do ostravské fakultní nemocnice přepravil vrtulník.

Událost prověřují karvinští kriminalisté, kteří místo požáru prohledali za přítomnosti technika a znalce z odboru kriminalistické techniky a expertiz. Mluvčí karvinské policie Nikol Bočková dodala, že na místě byl také psovod se psem vycvičeným na vyhledávání hořlavých látek. "Vyšetřovatelé nyní pracují s několika verzemi vzniku požáru, zatím však nebyla stanovena přesná příčina ani výše škody," řekla.

PlzeĹ opravila dalĹˇĂ­ z fontĂˇn, rozezpĂ­vala ji skladbami BedĹ™icha Smetany

DÄ›ti jsou ĂşstĹ™ednĂ­m motivem letoĹˇnĂ­ expozice na DlaskovÄ› statku

