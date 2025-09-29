Komfort, jaký dosud možná nepoznali. Ostravským seniorům bez domova pomáhají Přístavy

Martin Pjentak
  10:32aktualizováno  10:32
Také lidé, kteří velkou část života prožili na ulici, mají šanci na důstojné a klidné prožití stáří. V Ostravě jim v tom například pomáhá záchranná síť v podobě domovů Přístav, které provozuje Armáda spásy.
Fotogalerie2

Lidé, kteří na stáří skončili bez střechy nad hlavou, mají šanci na útočiště v domovech Přístav. | foto: Petr Vrabec

Jednou z obyvatelek domova Přístav v ostravských Kunčičkách je paní Pavla. Většinu života strávila po boku svého muže, horníka, s nímž vychovali několik dětí.

„Havířina však krutě poznamenala zdraví jejího muže a jednou na Silvestra – během obyčejného večera u televize o něj paní Pavla náhle přišla,“ popsal příběh jedné z klientek Václav Fiala, vedoucí přímé práce v domově Přístav.

Ztráta partnera obrátila ženin život naruby. „Bolest se snažila tlumit alkoholem, který však postupně přerostl v závislost. Následovala mrtvice, zhoršení zdravotního stavu a postupné odcizení dětem i okolí. Všechny křivdy a chyby viděla stále ostřeji, až se ocitla zcela sama – a nakonec i bez střechy nad hlavou,“ pokračoval Fiala.

Po řadě let života v nouzi pak našla oporu v Domově Přístav, kde dnes žije. Stejně jako dalších téměř 150 lidí. Tolik je totiž kapacita tří Přístavů, které v kraji fungují, dva v Ostravě, konkrétně v Kunčičkách a Vítkovicích, a jeden ve Frýdku-Místku.

V domovech Přístav žijí i lidé starší 26 let, kteří jsou kvůli zdravotním problémům odkázáni na pomoc jiných.

„Poskytujeme v nich zázemí seniorům, kteří po těžkém životě přišli o střechu nad hlavou a zároveň se potýkají s vážnými zdravotními problémy. Každoročně zde nachází bezpečí přes 250 lidí, kteří by jinak čelili samotě a nejistotě,“ přiblížila krajská oblastní ředitelka Armády spásy Jana Plačková.

Zájem o ně je ale mnohem vyšší, v pořadnících v kraji čeká téměř 500 žádostí. „Denně se setkáváme s příběhy seniorů, kteří se ocitli bez zázemí a bez možnosti zvládnout své zdravotní a sociální potíže sami. Je zřejmé, že potřeba péče o seniory se specifickými potřebami ve společnosti narůstá a současná kapacita nestačí pokrýt skutečnou poptávku,“ podotkla Plačková.

Podle loňské zprávy o vyloučení z bydlení, na jejímž vzniku spolupracovala Ostravská univerzita s iniciativou Za bydlení, se v Česku s bytovou nouzí potýká 160 tisíc osob. Z toho lidé starší 65 let tvoří šest procent. Mezi lidmi, kteří žijí na ulici, je ale jejich podíl ještě vyšší – kolem devíti procent. Z celkem 12 tisíců bezdomovců je v Česku 1 300 starších 65 let.

V Ostravě či jiných městech pohornického regionu je přitom situace horší než jinde. Zatímco třeba v podstatně lidnatějším Brně se s bytovou nouzí potýká 5 200 lidí, v Ostravě je to 7 600 lidí. V Karviné a v Havířově je to shodně 2 300 lidí, což je pro srovnání stejně jako v Olomouci.

„Myslím, že v tom, jak se o seniory bez bydlení staráme, je na tom Ostrava nejlépe v České republice. V ostatních městech tolik situaci seniorů bez domova neřeší. Běžně je to tak, že když už takový člověk nezvládá život na ulici po zdravotní stránce, skončí v nemocnici a tam se pak řeší, do jakého sociálního zařízení jej umístit,“ hodnotil situaci náměstek ostravského primátora Zbyněk Pražák.

Zařízení ve Vítkovicích zvažují rozšířit

Ten vyzdvihl fungování domovů Přístav. „Zažívají tam komfort, jaký možná v předchozím životě nepoznali, mají tam teplo, pravidelnou stravu, péči či možnost společenského vyžití,“ řekl Pražák.

Kromě zmíněných seniorů tam ale končí i další lidé. „Mohou to být i lidé starší 26 let, kteří se kvůli zdravotním problémům o sebe nedokáží postarat a nemají ani žádné příbuzné či blízké, kteří by o ně pečovali,“ uvedla Monika Kubjatová, ředitelka Domovů Přístav.

Zbyněk Pražák si je vědom, že současná kapacita domovů Přístav nedostačuje současnému zájmu. „V Ostravě se dá mluvit o stovkách dalších lidí, kteří by takovou službu potřebovali. Proto zvažujeme, že bychom ve spolupráci s Armádou spásy rozšířili kapacitu vítkovického domova Přístav,“ nastínil náměstek.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Skleněné náhrobky pražských Romů. Hřbitov na Malvazinkách stále překvapuje

O posledních adresách, tedy hřbitovech, nepíšu poprvé. Ale ten na kopci nad Smíchovem patří k mým oblíbenějším. Už proto, že Malvazinky jsou nedaleko naší redakce a přes zdejší hřbitov často běhám v...

Metro D, tramvaje na Václavském náměstí i nové čtvrti. Jak bude vypadat Praha v roce 2030?

Praha se v příštích letech výrazně promění. Vznikne nová linka metra D, zrekonstruuje se smíchovské nádraží, vyroste čtvrť Smíchov City a na Václavské náměstí se vrátí tramvaje.

Nádraží Bubny je vyhlídkový sen. Z výšky to tady znali jenom ptáci, občas jeřábníci

Desítky let chodíte nějakým místem. Znáte to jen z pohledu zemského tvora, kterému není dovoleno se vznášet. Nové nádraží Bubny nad stanicí metra Vltavská dává místo zcela jiný rozměr.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Volby 2025 a předvolební debaty v TV: Kde a kdy budou vysílány?

Dlouho očekávané volby do Poslanecké sněmovny za chvíli startují. Předvolební superdebaty tak spějí do finiše, první z nich se koná už dnes večer. Další mohou diváci sledovat na obrazovkách CNN Prima...

Čínské SUV míří proti Tucsonu a Tiguanům, láká na luxusní výbavu a dojezd přes tisíc kilometrů

Do Evropy míří nový soupeř pro Hyundai Tucson a Volkswagen Tiguan. Čínské SUV Jaecoo 7 zaujme robustním designem, prostorným interiérem i prémiovou výbavou, která bývá spíše doménou dražších značek....

Sklárny Crystal Bohemia míří na maloobchodní trh, prodávat budou na Amazonu

Společnost Crystal Bohemia, jeden z největších světových výrobců křišťálu, do níž patří i sklárny ve Světlé nad Sázavou, vstupuje na největší evropský online trh, na platformu Amazon.de. Tímto krokem...

29. září 2025  10:52,  aktualizováno  10:52

Label Design získal ocenění Superbrands a investuje do nejmodernějšího hybridního tiskového stroje BOBST

29. září 2025  10:51

GALERIE: Chcete vjet do Mordoru? Vydejte se na sever Čech. Temný přízrak číhá v lese nedaleko

Při té scéně tajíte dech. Hobiti se ukrývají pod cestou a nad nimi se najednou objeví temný jezdec v kápi. Jedna z nejnapínavějších scén z prvního dílu Pána prstenů představí děsivé přízraky. Pokud...

29. září 2025  10:44

Slzy, objetí i spousta díků. Mladá žena po letech poznala své zachránce

Mimořádně emotivní moment prožila v minulém týdnu slečna Jesika v Brně. Její kamarád pro ni přichystal setkání se zdravotníky, kteří jí před třinácti lety po zástavě srdce zachránili život. Jesika do...

29. září 2025  10:32,  aktualizováno  10:32

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Komfort, jaký dosud možná nepoznali. Ostravským seniorům bez domova pomáhají Přístavy

Také lidé, kteří velkou část života prožili na ulici, mají šanci na důstojné a klidné prožití stáří. V Ostravě jim v tom například pomáhá záchranná síť v podobě domovů Přístav, které provozuje Armáda...

29. září 2025  10:32,  aktualizováno  10:32

Bývalou školní budovu a kotelnu v Lázních Bohdaneč nahradí menší park

Město Lázně Bohdaneč na Pardubicku dokončilo demolici staré školní budovy a kotelny. V místě bude menší park a v příštím roce také parkoviště a prostor pro...

29. září 2025  8:50,  aktualizováno  8:50

Eshopista se zaměří na ochranu byznysu: Od ransomwaru po deepfake kampaně

29. září 2025  10:29

Zloděj kola si na ulici počínal jako v servisní dílně, pak se zamotal do výmluv

Zloděje kola zadrželi přímo při činu českobudějovičtí strážníci. Zaujalo je, že muž měl v noci bicykl koly vzhůru a manipuloval s ním. Nejdřív jim zkoušel namluvit, že ho koupil od svého strýce, ale...

29. září 2025  10:24

Sto let českých Vánoc na zámku Loučeň

29. září 2025  10:22

Město dohání skluz. Pardubický obchvat nakonec otevře bez plánované cyklostezky

Nový severovýchodní obchvat Pardubic měl být doplněn cyklostezkou, ale město se při přípravě stavby opozdilo. Samotná silnice se tak otevře letos 5. prosince, stezka nejdříve v roce 2027.

29. září 2025  10:12,  aktualizováno  10:12

Deníčková soutěž: Jak zvládáte začátek školního roku? Přidej deníček a vyhraj
Deníčková soutěž: Jak zvládáte začátek školního roku? Přidej deníček a vyhraj

Rodiny s dětmi mají zase sebou prvních pár dní ve vzdělávacích institucích. První školní či školkové dny ale bývají náročné pro všechny zúčastněné....

Spal na lavičce, nadával, nadýchal dvě promile. Tak skončil v poutech

Spánek na lavičce zastávky autobusu na českobudějovické Pražské třídě překazili 27letému muži v pátek odpoledne českobudějovičtí strážníci. Spáč však nesl probuzení se značnou nelibostí. Díky tomu...

29. září 2025  9:54

Pes pokousal malého chlapce v obličeji, do nemocnice jej transportoval vrtulník

U nešťastné události zasahovali zdravotničtí záchranáři v neděli v Petrovicích u Sušice. Malého chlapce tam pokousal pes. Zranění dítěte vyhodnotili zdravotníci jako středně těžká a předali jej...

29. září 2025  9:52,  aktualizováno  9:52

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.