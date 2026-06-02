Šest projektů v Krnově soutěží o realizaci z participativního rozpočtu

Do letošního ročníku participativního rozpočtu Krnova na Bruntálsku lidé přihlásili šest projektů. Jde například o hřiště na pétangue, altán nebo dětské hřiště určené k sousedskému setkávání. O tom, který projekt město udělá, rozhodnou lidé hlasováním. Radnice na vybraný nápad či nápady uvolní milion korun. ČTK to dnes řekla mluvčí města Dita Círová.
Hlasování už začalo a skončí 21. června, uvedla mluvčí. Doplnila, že každý hlasující má tři kladné hlasy a jeden záporný. "Vyhraje projekt, který v součtu kladných a záporných hlasů získá nejvíce hlasů kladných. Zda se bude realizovat jeden nebo více projektů, bude záležet na výši nákladů, v součtu nesmí přesáhnout jeden milion korun," doplnila.
Lidé navrhují také parkový chodníček s mobiliářem v parku mezi ulicemi Seifertova a Karáskova, opravu kovové plastiky v ulici Partyzánů, dětské multifunkční hřiště nedaleko ulice Sovova či výzdobu vybraných betonových košů na odpadky.
Krnov dává prostředky na nápady občanů od roku 2017. "Za tu dobu vznikla řada skvělých projektů ještě pod názvem participativní rozpočet. Ten se nově jmenuje Krnovize.
Obyvatelé Krnova díky tomu mohou využívat venkovní posilovnu u zimního stadionu či sportovně-relaxační zónu v Chomýži. Těšit se mohou z nástěnné malby Strážkyně u kruhového objezdu v Jesenické ulici, z Barevné zahrady v areálu domova pro seniory, z psího parku nebo z Petráčku, což je odpočinkové místo v Petrově dole.
"Zatím posledním uskutečněným projektem jsou krmítka na deseti veřejně přístupných místech ve městě. Jedná se o nápad paní Jany Glosové z roku 2024, který jsme zrealizovali v prosinci," řekla Radka Zdráhalová z odboru rozvoje města.